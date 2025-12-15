Napoli celebra il Secolo d’Oro musicale: cinque concerti gratuiti nelle chiese monumentali

Ph Facebook Associazione Alessandro Scarlatti - Ente Morale

Cinque concerti per scoprire il Secolo d’Oro della Scuola Musicale Napoletana, quel Settecento musicale napoletano che fu una delle stagioni più straordinarie nella storia della musica occidentale.

Dal 16 al 30 dicembre 2025 si terrà a Napoli una bella rassegna musicale gratuita dedicata al ‘700 , il secolo che ha reso Napoli una capitale assoluta della musica. I concerti saranno ospitati in tre chiese storiche della città ed in particolare nella Chiesa del Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova, nella Chiesa della Santissima Trinità dei Pellegrini e nella Chiesa Rinascimentale di Donnalbina.

Un progetto promosso dal Comune di Napoli nell’ambito degli eventi del Natale 2025 e curato dall’Associazione Domenico Scarlatti con la direzione artistica di Enzo Amato, che vuole rendere omaggio alla grande Scuola Musicale Napoletana e celebrare i 300 anni dalla morte di Alessandro Scarlatti, figura cardine del repertorio barocco europeo.

I concerti si terranno in alcune tra le più suggestive chiese monumentali della città, e propongono un viaggio nella produzione sacra e strumentale di Scarlatti e dei suoi seguaci.

700 Apoteosi di Napoli Capitale della Musica – Programma

16 dicembre, ore 20:00 – Chiesa del Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova – Cessate o fulmini! – Musiche di Scarlatti, Hasse, Paisiello, Durante, Avison, Fiorenza – Con: Orchestra Il Pomo d’Oro; Zefira Valova, Angelo Calvo (violini); Giulio D’Alessio (viola); Ludovico Minasi (violoncello); Jonathan Alvarez (contrabbasso); Guillaume Haldenwang (clavicembalo); Raffaele La Ragione (mandolino).

Musiche di Scarlatti, Hasse, Paisiello, Durante, Avison, Fiorenza – Con: Orchestra Il Pomo d’Oro; Zefira Valova, Angelo Calvo (violini); Giulio D’Alessio (viola); Ludovico Minasi (violoncello); Jonathan Alvarez (contrabbasso); Guillaume Haldenwang (clavicembalo); Raffaele La Ragione (mandolino). 20 dicembre, ore 20:00 – Chiesa della Santissima Trinità dei Pellegrini – Missa ad usum Capellae Pontificiae – di Alessandro Scarlatti – Con: Collegium Vocale et Instrumentale Nova Ars Cantandi; Alessandro Carmignani (canto); Enrico Torre (alto); Gianluca Ferrarini (tenore); Marcello Vargetto (basso); Ivana Vallotti (organo). Concertazione di Giovanni Acciai.

– di Alessandro Scarlatti – Con: Collegium Vocale et Instrumentale Nova Ars Cantandi; Alessandro Carmignani (canto); Enrico Torre (alto); Gianluca Ferrarini (tenore); Marcello Vargetto (basso); Ivana Vallotti (organo). Concertazione di Giovanni Acciai. 21 dicembre, ore 20:00 – Chiesa della Santissima Trinità dei Pellegrini – Oratorio per la SS.ma Trinità – di Alessandro Scarlatti – Con: Caterina Mero, Bianca Beltrami (soprani); Serena Ferrari (contralto); Jiaolong Zuo (tenore); Denis Rraboshta (basso). Orchestra Barocca del Conservatorio di Milano, direttore Giovanni Battista Columbro.

Con: Caterina Mero, Bianca Beltrami (soprani); Serena Ferrari (contralto); Jiaolong Zuo (tenore); Denis Rraboshta (basso). Orchestra Barocca del Conservatorio di Milano, direttore Giovanni Battista Columbro. 28 dicembre, ore 20:30 – Chiesa della Santissima Trinità dei Pellegrini – San Filippo Neri: Oratorio in due parti a 4 voci con strumenti (Roma, 1705) – Musica di Alessandro Scarlatti – Libretto di Pietro Ottoboni Con: Roberto Manuel Zangari (tenore, San Filippo); Aloisia De Nardis (soprano, Carità); Zoreslava Vynnyk (contralto, Fede); Emma Alessi Innocenti (mezzosoprano, Speranza). Orchestra da Camera di Napoli, direttore Enzo Amato.

– Libretto di Pietro Ottoboni Con: Roberto Manuel Zangari (tenore, San Filippo); Aloisia De Nardis (soprano, Carità); Zoreslava Vynnyk (contralto, Fede); Emma Alessi Innocenti (mezzosoprano, Speranza). Orchestra da Camera di Napoli, direttore Enzo Amato. 30 dicembre, ore 20:00 – Chiesa Rinascimentale di Donnalbina – La Dama Spagnola e il Cavaliere Romano di Alessandro Scarlatti – Con: Arianna Pecoraro (soprano, Pericca); Piersilvio De Santis (baritono, Varrone).Orchestra da Camera di Napoli, direttore Enzo Amato. Regia Riccardo Canessa –Coreografie Nyko Piscopo.

Info e Prenotazioni: Associazione Domenico Scarlatti – 081 5437430 – 349 0526546.

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.