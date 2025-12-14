Tra Cielo e Terra: appuntamento culturale tra musica e visite guidate nel Complesso di S. Maria La Nova a Napoli

Un evento tra una emozionante performance di Arpa Solista e una visita alla scoperta delle straordinarie bellezze del complesso e del Mistero di Dracula.

Domenica 20 dicembre 2025 con ingresso in due turni alle 18 o alle 20, NOMEA è lieta di presentare un appuntamento culturale di spicco internazionale dal titolo “Tra Cielo e Terra” che si terrà nel Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova a Napoli. Oggi, questo scrigno d’arte è al centro di un clamoroso richiamo globale grazie alla scoperta della presunta Tomba del Conte Dracula. Si potrà così vivere un’esperienza profonda tra un concerto e di un viaggio che spazia dall’armonia sublime ai misteri della storia.

L’evento avrà inizio con un’emozionante performance dell’acclamata arpista Maria Caccioppoli. Le armonie dell’Arpa oltre a incantare, toccheranno le corde più profonde dell’animo, immergendo i presenti in un rituale sonoro di grande prestigio.

A seguire, i partecipanti saranno condotti nella storia e nel mistero dal Prof. Giuseppe Reale, Direttore e studioso del Complesso, la cui opera ha amplificato la notorietà del sito. Il Prof. Reale guiderà il pubblico negli ambienti simbolo, tra cui la Chiesa Monumentale, la storica Sagrestia ed il magnifico Chiostro.

Il Grande Richiamo: La Tomba di Vlad III (Dracula)

Proprio in questi ambienti, il Prof. Reale svelerà il mistero che ha reso S. Maria la Nova una delle mete più discusse e di tendenza al mondo: l’ipotesi sensazionale della presunta Tomba di Vlad III Tepes, l’ispiratore del Conte Dracula. Le indagini recenti, con la decifrazione delle misteriose iscrizioni presenti nel Sito, hanno confermato il legame tra Napoli e il principe valacco. Un racconto esclusivo e affascinante sul mistero che unisce la Transilvania al cuore di Napoli.

Visita libera alla scoperta delle altre Meraviglie del Complesso

Al termine della visita-racconto guidata dal Direttore, i partecipanti avranno la possibilità di esplorare in completa autonomia la parte superiore del Complesso, per ammirare i tesori d’arte che completano il patrimonio del sito come la splendida Quadreria e la nuova emozionante Collezione di Presepi storica proveniente da Torre Del Greco. Pur ispirandosi al grande Presepe Napoletano del Settecento, quello torrese un’anima propria fatta di armonie di colori caldi e luci sapienti.

L’evento è ideato e prodotto da NOMEA, brand presente in Italia e all’estero che condivide emozioni con esperienze non convenzionali, insignita del Premio Nativity in The World all’interno del 30° Concerto dell’Epifania 2025 in collaborazione con il Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova

Cielo e Terra a Santa Maria la Nova: prezzi, orari e date

Quando : Domenica 20 dicembre 2025

: Domenica 20 dicembre 2025 Dove : Complesso Monumentale di S. Maria La Nova, Piazza S. Maria la Nova, 44 – Napoli

: Complesso Monumentale di S. Maria La Nova, Piazza S. Maria la Nova, 44 – Napoli Turni di accesso : A: h. 18.00 – B: h. 20.00

: Contributo di partecipazione: 15 € adulti – 10 € Giovani fino a 18 anni

15 € adulti – 10 € Giovani fino a 18 anni Informazioni e prenotazioni: Posti limitati – Prenotazione obbligatoria via whatsapp al numero 3756139180

– Prenotazione obbligatoria via whatsapp al numero S. Maria La Nova è a pochi minuti dalle fermate Università, Toledo (Metro Linea 1) e Montesanto (Linea 2) e dalla funicolare di Montesanto. Parcheggi privati disponibili nelle immediate vicinanze

pochi minuti dalle fermate Università, Toledo (Metro Linea 1) e Montesanto (Linea 2) e dalla funicolare di Montesanto. Parcheggi privati disponibili nelle immediate vicinanze Evento ufficiale: Nomea Tra Cielo e Terra

Sito ufficiale: Nomea Eventi

