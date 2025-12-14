Sinfonia di luce e di stelle: una serata tra musiche e stelle di Natale all’Osservatorio di Capodimonte a Napoli

Foto di Simon Delalande su Unsplash

Concerto di Natale all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte a Napoli

Il 18 dicembre 2025 alle ore 20:30 a Napoli si terrà una serata tra musiche e stelle di Natale all’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte dal titolo “ Sinfonia di luce e di stelle”.

Il programma della serata prevede la consegna del premio “Ernesto Capocci Scientific Award” per il miglior articolo scientifico nel campo dello studio dei corpi nel Sistema Solare a Luca Tonietti.

A seguire il Concerto di Natale all’Osservatorio eseguito dall’Ensemble Laetitia, formata da giovani musicisti, che propone un programma di grande suggestione: dalle celebri pagine di Karl Jenkins, Jean Sibelius, Antonín Dvořák e Giulio Caccini fino a una suite di brani natalizi.

La formazione è composta da: Luigi Marolda, Adriana Gentile, Carmen Apice, Cristian De Novellis, Daniel De Novellis, Laura Gentile, Lorenzo Di Costanzo, Luca Minieri, Luca Romano, Pietro Pavia, Sarah La Pegna, Vincenzo Uzzi (Violini); Gianmarco Dati; Pasquale Morra (Viole); Flavio Apollo, Francesco Del Vecchio (Clarinetti); Luigi Marino, Roberta De Novellis (Pianoforte)

Non mancherà anche l’inaugurazione di una Mostra e l’osservazione delle stelle

Inoltre ci sarà l’inaugurazione della mostra iconografica nella Sala delle Colonne “Bellebbuono“ (improvvisamente il meteo a Napoli) che racconta la sorpresa di un cielo mutevole. La mostra intreccia scienza, arte e memoria, dai fenomeni naturali alle eruzioni vesuviane, con strumenti, cronache e tavole storiche, segno di una città sospesa tra stupore e scienza.

L’evento si concluderà con le osservazioni astronomiche del cielo di Napoli con gli astronomi di Capodimonte e Unione Astrofili Napoletani.

Ingresso gratuito su prenotazione. Parcheggio interno gratuito fino ad esaurimento posti

