Sinfonia di luce e di stelle: una serata tra musiche e stelle di Natale all’Osservatorio di Capodimonte a Napoli

IMG_0206-scaled.jpeg

Foto di Simon Delalande su Unsplash

Concerto di Natale all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte a Napoli

 

Il 18 dicembre 2025 alle ore 20:30 a Napoli si terrà una serata  tra musiche e stelle di Natale all’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte dal titolo “ Sinfonia di luce e di stelle”.

osservatorio astronomico di napoli

Il programma della serata prevede la consegna del premio “Ernesto Capocci Scientific Award” per il miglior articolo scientifico nel campo dello studio dei corpi nel Sistema Solare a Luca Tonietti.

A seguire il Concerto di Natale all’Osservatorio eseguito dall’Ensemble Laetitia, formata da giovani musicisti, che propone un programma di grande suggestione: dalle celebri pagine di Karl Jenkins, Jean Sibelius, Antonín Dvořák e Giulio Caccini fino a una suite di brani natalizi.

foto Open House

 

La formazione è composta da: Luigi Marolda, Adriana Gentile, Carmen Apice, Cristian De Novellis, Daniel De Novellis, Laura Gentile, Lorenzo Di Costanzo, Luca Minieri, Luca Romano, Pietro Pavia, Sarah La Pegna, Vincenzo Uzzi (Violini); Gianmarco Dati; Pasquale Morra (Viole); Flavio Apollo, Francesco Del Vecchio (Clarinetti); Luigi Marino, Roberta De Novellis (Pianoforte)

Non mancherà anche l’inaugurazione di una Mostra e l’osservazione delle stelle

Inoltre ci sarà l’inaugurazione della mostra iconografica nella Sala delle Colonne “Bellebbuono“ (improvvisamente il meteo a Napoli) che racconta la sorpresa di un cielo mutevole. La mostra intreccia scienza, arte e memoria, dai fenomeni naturali alle eruzioni vesuviane, con strumenti, cronache e tavole storiche, segno di una città sospesa tra stupore e scienza.

L’evento si concluderà con le osservazioni astronomiche del cielo di Napoli con gli astronomi di Capodimonte e Unione Astrofili Napoletani.

Ingresso gratuito su prenotazione. Parcheggio interno gratuito fino ad esaurimento posti

