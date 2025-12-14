Massimiliano Gallo in Malinconico – Moderatamente felice al Teatro Acacia di Napoli

Una bella interpretazione di Massimiliano Gallo che si muove sul palco dando voce e corpo narrante ad un personaggio prima letterario e poi televisivo, che negli anni ha conquistato un vasto pubblico di lettori e spettatori

Sarà a Napoli al Teatro Acacia del Vomero dal 18 al 21 dicembre 2025 lo straordinario spettacolo che vedrà protagonista il bravo Massimiliano Gallo con “Malinconico – Moderamente felice“ di Diego De Silva e Massimiliano Gallo per la regia dello stesso Massimiliano Gallo e le musiche e canzoni originali di Joe Barbieri

Un bel progetto teatrale che vuole portare sulle scene del palco teatrale la voce e il corpo narrante di un personaggio letterario, e poi televisivo, che negli anni ha conquistato un vasto pubblico prima di lettori e poi di spettatori. Infatti, la fortunata serie televisiva dell’avvocato Malinconico nasce dai racconti di Diego De Silva che ha scritto anche questo spettacolo.

La storia letteraria e il successo televisivo di Vincenzo Malinconico, l’avvocato d’insuccesso

Sul palco del teatro Acacia ci sarà il solo Vincenzo Malinconico, il bravissimo Massimiliano Gallo, che dialogherà con il suo pubblico in maniera divertente ma sempre riflessiva con un lungo, confidenziale monologo con il pubblico, raccontandosi tematicamente. Malinconico porterà i suoi discorsi lungo tre linee, la professione, i sentimenti, e la famiglia, che sono comuni nella vita di noi tutti. Con lui, ma solo in video, cinque attori che gli faranno compagnia e rappresenteranno gli interventi dei suoi amici, dei suoi amori, del suo complicatissimo mondo.

Ne nasce uno spettacolo essenziale e coinvolgente dove letteratura e teatro s’incontrano, e dove il pubblico ritroverà sul palcoscenico, un personaggio dalla vita sgangherata e irrisolta che ci fa più ridere proprio quando la scopriamo improvvisamente simile alla nostra, perché non è facile sentirsi all’altezza dei vari compiti cui veniamo chiamati nei vari ruoli che vestiamo di lavoratori, professionisti, genitori, coniugi, amanti, amici: Tante categorie della vita in cui dobbiamo reinventarci ogni volta.

Prevendita su VivaTicket

Maggiori Informazioni – Teatro Acacia Napoli Prezzo biglietti da 22 a 32 + prevendita a seconda del giorno e del tipo di posto

