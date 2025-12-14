Magnum Mysterium: al Vomero il Concerto gratuito di Natale del Coro della Pietrasanta

Ph Facebook Coro della Pietrasanta

Un concerto a cappella, di sole voci e senza orchestra, del Coro della Pietrasanta nella Chiesa di S. Francesco d’Assisi a Napoli al Vomero

Un concerto gratuito nella Napoli che si prepara al Natale si terrà domenica 14 Dicembre 2025 alle ore 19. Il Coro della Pietrasanta, formazione diretta dal maestro Rosario Peluso specializzata nelle esecuzioni a cappella, si esibirà nel concerto Magnum Mysterium, dedicato all’interpretazione moderna della spiritualità nelle visioni dei più importanti maestri vissuti nel 900.

A fare da cornice al concerto per sole voci sarà la Chiesa di S. Francesco d’Assisi, edificata nel quartiere Vomero, precisamente in via L. Giordano, agli inizi dell’800, che oltre alla bellezza dei propri spazi interni, ornati da pregevoli vetrate policrome, offre a visitatori e spettatori una spettacolare visione panoramica, potendosi ammirare dal suo chiostro il Vesuvio che riposa placidamente adagiato sul Golfo di Napoli.

Magnum Mysterium: il Concerto gratuito del Coro della Pietrasanta

Brani sacri e mistici, mantra religiosi, visioni angeliche e inni alla pace dell’umanità compongono il programma da concerto, suggestivo quanto corposo e non privo di originalità, includendo anche esecuzioni che necessitano di particolari dislocazioni spaziali e rivisitazioni moderne di antiche laudi della tradizione.

Brani tutti dedicati alla spiritualità in senso ampio, molti non specificamente confessionali, composti da autori provenienti da diversi luoghi del mondo che rimandano alla creazione di nuovi universi sonori. L’inizio del concerto è previsto per le ore 19,00. I posti a sedere saranno messi a disposizione degli spettatori fino ad esaurimento.

