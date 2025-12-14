Avellino Christmas Village 2025: mercatini, spettacoli e pista di ghiaccio in Piazza della Libertà

Un grande villaggio natalizio nel centro di Avellino, in Piazza della Libertà, con mercatini, giochi, artigianato e poi tanti spettacoli musicali, artisti di strada e concerti per far felici grandi e piccoli

Dal 6 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026 nel centro di Avellino, in Piazza della Libertà, ci sarà la grande festa dell’Avellino Christmas Village tra mercatini, giochi e degustazioni. Una seconda edizione piena di mercatini natalizi, artigianato, bontà ed eccellenze da degustare, dove non mancheranno spettacoli, artisti di strada e concerti e degustazioni.

Avellino Christmas Village, organizzato dall’Associazione Italia Eventi, è un grande villaggio nel centro città, in Piazza della Libertà, che resterà fino all’11 gennaio e sarà aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 22, nei fine settimana e nei giorni festivi dalle ore 10 a mezzanotte.

Nel mercatino natalizio di Avellino Christmas Village troveremo artigiani e piccoli produttori provenienti da diverse zone d’Italia. Nel mercato sarà possibile acquistare e degustare prodotti tipici ed eccellenze locali, e trovare regali originali. Salumi e formaggi, taralli e conserve, tanti dolci, liquirizia e cioccolato. Anche la parte artigianale sarà molto ricca con creazioni realizzate ad hoc, tra addobbi natalizi ad oggetti di arredo, passando per borse, bijoux e altre produzioni legate al mondo degli accessori.

Le tante attrazioni dell’Avellino Christmas Village

Tra le attrazioni ci sarà la Casa di Babbo Natale, in una grande ed elegante baita, con la possibilità di scattare foto, salire sulla slitta, scrivere e spedire letterine assieme agli elfi magici, ma non mancherà anche il Teatro nazionale di burattini di antica tradizione di Mauro Apicella, con simpatici spettacoli dal vivo e poi l’antica Giostra Carillon per i piccoli per a vivere la magia natalizia. Da non perdere la pista di pattinaggio sul ghiaccio tra luci scintillanti e musiche natalizie, e poi concerti, degustazioni e tanto altro.

Non mancheranno i laboratori molto particolari: disponibili, infatti laboratori artistici e di decorazione, di acquerello, di ceramica, di scultura, di origami e di tangram cinese. Da non perdere quello di preparazione di una cake al cioccolato speziato con crema al latte e cannella. un laboratorio di stampa xilografica ed un laboratorio didattico-creativo denominato “Ciak…si sogna”

Gli spettacoli e gli artisti di strada

Durante tutto il periodo dell’Avellino Christmas Village ci saranno tanti spettacoli in Piazza della Libertà nell’arco del mese.

Non mancheranno concerti dell’Antiqua Giostra, la musica popolare del Gruppo Odissea Popolare, il Gruppo di musica popolare Madonna di Bagni, il Gruppo Folkloristico I Virtuosi della Tarantella, la music sound del Gruppo SMS, la musica popolare dei Vient e Terra, i Blue Street Band, la Tino Pascucci Band, la musica tradizionale de La Tarantella dell’Irpinia di Angelo Napolillo e de I Cantatiemp, il sound dei Marimba e Deejay, I Tarantellati, il coro della St. Thomas Gospel Family, il folk del Gruppo Zompa Cardillo, la band scozzese Pipe, la live music degli Anema Longa Project, la sound music dei Puccio Chiariello Trio, la musica e i balli de La Tarantella Montemaranese e i ritmi di Kristina Vicinanza Unplugged e dei Percussioniamo.

E poi spettacoli degli artisti di strada e di animazione, tra cui la giocoleria di Lino’s e di Sir. Co’, la mascotte BrainRot, i dinosauri, le magiche bolle, la giocoleria e i trampoli di Fabiola, la comicità del prof. Trepiccione.

