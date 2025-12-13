Natale in Abbazia Mercogliano 2025: mercatini, concerti e degustazioni al Palazzo Abbaziale di Loreto

ph facebook Natale in Abbazia

Nella bellissima Abbazia di Loreto a Mercogliano una rassegna di percorsi di arte, musica, intrattenimento e degustazioni con la nuova edizione di “Natale in Abbazia”

Nel Palazzo Abbaziale di Loreto a Mercogliano venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025 si terrà l’edizione 2025 del Natale in Abbazia una bella festa per grandi e piccini per scoprire un Natale autentico nel fascino senza tempo dell’Abbazia del Loreto di Mercogliano.

La comunità benedettina di Montevergine, vuole condividere con le famiglie la magia del Natale offrendo una tre giorni di visite guidate al Palazzo, mercatini di natale con i prodotti delle Abbazie italiane e le prelibatezze della terra d’Irpinia, tre show cooking con attesissimi chef, i tradizionali concerti natalizi nella Sala degli Arazzi, un coro gospel, laboratori creativi e artisti di strada per bambini e, nel chiostro, una romantica giostra con cavalli decorati e lucine.

A Natale in Abbazia ci sarà anche solidarietà con la raccolta alimentare “Natale condiviso”, un dono sospeso per chi vive un momento di difficoltà.

Il programma di Natale in Abbazia 2025

Venerdì 12 dicembre 2025

alle ore 18.00 con l’inaugurazione dei “Mercatini di Natale”,

alle ore 18.30 lo spettacolo di danza “Academy for Christmas” nel suggestivo “Salone degli Arazzi” e diretto dal maestro Carmine Pagano della Loreto Accademy. Sublimi passi di danza accompagnati dalle note del Gospel a cura del coro Mev, renderanno ancora più suggestiva l’armonia.

A seguire, per gli amanti della cucina si terrà uno Show Cooking e la presentazione del libro “La cucina delle Monache” a cura delle Benedettine del Monastero di Sant’ Anna, Bastia Umbra (PG).

Sabato 13 dicembre 2025

alle ore 10.00 l’apertura dei Mercatini di Natale

alle ore 10.30 Carlos Show – Spettacoli per bambini da 3 a 99 anni.

alle ore 11.00 la presentazione del libro “A tavola con le ricette del Convento” a cura di Don Anselmo Lipari, Tiziana Martinengo e Giorgia Vaccari.

alle ore 12.30 lo Show Cooking di Don Anselmo Lipari, del Monastero di S. Martino delle Scale (PA)ed in contemporanea Pancake Lab per bambini con Chicco e Cono (da prenotare su whatsapp al 3319728

alle ore ore 19.30 il Concerto “La magia dell’opera” a cura dell’Associazione Arte Sannio e cultura del Direttore Artistico M° Vittorio Fusco

alle 20.30 spazio ai buongustai con lo Show Cooking dello Chef Giovanni Mariconda.

Domenica 14 dicembre 2025

alle ore 10.00 Apertura Mercatini di Natale;

alle ore 10.30 nella Sala SED il convegno “La Natura in monastero”, con la descrizione delle spezierie monastiche a cura di: Prof. Dott. Umberto Nardi, Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Cattolica di Roma P. Giacinto Kurczynski, Responsabile del laboratorio e della spezieria del Monastero S. Vincenzo, Bassano Romano (VT).

alle ore 12.00 Musica e suggestione con il Concerto “Nascette lu Messia” a cura dell’Associazione Arte Sannio e cultura del Direttore Artistico M° Vittorio Fusco.

alle ore 17.00 Laboratorio creativo a cura della Pro Loco Mercogliano

alle 18.30 il Carlos Show per i più piccini.

alle Ore 19.30 Concerto “Carol of the bells” del Conservatorio Statale di Musica” Domenico Cimarosa” di Avellino.

alle ore 20.30 la serata si concluderà con la Degustazione di prodotti tipici del Ristorante “Casale del Monaco “ di Montevergine.

Maggiori informazioni – “Natale in Abbazia” 2025

Natale in Abbazia facebook

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.