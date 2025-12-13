Eventi, cose da fare, spettacoli e mercatini di Natale in Campania dall’11 al 14 dicembre 2025

© Napoli da Vivere

Eventi, spettacoli, concerti, feste, sagre, mercatini natalizi e tanto altro vicino Napoli e in tutta la Campania per il prossimo weekend. Napoli da Vivere vi propone alcuni tra i migliori eventi e cose da non perdere in Campania nel prossimo fine settimana

Tanti eventi anche vicino Napoli e in tutta la Campania nel prossimo weekend. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli eventi del weekend a Napoli città vi segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania dall’11 al 14 dicembre 2025. Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati spostati o annullati.

Di seguito troverete varie sezioni con gli eventi da non perdere poi i principali concerti e spettacoli, le visite guidate e i luoghi da conoscere, i grandi concerti e le mostre da vedere sempre vicino Napoli e in Campania.

La sintesi degli eventi da non perdere in questo weekend

Di seguito la sintesi degli eventi da non perdere nel weekend. Di seguito troverete in dettaglio tanti altri eventi divisi per argomento

Mercatini ed eventi Natalizi in Campania

Eventi, Sagre, Visite Guidate e Luoghi da non perdere in Campania nel WE

Spettacoli teatrali, musicali e cinematografici da non perdere

Gli eventi da non perdere nel Weekend in Campania

Mercatini ed eventi Natalizi da non perdere in Campania

“Come d’incanto”: il Natale al Castello di Ceppaloni nel beneventano

Dall’8 novembre e fino al 21 dicembre 2025 in tutti i weekend e all’Immacolata si terrà il grande evento di “Come d’incanto” che ci farà vivere la magica atmosfera del Natale nel Castello di Ceppaloni nel beneventano. Nelle date previste, dalle 10.30 e fino alle 21,30 si potranno vivere le grandi sale del castello addobbate con una bella atmosfera natalizia con la possibilità di poter entrare e uscire a piacimento.Il grande e maestoso Castello di Ceppaloni quest’anno ospiterà tutta la magia delle Feste Natalizie con l’evento “Come d’incanto” che ha trasformato il secolare maniero in una corona di luci scintillanti che domina la valle. Il Magico Castello di Ceppaloni

Natale Village 2025: il villaggio di Babbo Natale a Caserta

Si terrà al Polo Fieristico A1Expò la quarta edizione di Natale Village, in programma nei weekend del 5, 6, 7, 8 – 12, 13, 14 – 19, 20, 21 dicembre 2025 in Viale delle Industrie 10 a San Marco Evangelista a Caserta Sud. Il Natale Village, il grande villaggio di Babbo Natale è un luogo magico per grandi e per bambini con tanti giochi e attrazioni a tema natalizio. Una edizione più ricca rispetto alle precedenti con tante nuove scenografie, spettacoli, luminarie, artisti di strada, circo speciale e una sezione food. Natale Village 2025

Natale a Carditello: nella reggia Borbonica il villaggio delle tradizioni natalizie

Nella reggia Borbonica di Carditello dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 si terrà la VI edizione di “Natale a Carditello” una grande festa che prevede tanti eventi gratuiti e aperti ai visitatori, tra rievocazioni storiche con auto e cavalli e con tanto ottimi prodotti enogastronomici a km zero. Una bella iniziativa a cura della Fondazione Real Sito di Carditello in partnership con Coldiretti Caserta che prevede numerose attività e il Villaggio delle Tradizioni locali che vuole promuovere le eccellenze agroalimentari del territorio, e poi un ricco programma di Natale. Natale a Carditello

Mercatini di Natale al Museo di Pietrarsa a Napoli

Ritornano anche quest’anno dal 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 i “Mercatini di Natale” al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Una VII edizione dei Mercatini di Natale con tante tipiche casette di legno decorate e illuminate a festa come da tradizione, con tanti artigiani che proporranno ai visitatori oggetti e opere adatte a tutte le età. Una grande festa che si terrà all’interno degli storici spazi del sito museale di Pietrarsa. Una particolare atmosfera natalizia in riva al mare con tante luci e musica per i Mercatini di Natale a Pietrarsa per un grande evento dedicato a grandi e piccini e una bella occasione per trascorrere una giornata tra i meravigliosi viali circondati dall’atmosfera magica del Natale in uno scenario ricco di luci, cultura e tradizione. Mercatini di Natale a Pietrarsa

Sotto una Buona Stella: mercatini di Natale e street food nel borgo di Sant’Agata De’ Goti

Dal 29 novembre al 21 dicembre 2025 ogni sabato e domenica, l’incantevole borgo di Sant’Agata De’ Goti si trasformerà in un vero e proprio villaggio natalizio, con luci scintillanti che illumineranno i vicoli e le casette in legno che accoglieranno i visitatori con tante bontà locali e buon artigianato tradizionale. L’intero borgo antico di Sant’Agata De’ Goti sarà avvolto, in ogni angolo, in un’atmosfera fiabesca facendoci passeggiare tra i mercatini natalizi, dove troveremo regali unici, decorazioni artigianali e dove si potranno anche assaporare i sapori tipici della terra beneventana. Un’esperienza che farà vivere il Natale come in un sogno. Sotto una Buona Stella: a Sant’Agata De’ Goti

Natale a Bacoli con le Luci d’Artista nella Villa Comunale affacciata sul lago di Miseno

Anche quest’anno sono state accese delle spettacolari Luci d’Artista nella Villa Comunale di Bacoli affacciata sul lago di Miseno. Un Natale a tema Disney con bellissime strutture illuminate che propongono a colori vivaci gli eroi dei fumetti come Topolino, Pluto, e poi i temi natalizi classici come Babbo Natale, le slitte, i folletti, le renne, un albero gigante e i trenini luminosi, tutto nella villa comunale sul lago Miseno. Anche quest’anno, come da 10 anni a questa parte, i giardini pubblici di Bacoli, nel centro della cittadina flegrea potranno essere vissuti anche in inverno per le belle luci d’artista e tante sorprese con tantissimi eventi gratuiti, aperti a tutti. Natale a Bacoli: le Luci d’Artista

Natale al Parco del Grassano: Luminarie, Mercatini, Casa di Babbo Natale e spettacoli

Anche quest’anno nello splendido Parco del Grassano a San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento dal 29 novembre al 28 dicembre 2025 ci saranno i Mercatini di Natale. Il Grande parco è un bellissimo polmone verde dove grandi e piccoli possono rilassarsi e divertirsi in tutta tranquillità tra grandi prati, zone alberate e un bel percorso fluviale anche navigabile in estate. Nel parco si può fare un giro in bicicletta o una partita a pallone e tante attività all’aria aperta e in questo periodo ci saranno i Mercatini di Natale ma anche spettacoli magici, la Casa di Babbo Natale e la postazione per scrivere le letterine. I giorni di apertura 2025 sul post Natale al Parco del Grassano:

Mercatini di Natale nel Borgo Medievale di Castellabate, uno tra i più belli d’Italia,

Anche quest’anno dal 6 al 8 dicembre, dal 12 al 14 dicembre e dal 19 al 21 dicembre 2025, il borgo di Castellabate nel Cilento si trasformerà a in un villaggio natalizio tra mercatini, luci e sapori autentici della zona per la nuova edizione dei Mercatini di Natale. Un evento che si ripete da anni con successo e che si svolgerà tra le strette stradine del Borgo Medioevale di Castellabate, uno tra i Borghi più belli d’Italia. Anche quest’anno l’evento è organizzato e curato per la terza volta direttamente dal Comune della bella cittadina cilentana che ha fatto rientrare la manifestazione nel programma degli eventi natalizi. E, dopo il successo della scorsa edizione, inoltre, si rinnova anche il countdown in Piazza Lucia per una notte di Capodanno da vivere tutti insieme. Mercatini di Natale nel Borgo Medievale di Castellabate,

Babbo Natale al Parco a Casalnuovo di Napoli ad ingresso gratuito

Dal 6 al 21 dicembre 2025 nel Parco delle Chiocciole di Casalnuovo di Napoli si terrà la terza edizione di “Babbo Natale al Parco”, un’iniziativa ideata e presentata da Giovanni Nappi, dedicata alle famiglie, scuole e bambini del territorio.Babbo Natale al Parco prevede anche per il 2025 l’ingresso gratuito ed un programma ricco di attività, attrazioni e momenti dedicati alla condivisione dello spirito natalizio. Prima di accogliere i visitatori all’interno del Parco, Babbo Natale sfilerà con la sua slitta attraversando le principali strade della città, in due appuntamenti speciali Babbo Natale al Parco a Casalnuovo

Christmas dreams al Vulcano Buono con Mercatini di Natale, Pista di Pattinaggio, Ruota panoramica e tanto altro

Da domenica 15 novembre fino al 6 gennaio il Vulcano Buono, il grande centro commerciale progettato da Renzo Piano, si trasformerà in un grande villaggio natalizio ed ospiterà la terza edizione di Christmas Dreams al Vulcano buono con la pista sul ghiaccio, la ruota panoramica, la fabbrica segreta dei giocattoli e tanti spettacoli gratuiti. Tanti eventi si svolgeranno nell’Arena centrale che sarà il cuore pulsante delle festività dove ci sarà la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, che sarà aperta fino al 15 febbraio, le giostre e le casette dei giochi tipici, e poi non mancherà un maestoso albero di Natale di 15 metri e la slitta con le renne, che saranno tra le attrazioni più amate e fotografate del periodo. mentre all’interno della struttura non mancherà anche la “Babbo Natale Experience”, un percorso immersivo che riproduce la fabbrica segreta dei giocattoli. Christmas dreams al Vulcano Buono

Le Luci d’Artista a Salerno: 20^ edizione 2025-26. La mappa con tutte le 36 opere

Anche quest’anno fino al 1 febbraio 2026 la città di Salerno sarà illuminata a festa con le favolose Luci d’Artista che trasformeranno, le strade e le piazze di Salerno, con bellissime installazioni luminose ispirate a miti e favole e natura ed astri. Quest’anno edizione importante, la 20^ per una grande festa che ha trasformato il Natale salernitano negli anni rendendo la città una delle mete italiane più visitate ed apprezzate nel periodo natalizio. Le Luci d’Artista a Salerno

Gli eventi natalizi a Sorrento, per «Surriento Gentile»: il programma

Dal 5 al 30 dicembre 2025 si terrà a Sorrento la grande manifestazione “Surriento Gentile” che animerà la bella cittadina costiera con tanti eventi per il Natale 2025. Previsto un ricco programma di eventi natalizi tra musica, poesia, teatro e tanto altro con tanti ospiti italiani e stranieri, come Noa, il coro gospel “The Voices of Victory”, Tullio De Piscopo, Raiz, Lorenzo Hengeller, Marco Zurzolo con la sua Street Jazz Band, Giovanni Block, I 30 Posteggiatori, Fiorenza Calogero, Antonella Stefanucci, Rosaria De Cicco, Annamaria Colasanto e Francesca Colapietro e tanti altri artisti. «Surriento Gentile»: il programma

It’s Christmas 2025: a Lapio in Irpinia, il borgo si trasforma in fiaba

Anche quest’anno c’è un paese, nel cuore dell’Irpinia, che si trasformerà completamente per il Natale: è Lapio un piccolo borgo sulle colline del Calore che dal 30 novembre al 24 dicembre 2025 accoglierà l’ottava edizione di “It’s Christmas 2025 – Sogno a Palazzo Filangieri”.Durante il periodo natalizio a il Palazzo Filangieri di Lapio, antica residenza settecentesca, cambierà volto per un mese intero. E poi una volta che si esce da Palazzo Filangieri si potrà scoprire l’incanto del borgo con luci, melodie natalizie e decorazioni artigianali e stand gastronomici con i sapori autentici dell’Irpinia. It’s Christmas 2025: a Lapio

Valle del Natale: villaggio natalizio, mercatini e spettacoli a Valle dell’Orso a Torre del Greco

Dal 29 novembre al 26 dicembre 2025 torna, nel grande complesso turistico della Valle dell’Orso a Torre del Greco, la Valle del Natale, un grande villaggio natalizio giunto alla sua 8a edizione. La Valle del Natale è un parco a Tema premiato ai Parksmania Awards come “miglior progetto famiglia realizzato nei parchi europei”, e ci presenta anche quest’anno grandi novità.Un parco di Natale che si rinnova ogni anno e aggiunge un tassello di racconti e di emozioni alla fantastica storia del Natale. La Valle del Natale è un viaggio tra luci, profumi, sorprese e meraviglie, nel cuore del parco Valle dell’Orso a Torre del Greco, Via Giovanni XXIII n.54. A Valle del Natale quest’anno il Natale guarda verso nord: tra silenzi innevati, leggende della Finlandia e la magia di Korvatunturi, per vivere ogni momento con stupore e meraviglia. Tra attività tematiche, ambientazioni da fiaba e spettacoli per grandi e piccini, sarà una bella occasione per riscoprire la gioia del Natale, insieme.La Valle del Natale a Torre del Greco

The Magic of Christmas: mercatini di Natale a Gesualdo, uno dei Borghi più belli d’Italia

Lo splendido Castello di Gesualdo ospiterà, dal 22 novembre al 21 dicembre 2025, ogni sabato e domenica e apertura anche l’8 dicembre, “The Magic of Christmas” trasformandosi in un incantevole villaggio natalizio con mercatini, mostre, spettacoli, food, artigianato ed intrattenimento. Un evento che renderà magica e suggestiva la visita al Castello e al centro storico di Gesualdo, che è stato riconosciuto come uno dei Borghi più belli d’Italia. Per più di un mese nel castello spettacoli e animazioni, area food con prodotti tipici, mostre e scenografie nel castello, visite guidate nel borgo con Voci dal Borgo e poi gli incantevoli mercatini natalizi dove troveremo prodotti tipici, giocattoli, articoli da regalo, addobbi natalizi e molto altro. Tutte le date e i prezzi The Magic of Christmas a Gesualdo

Mercatini di Natale al Castello di Lettere 2025

Da sabato 15 novembre 2025 a domenica 4 gennaio 2026 ci saranno i Mercatini di Natale nel Castello Medievale di Lettere, nel cuore dei Monti Lattari. Nello splendido castello ci sarà un grande mercatino natalizio, con prodotti di artigianato artistico, che sarà ospitato nelle tipiche casette in legno con decine di espositori di prodotti tipici ed artigianato locale, pronti a rendere magica l’esperienza: Naturalmente ci saranno tanti spazi dedicati allo street food con i sapori tipici dei Monti Lattari e tante bontà locali del periodo Il Castello sarà aperto fino a 4 gennaio, due giorni prima dell’Epifania nei weekend e in altre date che troverete sul post. Mercatini di Natale al Castello di Lettere

Mercatini di Natale nel Castello dell’Ettore nel Borgo fantasma di Apice Vecchia

Ritornano anche quest’anno, nell’incantevole Castello di Apice Vecchia in provincia di Benevento, i Mercatini di Natale nello splendido Castello dell’Ettore, a novembre e dicembre fino al giorno 21. Ad Apice un bell’evento natalizio che anche quest’anno, per la VII edizione, presenterà tante novità sempre all’interno della splendida dimora del Castello dell’Ettore, il maestoso maniero recentemente restaurato. I visitatori saranno affascinati dai Mercatini con una ricca selezione di stand che offrono prodotti artigianali e gastronomici di alta qualità, del territorio. L’Area Food, curata dalla Proloco di Apice, ci sorprenderà con una varietà irresistibile di stand enogastronomici. Dagli espositori alle degustazioni di prodotti tipici, fino alle botteghe degli artigiani, ci sarà sempre qualcosa di speciale per tutti i gusti. I giorni di apertura e i costi. Castello dell’Ettore

Cadeaux al Castello 2025: ritornano i fantastici i mercatini di Natale nel Castello di Limatola

Nei weekend di Novembre, dal 7 al 9, dal 14 al 16, dal 21 al 23 novembre e poi ininterrottamente dal 28 Novembre al 14 Dicembre 2025 ritornano i mercatini natalizi e le visite nello straordinario Castello di Limatola con la 16 edizione “Cadeaux al Castello” 2025. Una bella festa “Cadeaux al Castello” che non propone un semplice mercatino ma un grande evento natalizio con visite guidate, spettacoli itineranti e tanto altro all’interno del Castello medioevale di Limatola, in provincia di Benevento ma vicinissimo al Volturno e alla provincia di Caserta. Un evento da non perdere che riscuote da anni sempre un grande successo e che ci permette di scoprire la zona e questo splendido castello, che sarà impreziosito da un fantastico scenario natalizio che lo avvolgerà completamente. “Cadeaux al Castello” è un’esperienza completa che ci permette di vivere totalmente il castello normanno con dei particolari mercatini che presentano raffinati prodotti artigianali, oggetti ed allestimenti natalizi oltre a una proposta alimentare varia e tipica. Non mancheranno anche eventi e avvenimenti con tanti artisti e momenti di spettacolo itineranti all’interno del castello. Cadeaux al Castello 2025

Eventi, Sagre e Visite Guidate da non perdere in Campania nel WE

Villaggio del Gusto e Mercatini di Natale a Seiano: buon cibo, mercatini natalizi e spettacoli

A Seiano di Vico Equense, sulla splendida costiera sorrentina per due weekend nei giorni 6-7 e poi il 13-14 Dicembre 2025 dalle 12:00 alle 22:00 si terrà la grande festa del Villaggio del Gusto. L’evento del Natale più magico ritorna anche quest’anno nell’antico borgo di Seiano sulla splendida costiera sorrentina assieme ai Mercatini di Natale. Il Villaggio del Gusto a Seiano è una grande festa per famiglie che propone una gustosissima rivisitazione degli antichi piatti della tradizione natalizia partenopea e poi laboratori per bambini, spettacoli, musica e artisti che animeranno le strade in un’atmosfera da vera fiaba natalizia. Non mancheranno i Mercatini Natalizi con la loro atmosfera unica e particolare. Villaggio del Gusto e Mercatini di Natale a Seiano

I viaggi in treno storico dell’Irpinia Express a dicembre 2025 tra i borghi più belli dell’Irpinia

Proseguono anche per i weekend di dicembre 2025 i viaggi in treno storico dell’Irpinia Express, il treno del paesaggio, con degli itinerari turistici alla scoperta delle bellezze, della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia. I treni partono la mattina dalla stazione di Avellino e raggiungono alcune delle località più belle e suggestive della provincia rientrando poi, in serata, nel capoluogo. Irpinia Express

Bufala Bar: l’eccellenza casearia di fronte alla Reggia di Caserta

Nel cuore vibrante di Caserta, esattamente in Piazza Antonio Gramsci, a pochi passi dalla celebre e monumentale Reggia, c’è un luogo che ha saputo fondere la tradizione gastronomica campana con un tocco di modernità: il Bufala Bar. Questo locale non è semplicemente un bar o un ristorante, ma un punto di riferimento per chi ama i sapori genuini, la convivialità e un’accoglienza autentica.. Bufala Bar

Lo straordinario borgo di Valogno, il paese dei murales: Campania da Scoprire

C’è un piccolo borgo in Campania vicino a Roccamonfina da visitare assolutamente: è Valogno, situato nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, che si trova nell’area protetta del Parco regionale di Roccamonfina – Foce Garigliano. Valogno è un piccolo borgo dove si può camminare solo a piedi ed è abitato, sembra, da meno di 100 persone: a Valogno la macchina si lascia fuori il borgo, per camminare poi per le strette strade del paesino. Le vie del borgo di Valogno, oramai colorato da vivaci murales e installazioni artistiche tutte da scoprire, strada per strada. Valogno, il paese dei murales

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello MercAntico a San Lorenzello

Spettacoli e concerti da non perdere in Campania

Alla Reggia di Caserta ritorna l’Autunno musicale con i concerti in Cappella Palatina

Fino al 28 dicembre 2025 nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta ritorna la rassegna Autunno Musicale, curata dall’Orchestra da Camera di Caserta diretta dal Maestro Antonino Cascio. Sei straordinari concerti tra il romanticismo di Ciaikowski all’equilibrio dei concerti e sinfonie mozartiane sino ad Haydn. Concerti in Cappella Palatina

Jazz & Baccalà: Concerti e Degustazioni al Teatro Summarte

Fino al 18 aprile 2026 ritorna a Somma Vesuviana Jazz & Baccalà la rassegna che propone in teatro, un concerto jazz e, per chi vuole, la degustazione di piatti a base di baccalà, pietanza principe della cucina vesuviana. Tra i tanti concerti di altissimo livello previsti ci saranno Marco Zurolo, Joel Holmes Trio, Tony Esposito, 4et, Max Ionata & Rosario Giuliani, Giuseppe Venezia 5et ft. Fabrizio Bosso, Elisabetta Serio 4et e Ronald Baker & Tony Match Trio. Da non perdere. Jazz & Baccalà al Teatro Summarte

Spettacoli e concerti nei luoghi più belli della Costiera Amalfitana

Ben tredici comuni della “Divina Costiera” amalfitana propongono un unico cartellone di eventi, fino all’8 dicembre 2025 con l’”Amalfi Coast UNESCO World Heritage” Una bella manifestazione culturale che trasformerà la straordinaria costiera in un grande palcoscenico diffuso. Spettacoli e concerti si terranno tra Positano, Furore, Praiano, Amalfi, Ravello, Maiori, Cetara e Scala in particolare tra agosto e settembre con eventi e spettacoli itineranti, concerti e narrazioni che racconteranno la storia e l’identità locale. Amalfi Coast UNESCO World Heritage

Le mostre e i luoghi dell’arte da non perdere in Campania

