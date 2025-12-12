Vincenzo Salemme Ogni promessa è debito a Napoli: date e biglietti all’Auditorium Rai

Ph Facebook Vincenzo Salemme

Cinque spettacoli speciali di Vincenzo Salemme, all’Auditorium Rai di Napoli, con il suo nuovo imperdibile spettacolo “Ogni promessa è debito”. Una nuova commedia di Salemme che ha già riscosso un grande successo in tante città d’Italia

Cinque spettacoli speciali di Vincenzo Salemme all’Auditorium Rai di Napoli con il suo nuovo imperdibile spettacolo “Ogni promessa è debito”. Un evento veramente speciale e da non perdere a Napoli con spettacoli alla Rai di via Marconi di cui uno, quello del 5 gennaio 2026, sarà mandato in onda in diretta.

Dopo una tournée di successo in giro per i teatri di tutta Italia, Vincenzo Salemme torna su Rai 1 con il suo nuovo imperdibile spettacolo “Ogni promessa è debito”. Una nuova divertente commedia, scritta e diretta dallo stesso Salemme, che racconta di un voto religioso, la promessa di donare una cospicua cifra in danaro alla Santa protettrice del proprio paese fatta da un proprietario di una pizzeria durante un naufragio. Questi, semisvenuto e privo di sensi per un colpo in testa durante l’incidente, si rivolge a Sant’Anna e lancia il messaggio del dono alla radio di bordo. Ma il voto vale lo stesso anche se fatto da un sonnambulo in dormiveglia?

Gli appuntamenti all’Auditorium Rai di Napoli in via Marconi

Le date degli spettacoli alla RAI di Napoli sono le seguenti:

Venerdì 12 dicembre 2025 ore 21:00

Sabato 13 dicembre 2025 ore 21:00

Domenica 14 dicembre 2025 ore 20:00

Domenica 04 gennaio 2026 ore 20:00

Lunedì 05 gennaio 2026 ore 21:00 (DIRETTA)

Regolamento per l’ingresso alla Rai di Napoli

Per gli spettacoli con inizio alle ore 21:00, l’ingresso è consentito dalle 19:30 alle 20:30.

Per gli spettacoli con inizio alle ore 20:00, l’ingresso è consentito dalle 18:30 alle 19:30.

Dopo tali orari l’accesso non è garantito e sarà a discrezione del personale di controllo, con eventuale riassegnazione del posto da parte del personale di sala.

In caso di ritardo, il biglietto acquistato non potrà essere annullato, nè sostituito, nè rimborsato per nessun motivo.

Per poter accedere all’Auditorium può essere richiesto il documento di riconoscimento

Non è consentito l’ingresso ai minorenni in nessuna delle repliche.

Maggiori informazioni – Spettacoli di Salemme alla Rai di Napoli

