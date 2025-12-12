Mercatini di Natale 2025 al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Ph Facebook Mercatini di Natale Napoli

Ritorna la magia del Natale a Pietrarsa con casette di legno sul mare, melodie, artisti di strada street band e le luci e i colori del Natale.

Ritornano anche quest’anno dal 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 i “Mercatini di Natale” al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Una VII edizione dei Mercatini di Natale con tante tipiche casette di legno decorate e illuminate a festa come da tradizione, con tanti artigiani che proporranno ai visitatori oggetti e opere adatte a tutte le età. Una grande festa che si terrà all’interno degli storici spazi del sito museale di Pietrarsa.

Una particolare atmosfera natalizia in riva al mare con tante luci e musica per i Mercatini di Natale a Pietrarsa per un evento dedicato a grandi e piccini e un’ occasione per trascorrere una giornata tra i viali circondati dall’atmosfera magica del Natale in uno scenario ricco di luci, cultura e tradizione.

Un evento da vedere, vivere e gustare dedicato a grandi e piccini, che coniuga cultura, tradizione e storia con la magia del Natale.

Giorni di apertura dei Mercatini di Natale a Pietrarsa

Sabato 29 e domenica 30 novembre

Da martedì 2 dicembre a lunedì 8 dicembre

Da mercoledì 10 dicembre a domenica 14 dicembre

Da martedì 16 dicembre a martedì 23 dicembre

Da venerdì 26 dicembre a martedì 30 dicembre

Da venerdì 2 gennaio a martedì 6 gennaio

Giorni di chiusura: 1, 9, 15, 25 dicembre

Orari di apertura dei Mercatini di Natale a Pietrarsa

dal 29 novembre al 14 dicembre 2025

dal martedì al giovedì: dalle 10:00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18:00)

dal venerdì alla domenica: dalle 10:00 alle 22:00 (ultimo ingresso ore 21:00)

lunedì 8 dicembre: dalle 10:00 alle 22:00 (ultimo ingresso ore 21:00)

dal 16 al 30 dicembre 2025

dal lunedì alla domenica: dalle 10:00 alle 22:00 (ultimo ingresso ore 21:00)

martedì 23 dicembre: dalle 17:00 alle 02:00 (ultimo ingresso ore 01:00)

mercoledì 24 e 31 dicembre: dalle 9:30 alle 14:30 con possibilità di visitare solo il polo museale (ultimo ingresso ore 14:00)

giorni di chiusura: 1, 9, 15, 25 dicembre

dal 2 al 6 gennaio 2026

tutti i giorni: dalle 10:00 alle 22:00 (ultimo ingresso ore 21:00)

Biglietti d’ingresso per i Mercatini di Natale a Pietrarsa

dal 29 novembre al 30 dicembre 2025

dal lunedì al sabato* (*il sabato le seguenti tariffe si applicano solo fino alle ore 15:00)

intero (dai 13 anni in su): € 8,00

ridotto (dai 3 ai 12 anni): € 6,00

promo famiglia due interi e un ridotto (3-12 anni): € 20,00

promo famiglia due interi e due ridotti (3-12 anni): € 25,00

sabato (tariffe applicate dalle ore 15:00), domenica e festivi

Intero (dai 13 anni in su): € 12,00

Ridotto (dai 3 ai 12 anni): € 6,00

dal 2 al 6 gennaio 2026

Intero (dai 13 anni in su): € 8,00

Ridotto (dai 3 ai 12 anni): € 6,00

Con un supplemento di € 2,00 è possibile effettuare la visita guidata del Museo. Le visite guidate si terranno il giovedì e il venerdì alle ore 16:00 e il sabato, la domenica e nei giorni festivi alle ore 11:00, 12:30, 15:00 e 17:00.

Promozioni speciali

Per chi raggiunge il Museo con il treno storico Pietrarsa Express

Biglietto d’ingresso di € 1,00 per i possessori del biglietto di A/R del treno storico “Pietrarsa Express”.

Biglietto d’ingresso ridotto di € 6,00 per i possessori del biglietto di corsa singola del treno storico “Pietrarsa Express”.

Maggiori informazioni – Mercatini di Natale a Pietrarsa – 081 472003 – Mail museopietrarsa@fondazionefs.it

