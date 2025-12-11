Mercato Meraviglia Napoli 2025: fiera del design indipendente all’Ex Ospedale Militare – La Santissima

Ph Facebook Mercato Meraviglia

Ingresso libero per il ritorno a Napoli, nei grandi spazi dell’ex Ospedale Militare ai Quartieri Spagnoli, del Mercato Meraviglia, il grande Mercato del Design indipendente di Napoli con tante novità ed un fitto programma di eventi

Dal 12 al 14 dicembre 2025 i grandi spazi dell’Ex Ospedale Militare nel parco dei quartieri Spagnoli, dove ora c’è La Santissima – Community Hub, ospiteranno la 16esima edizione del Mercato Meraviglia, la fiera del design indipendente che promuove l’artigianato contemporaneo. L’ingresso è sempre gratuito e il grande Mercato sarà aperto dalle ore 10.30 alle ore 22.00.

Il Mercato Meraviglia, fiera del design indipendente e dell’artigianato contemporaneo, è ideata e organizzata da Archintorno, associazione che sviluppa progetti legati alla cultura dell’autocostruzione, del riuso e della valorizzazione del patrimonio storico artistico attraverso attività culturali. Anche quest’anno il Mercato Meraviglia si svolge in partnership con Santissima Community Hub che si occupa della valorizzazione del grande complesso dell’ex Ospedale.

Al Mercato Meraviglia troveremo una selezione di artigianato, designer e progettistica da tutta Italia con:

pezzi unici, ricerca, design da scoprire e toccare con mano

incontri, presentazioni, mostre e workshop dedicati alla creatività condivisa

un’atmosfera calda, autentica e vibrante

Ben 82 stand di artigiani “creativi” con le loro realizzazioni in mostra

Nei grandi spazi dell’ex complesso conventuale della Santissima Trinità delle Monache allestiti per il Mercato Meraviglia troveremo i lavori di 82 creativi in ambiti artistici differenti tra cui ceramica, tessitura, oreficeria e illustrazione, che ci daranno una panoramica dell’artigianato contemporaneo tra tradizione, creatività e innovazioni che arrivano da tutta Italia.

Ma al Mercato Meraviglia non ci sarà solo artigianato e design, ma ci saranno anche mostre, come quelle dell’artista Pierfrancesco Solimene, la mostra collettiva Restorationa cura di Jose Carlos Bellantuono con gli artisti di PalomArt Factory, oltre a Progettare / Fare.

Non mancherà anche musica dal vivo, presentazioni di libri a cura della casa editrice napoletana Cratèra, specializzata in architettura, design e fotografia e poi workshop e laboratori teatrali, interessanti visite guidate agli spazi de La Santissima, oltre a tour tra la Pedamentina e Spaccanapoli.

Come in ogni edizione, il programma propone un ricco calendario di attività ed eventi che intrecciano artigianato e arte e non mancherà lo Spazio Kids, realizzato insieme a Bibi – Libreria dei Ragazzi, con un programma ideato per i bambini.

La manifestazione si avvale quest’anno del patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e del DIARC – Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e della collaborazione con Open House Napoli.

Mercato Meraviglia 2025 – Dal 12 al 14 dicembre 2025 – Ex Ospedale Militare La Santissima – Community Hub – dalle ore 10.30 alle ore 22.00.

Mercato Meraviglia XVI edizione- ingresso gratuito

