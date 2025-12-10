N’atu Natale Parco San Laise: luci d’artista, villaggio e mercatini di Natale

Ph Facebook N'atu Natale

Al “Parco San Laise” di Bagnoli inizia “N’atu Natale” con il Parco Magico allestito con luci d’artista, il Villaggio di Natale e i Mercatini di Natale, e con tanti appuntamenti pensati per far incontrare persone, comunità, creatività e tradizioni. Tutto ad ingresso gratuito.

Dal 6 al al 31 dicembre 2025 al “Parco San Laise” di Bagnoli, nell’EX base Nato a Napoli si accenderanno le luci d’artista e il parco si trasformerà in un villaggio natalizio pieno di luci, colori, profumi e musica per l’evento “N’atu Natale”.

Nel “Parco San Laise” ci saranno le luci d’artista e tante casette in legno di “N’atu Natale” con ottimo artigianato locale che incontrerà le atmosfere più autentiche del periodo natalizio. E tra questi stand di legno natalizi non mancheranno aree dedicate al food e ai prodotti della tradizione.

Un progetto ideato e promosso dalla Fondazione Campania Welfare e dalla Regione Campania Assessorato alle politiche sociali.

“N’atu Natale” al Parco San Laise nell’Ex Base Nato tra spettacoli e performance artistiche

Il Natale di Bagnoli nel Parco San Laise sarà il simbolo della trasformazione del quartiere che in estate ospiterà le grandi gare mondiali di Vela. Ed in questo bel Villaggio di Natale con i Mercatini di Natale, anche appuntamenti pensati per far incontrare persone, comunità, creatività e tradizioni.

“N’atu Natale” è iniziato sabato 6 dicembre con l’inaugurazione ufficiale del villaggio e l’accensione delle luci d’artista, che illumineranno il Parco San Laise dando inizio alla magia del Natale. E fino al 31 dicembre 2025 nei fine settimana al Parco ci sarà un ricco programma di attività permanenti con animazioni pensate per i più piccoli, tra spettacoli, performance artistiche e la presenza di Elfi, Babbo Natale, e intrattenimenti di ogni genere. In particolare:

dal 6 al 21 dicembre, la magia sarà affidata a Luigi’s Magic , un mago itinerante che incanterà il pubblico con performance sorprendenti. Completano l’offerta una cartomante, una serie di laboratori creativi dedicati sia ai grandi che ai bambini, mostre fotografiche, letture per bambini e altro;

ci sarà un tutto dedicato ai piccoli ospiti del parco; Nei weekend nel teatro gli spettatori potranno assistere a spettacoli a cura di Teatro nel Baule e NapolArt che metterà in scena “ Pericolosamente ”, atto unico di Eduardo De Filippo, interpretato dagli attori della scuola di teatro e cinema diretta da Agostino Chiummariello. Evento che avrà un ruolo centrale nel calendario delle iniziative.

A “N’atu Natale” al Parco San Laise anche presentazioni letterarie e incontri con gli autori

Accanto alle attività artistiche e ludiche, N’atu Natale ospiterà un ciclo di presentazioni letterarie di grande interesse.

L’8 dicembre alle ore 17 sarà presentato il libro L’ombra del silenzio di Vincenzo Giarritiello .

. Il 12 dicembre sarà la volta di Siamo solo sognatori abusivi di Monica Buonanno

Il 20 dicembre verranno presentati due titoli della stessa autrice, Periferie liquide ed Ex Taverna del Ferro – Storia di una periferia che resiste e si trasforma .

. Il 21 dicembre sarà dedicato a Pucundria di Maria Rosaria Selo , autrice che tornerà a presentare la sua opera anche il 27 dicembre .

il 28 dicembre ultima presentazione con il libro Ho sposato Napoli – La Camorra si studia in terza di Maria Francesca Villani, un evento di grande rilievo che vedrà la partecipazione dell’attore Patrizio Rispo. L’incontro sarà condotto da Laura Bercioux con la collaborazione di Agostino Chiummariello.

Non mancherà la presenza della Fondazione Telethon con uno stand solidale e dui uno dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri promuoverà l’apprendimento e la pratica quotidiana di corrette abitudini di igiene orale sia a scuola che a casa.

A N'atu Natale c'è l'ingresso gratuito

