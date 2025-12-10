Natale a Carditello 2025: villaggio delle tradizioni, eventi e degustazioni

In occasione delle festività natalizie la reggia Borbonica si trasforma in un villaggio delle tradizioni natalizie e torna ad essere la Reale Delizia concepita dall’illuminata dinastia borbonica.

Nella reggia Borbonica di Carditello dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 si terrà la VI edizione di “Natale a Carditello” una grande festa che prevede tanti eventi gratuiti e aperti ai visitatori, tra rievocazioni storiche con auto e cavalli e con tanto ottimi prodotti enogastronomici a km zero. Una bella iniziativa a cura della Fondazione Real Sito di Carditello in partnership con Coldiretti Caserta che prevede numerose attività e il Villaggio delle Tradizioni locali che vuole promuovere le eccellenze agroalimentari del territorio, e poi un ricco programma di Natale.

Un evento che rievoca anche l’antica vocazione di Carditello come fattoria agricola sperimentale reale. Una bella occasione per incontrare le aziende locali e degustare i prodotti della Terra di Lavoro nei quattro corner di “Campagna Amica” allestiti a Carditello.

Una bella festa che presenta un programma ricco di eventi per grandi e piccini: dal Villaggio delle Tradizioni locali agli stand dedicati all’arte presepiale; dalla tappa della manifestazione motoristica Napoli Racing Show del patron Enzo Rivellini, con la sfilata di auto storiche e moderne, al ritorno dei Cavalli Persano; dalle visite accompagnate all’apertura straordinaria delle Scuderie reali; dall’artigianato natalizio alle degustazioni dei prodotti tipici. Da non perdere martedì 16 dicembre alle ore 9, la tradizionale Preghiera per la Pace con le Diocesi di Aversa e di Caserta, Arcidiocesi di Capua e Parlamento Studentesco Territoriale. Nel programma di Natale a Carditello anche alcuni momenti dedicati alla valorizzazione delle arti e della cultura, attraverso spettacoli teatrali e laboratori creativi ed esibizioni musicali,

Natale a Carditello – Programma della VI edizione

Programma Sabato 6 dicembre

Ore 14:30 – 17:30 Villaggio delle tradizioni locali

Ore 15:00 / 16:00 Visite accompagnate tematiche

Domenica 7 dicembre

Ore 10:30 – 14:00 Villaggio delle tradizioni locali

Ore 11:30 / 12:30 / 15 / 16 Visite speciali con apertura straordinaria delle scuderie reali con i cavalli Persano

Ore 12:00 Manifestazione motoristica – “M Milia della Magna Grecia e Concorso di eleganza per le vetture storiche” A cura di Racing Show A.S.D. *Ingresso gratuito

Lunedì 8 dicembre

Ore 10:30 – 14:00 Villaggio delle tradizioni locali

Ore 11:30 / 12:30 Visite accompagnate tematiche con animazione teatrale in collaborazione con La Mansarda Teatro dell’Orco Per info Cell. 339 8085602

Sabato 13 dicembre

Ore 14:30 – 17:30 Villaggio delle tradizioni locali

Ore 15 / 16 Visite accompagnate tematiche

Ore 19:00 Concerto dei Blue Stuff nell’ambito della rassegna “Città sotto la Città” (XII edizione) In collaborazione con i comuni di Santa Maria Capua Vetere e San Tammaro *Ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti)

Domenica 14 dicembre

Ore 10:30 – 14:00 Villaggio delle tradizioni locali

Ore 11:30 / 12:30 / 15 / 16 Visite accompagnate tematiche

Ore 19:00 GEISHA – L’Anima della Seta Concerto pianistico del M° Ivana D’Addona Con degustazioni di tè ed esposizione di bonsai e Ikebana *Ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti)

Martedì 16 dicembre

Ore 9:00 Preghiera per la Pace a Carditello nell’ambito del cammino comunitario “A piccoli passi” In collaborazione con la Diocesi di Aversa e di Caserta, Arcidiocesi di Capua e Parlamento Studentesco Territoriale *Ingresso gratuito

Sabato 20 dicembre

Ore 14:30 – 17:30 Villaggio delle tradizioni locali

Ore 15 / 16 Visite accompagnate tematiche

Ore 19:00 Maria Sofia: ultima regina del Regno di Napoli Spettacolo teatrale di G. Basile A cura di MIRARTE, Ditirambo, Danzando nel Tempo *Ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti)

Domenica 21 dicembre

Ore 10:30 – 14:00 Villaggio delle tradizioni locali

Ore 10:30 “Natale nel Mondo” (V edizione) Spettacolo teatrale e laboratori creativi per famiglie A cura de La Mansarda Teatro dell’Orco, in collaborazione con FDA Event Creator Info, costi e prenotazioni Cell. 339 8085602

Ore 11:30 / 12:30 / 15 / 16 Visite accompagnate tematiche

Martedì 6 gennaio

Ore 11:30 / 12:30 Visite accompagnate tematiche con animazione teatrale In collaborazione con La Mansarda Teatro dell’Orco Per info Cell. 339 8085602

Natale a Carditello – Maggiori informazioni – Sito Ufficiale

