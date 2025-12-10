4 visite guidate a Napoli nel weekend dall’11 al 14 dicembre 2025

Ph Marcello Erardi

Anche nel prossimo fine settimana visite guidate a Napoli e in laCampania con eventi per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi della nostra terra

Anche per questo weekend dall’11 al 14 dicembre 2025 ci saranno delle interessanti visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto.

Visite ogni giorno allo straordinario Decumano Sotterraneo a 35 metri sotto il Centro Antico di Napoli

Mentre il tepore di dicembre indugia nelle giornate, il sottosuolo del centro storico di Napoli fermenta di attività. Il LAPIS Museum ha inaugurato una stagione ricca di appuntamenti: dall’inaugurazione della mostra dedicata al Presepe Napoletano del ‘700 all’esposizione sull’artista catalano Miró al piano Basilica, che accompagneranno visitatori e napoletani per tutto l’arco di queste feste. Un percorso dove duemila anni di storia napoletana si condensano in spazi che parlano di gloria antica, sofferenza recente e tradizioni senza tempo. La discesa negli ambienti ipogei della Basilica della Pietrasanta introduce al Museo dell’Acqua, testimonianza del genio ingegneristico della Neapolis greco-romana. Qui le cisterne mostrano un’organizzazione idrica di raffinata complessità: canali, pozzi e vasche che distribuivano l’acqua con un’abilità che stupisce ancora oggi. L’illuminazione scenografica amplifica la potenza di questi volumi scavati nel tufo, dove architettura antica e tecnologia contemporanea dialogano. Attraversata la Sala della Luna – che conserva memoria delle credenze precristiane del sito – il percorso conduce al Decumano Sommerso, luogo che ha vissuto uno dei momenti più cupi della storia cittadina. Tra il 1940 e il 1944, in questi luoghi, infatti, la popolazione napoletana cercò scampo dalle bombe alleate che martoriavano la superficie. La Sala dei Racconti si affida alle proiezioni olografiche per far riemergere le voci di chi sopravvisse a quegli anni. Dalle pareti tornano a parlare uomini e donne che raccontano l’alternanza tra il panico dei raid aerei e i minuti rubati alla guerra. La Sala dei Bombardamenti infine chiude questo capitolo con una installazione multimediale che restituisce i momenti di una popolazione sotto assedio, culminando con un messaggio di speranza e di pace.In questi spazi saturi di memoria storica, da metà novembre la mostra Il Presepe Cortese rappresenta un’immersione totale nella vigilia di Natale alla Corte di Carlo III di Borbone, nel momento di massimo prestigio della città partenopea. Nell’area archeologica del Complesso, l’allestimento illumina la stagione d’oro dell’arte napoletana tra Settecento e primo Ottocento, quando Napoli governava come capitale sovrana e catalizzava l’attenzione dei viaggiatori colti del Grand Tour. Il pubblico potrà addentrarsi nel mondo del presepe settecentesco napoletano scoprendone i significati nascosti e l’eccellenza storico-artistica: un linguaggio espressivo che solo a Napoli ha conosciuto simili vette, fondendo sentimento religioso, perizia manifatturiera e cronaca della società coeva.Ciascuna figura porta con sé un universo di simbolismi astrologici, apotropaici e spirituali. Un alfabeto visivo che tocca il cuore di una tradizione che ha varcato ogni confine geografico.Il percorso sotterraneo del LAPIS Museum è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00. Nei giorni feriali sono previste sei visite guidate (10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30 e 18:30), il sabato e la domenica i turni diventano cinque: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 e 18:30. Particolarmente per tutto il periodo festivo la prenotazione. È possibile farlo telefonando allo 08119230565 (lun-ven 10:00-14:00, con servizio messaggi WhatsApp sempre attivo), oppure inviando una mail a info@lapismuseum.com. E per chi preferisce acquistare, può farlo sul sito ufficiale www.lapismuseum.com senza costi di prevendita.Il LAPIS Museum è aperto al pubblico per tutto il periodo natalizio e festivo con un programma ricco di eventi e iniziative. Per rimanere aggiornati su aperture e chiusure straordinarie, seguite i canali social ufficiali del museo, dove troverete informazioni in tempo reale su tutte le attività in programma. Maggiori Informazioni Sito Ufficiale per visite guidate, prenotazioni e acquisto ticket – Organizzazione – Lapis Museum [contenuto sponsorizzato #adv]

12, 13, 14 dicembre – I Misteri di Napoli: Visite gratuite alla scoperta dei misteri legati alla sacralità di Napoli

Dal 7 novembre al 28 dicembre 2025 a Napoli si terrà l’evento gratuito organizzato dal Comune di Napoli dal titolo I Misteri di Napoli , a cura della fondazione Il Canto di Virgilio. Previsti otto tour, con 32 visite guidate gratuite alla scoperta dei misteri legati alla sacralità di Napoli. Un evento che si terrà in diversi quartieri, dal Centro Antico a Fuorigrotta a San Giovanni a Teduccio dove si potranno esplorare chiese, conventi, confraternite, palazzi e fondaci, arricchiti da incontri di approfondimento e performance inedite, in cui scrittori, artisti e studiosi racconteranno la dimensione sacra e misteriosa della città. Non mancherà con la partecipazione straordinaria di Maurizio De Giovanni. Nel prossimo weekend: 12, 13, 14 dicembre – sesto itinerario – punto di incontro il Sagrato del Duomo di Napoli) propone un ritorno nel centro storico, con L’oscura serpe di Porta Capuana: tra le mura del Duomo e le vestigia dell’antico tempio di Esculapio, prende vita un racconto di anguille, draghi e santi taumaturghi che dominarono le forze del male con la luce della fede. Sabato 13 alle 19 c’è “Pulcinella tra l’Aldiquà e l’Aldilà”, con Marco Perillo, Giovanni Chianelli e Ciro Sabatino, nella fondazione Il Canto di Virgilio, Chiesa di San Francesco delle Monache. A seguire la performance “A te, Masaniello” di Annamaria Russo, con: Alessio Sica, Marianita Carfora, Gennaro Monti, Alfredo Mundo, Viviana Curci,Vincenzo D’Ambrosio, Vincenzo Astarita. . Come partecipare alle visite gratuite I Misteri di Napoli

11 e 12 dicembre – Donne di fede, carità e speranza: Visite gratuite nei conventi e monasteri di Napoli

A Napoli la celebrazione del Giubileo 2025 inizia con un evento gratuito da non perdere che prevede, dal 13 febbraio al 21 dicembre 2025, ben 8 itinerari, 77 visite guidate, 18 incontri musicali e tanto altro. Promosso e finanziato dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, il progetto si chiama “Donne di fede, carità e speranza. Percorsi giubilari nei conventi e nei monasteri di Napoli” e prevede tantissimi eventi gratuiti fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria.Gli appuntamenti del sabato saranno accompagnati da momenti musicali con formazioni acustiche che allieteranno i partecipanti, proiettandoli in un’atmosfera suggestiva Prossime visite 11 dicembre – Itinerario 3 ore 10.00 punto d’incontro: SS. Annunziata – 11 dicembre – Itinerario 1 ore 16.00 punto d’incontro: S. Maria di Costantinopoli – 11 dicembre – Itinerario 4 ore 16.00 punto d’incontro: S. Maria in Gerusalemme – 12 dicembre – Itinerario 2 ore 9.00 punto d’incontro: S. Gregorio Armeno – informazioni sul link del post Visite guidate gratuite

Sabato 13 dicembre – Giro giro Napoli: Visite Guidate Gratuite per Bambini nei Monumenti di Napoli

Continua Giro giro Napoli 2025 fino al 27 dicembre 2025 e, ogni sabato, propone quattro siti d’arte e cultura che accoglieranno visite guidate e laboratori interattivi gratuite, offrendo ai piccoli ospiti un’esperienza coinvolgente alla scoperta di tesori nascosti, storie affascinanti e leggende partenopee. Per il prossimo weekend visite il 13 dicembre – Museo dello Scudillo – visite ore 11.00 / Società dei Naturalisti in Napoli / Pio Monte della Misericordia /Certosa e Museo di S. Martino – visita ore 11.00 con performance teatralizzata ore 12.00 Per le visite guidate tutte le informazioni sul sito ufficiale e sul link che troverete sul post . Giro Giro Napoli 2025: visite guidate gratuite

Vi ricordiamo che in questo periodo ci sono tante altre visite guidate da non perdere in città:

