Singing Christmas a Napoli: concerti natalizi ad ingresso libero

Tre concerti natalizi ad ingresso libero per una rassegna musicale che trasformerà tre chiese storiche di Napoli in veri scrigni di suggestioni sonore
Dal 12 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 a Napoli si terrà Singing Christmas una rassegna musicale che propone tre concerti natalizi gratuiti in tre chiese storiche della città. I concerti saranno a cura dell’Ensemble Strumentale Gradus ad Parnassum, affiancato dalle voci straordinarie di Michela Montalto e Arturo Caccavale diretti da Filomena Piccolo. A ospitare la rassegna tre storiche chiese della città tra suggestioni sonore e memorie, immagini e frammenti di un Natale vissuto e ritrovato.
A Singing Christmas in programma musiche di paesi e tradizioni diverse: dalle Christmas Songs anglosassoni alle atmosfere nordiche, passando per le melodie latinoamericane o i brani più intensi della musica sacra contemporanea. I concerti sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Il programma di Singing Christmas a Napoli
- venerdì 12 dicembre 2025 alle 19:30 – Chiesa di Santa Croce a Ponticelli – Tra navate illuminate da luci soffuse ci sarà la prima serata tra tradizione e comunità, un momento in cui il Natale comincerà a prendere forma, avvolgendo gli spettatori in un abbraccio musicale capace di scaldare anche le sere più fredde.
- sabato 3 gennaio 2026 alle 19.30 – Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, nel cuore di Napoli. – Tra affreschi, pietre antiche il concerto accompagnerà l’apertura del nuovo anno, un ponte sonoro tra ciò che è stato e ciò che verrà. Tante melodie internazionali regaleranno al pubblico un’esperienza intensa e profondamente suggestiva.
- domenica 4 gennaio 2026 alle 20.00 – Chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo a Ponticelli – Un bellissimo concerto per salutare le festività con melodie provenienti da tutto il mondo che creeranno un clima di festa e partecipazione corale.
L’evento è realizzato dal Comune di Napoli Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive in collaborazione con l’Accademia di Musica Sperimentale “Gradus ad Parnassum”.
