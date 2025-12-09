Natale Village 2025: il villaggio di Babbo Natale a San Marco Evangelista (CE)

Ph Facebook Natale Village Caserta

Riaprono i cancelli del grande villaggio natalizio al coperto vicino Caserta a San Marco Evangelista per il Natale Village che si terrà in tutti i weekend con mercatini di Natale, spettacoli, luminarie, Christmas Circus non solo

Si terrà al Polo Fieristico A1Expò la 4° edizione di Natale Village, in programma nei weekend del 5, 6, 7, 8 – 12, 13, 14 – 19, 20, 21 dicembre 2025 in Viale delle Industrie 10 a San Marco Evangelista a Caserta Sud.

Il Natale Village, il grande villaggio di Babbo Natale è un luogo magico per grandi e per bambini con tanti giochi e attrazioni a tema natalizio. Un’ edizione più ricca rispetto alle precedenti con nuove scenografie, spettacoli, luminarie e artisti di strada.

In ogni giornata di apertura ci sarà un programma ricco di attività che troverete nel dettaglio nella pagina facebook (link a fine post) con tante novità. Da non perdere il sorprendente Christmas Circus, e poi gli artisti di strada, gli spettacoli di magia, il teatro per bambini, la baby dance, le parate con mascotte Disney, musical, esibizioni musicali e tombolate. Naturalmente oltre agli spettacoli ci saranno i mercatini natalizi, gli stand gastronomici, le luminarie e gli effetti sspeciali e, anche quest’anno, una grande area gonfiabili, il tutto sempre al coperto per essere tranquilli anche in caso di maltempo.

Non mancherà un nuovo percorso tematico nel Villaggio di Babbo Natale con nuove scenografie, ambientazioni immersive, la Fabbrica dei Dolci, la Posta degli Elfi, la Stalla delle Renne e tante novità che accompagneranno i visitatori in un’esperienza pensata per tutte le età.

A Natale Village il vero spirito natalizio

A Natale Village ci saranno tante sorprese e poi spettacoli, mercatini di Natale e luminare meravigliose per far apprezzare lo spirito natalizio.

Natale Village è un grande Villaggio nataliziointeramente al coperto e sarà aperto nei giorni 5, 6, 7, 8 – 12, 13, 14 – 19, 20, 21 dicembre 2025 in Viale delle Industrie 10 a San Marco Evangelista, Caserta Sud.

Gli orari sono i seguenti : – Venerdì 15:00–22:00/ Sabato e Festivi 10:00–22:00

: – Ingresso gratuito alla struttura con mercatini, artisti di strada, spettacolo marionette, animazione dance,area food e selfy set

A Pagamento saranno: ingresso al villaggio di Babbo Natale- €6,00 accesso area gonfiabili – €8,00 parcheggio interno intera giornata – €3,50

Natale Village – Maggiori informazioni

