Le opere di Nicola Samorì in mostra a Napoli al Museo di Capodimonte

PH Facebook Museo e Real Bosco di Capodimonte

Nella Sala Causa del Museo di Capodimonte quasi quaranta opere di Nicola Samorì che dialogano con i capolavori di Bruegel, Pontormo, Parmigianino, Ribera ed El Greco. Ingresso 5 euro solo alla mostra o gratuitamente con il ticket d’ingresso a Capodimonte

Dal 29 novembre 2025 al 1° marzo 2026 la rinnovata Sala Causa del Museo di Capodimonte accoglierà Classical Collapse, il nuovo progetto unitario di Nicola Samorì, Una mostra che sarà in contemporanea, ma fino al 13 gennaio 2026, anche alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano per una grande operazione culturale articolata su due sedi e ideata per far dialogare identità museali profondamente diverse e costruire una riflessione condivisa sulla tradizione e sul modo di ripensarla con lo sguardo contemporaneo.

Nella Sala Causa di Capodimonte ci sarà la parte ampia del progetto con quasi quaranta opere di Nicola Samorì che dialogano con i capolavori di Bruegel, Pontormo, Parmigianino, Ribera ed El Greco.

Tra i due grandi musei più di 50 opere di Samorì

Un progetto che non vuole essere una “doppia mostra” ma un’operazione culturale unitaria, ideata per essere declinata in due luoghi tra loro e in dialogo.

Classical Collapse è a cura di Demetrio Paparoni, Alberto Rocca (Direttore della Pinacoteca Ambrosiana.) ed Eike Schmidt (Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte), e si pone come un ponte tra Nord e Sud, tra antico e contemporaneo, tra il passato della grande tradizione e la sua reinvenzione nel presente. Tra i due grande musei italiani oltre cinquanta opere di Samorì, accostate a numerosi capolavori scelti dalle collezioni dei due musei, per un confronto serrato tra la storia dell’arte e le sue riscritture.

A Capodimonte, l’esposizione quasi quaranta opere di Samorì alternate ai dipinti di Pontormo, Parmigianino, Ribera, El Greco presenti nella collezione del Museo, in un percorso tra memoria della materia e memoria dell’immagine. Nicola Samorì è un grande artista del presente che dialoga con i maestri del passato attraverso opere potenti e particolari, in un intreccio di bellezza e lacerazione. E la pelle, intesa come superficie pittorica, è protagonista in opere che vengono rilette e reinterpretate in modo che scorticano fisicamente la pelle della pittura, fino ad esporne le viscere.

Nicola Samorì | Classical Collapse

Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli 28 novembre 2025 – 1 marzo 2026

Pinacoteca Ambrosiana, Milano 27 novembre 2025 – 13 gennaio 2026

A Capodimonte sala Causa, piano terra, con apertura tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00 (ultimo ingresso alle 16.30) tranne il mercoledì, le domeniche e i festivi

Ingresso gratuito compreso nel biglietto del museo

Ingresso solo mostra 5 euro

Maggiori informazioni – Museo e Real Bosco di Capodimonte

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.