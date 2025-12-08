Sacro Sud Napoli 2025: il festival di Enzo Avitabile tra chiese, suoni e spiritualità

segnAl via a Napoli Sacro Sud il grande festival dedicato alle tradizioni e alle musiche popolari, sacre e devozionali, intese come espressione antica e contemporanea di spiritualità. Un festival ideato e diretto da Enzo Avitabile che propone spettacoli in alcune delle chiese più suggestive di Napoli

Dal 13 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026 a Napoli si terrà Sacro Sud il grande festival dedicato alle tradizioni e alle musiche popolari, sacre e devozionali, intese come espressione antica e contemporanea di spiritualità. Una grande festival che si ripete da anni con successo e che è ideato e diretto da Enzo Avitabile e prodotto da Black Tarantella.

“Sacro Sud” si svolgerà nelle chiese di Santa Maria Donnaregina Nuova, San Pietro ad Aram, Sant’Anna dei Lombardi e San Giovanni Battista a San Giovanni a Teduccio, dove si alterneranno suoni e culture provenienti da Spagna, Romania, Gambia, Olanda, Iran e Italia, con artisti come Piñana, Balanescu Quartet, Sona Jobarteh, Ernst Reijseger, Ramin Bahrami & Massimo Mercelli e lo stesso Enzo Avitabile.

“Sacro Sud” è una rassegna che intreccia spiritualità e dialogo tra popoli. La rassegna si svolge nell’ambito di Altri Natali Uno dei progetti cardine della programmazione delle festività del Comune di Napoli

Il festival propone sei spettacoli ospitati in alcune delle chiese più suggestive di Napoli, dal centro alle periferie: dalla Chiesa di Santa Maria Donnaregina Nuova alla Basilica di San Pietro ad Aram, dalla Chiesa di Sant’Anna dei Lombardi (Sagrestia del Vasari) alla Chiesa di San Giovanni Battista (San Giovanni a Teduccio). Ogni tappa offre un’esperienza sonora di grande intensità e valore artistico.

Sabato 13 dicembre 2025 ore 20:00 – Chiesa di Santa Maria Donnaregina Nuova | Largo Donnaregina PIÑANA in FLAMENCO SACRO (Spagna) Spettacolo con Carlos e Curro Piñana, con brani dalla loro messa flamenca e canti natalizi. Danza flamenca di Orengo e Dani Valera. Con: Curro Piñana (voce), Carlos Piñana (chitarra flamenca), Miguel Ángel Orengo (percussioni), Dani Valera (danza)

Tutti gli spettacoli sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite al link culturacomunedinapoli.eventbrite.com.

Le prenotazioni apriranno 7 giorni prima di ciascun evento e ogni utente potrà prenotare fino a un massimo di 2 biglietti.

Maggiori informazioni – Comune di Napoli

