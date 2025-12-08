Irpinia Express dicembre 2025: viaggi in treno storico da Avellino tra borghi e mercatini di Natale

Ph Facebook Irpinia Express

Anche per il mese di dicembre 2025 ci saranno i viaggi in treno storico dell’Irpinia Express che ci consentiranno di conoscere zone dell’Irpinia viaggiando su treni d’epoca

Anche nel mese di dicembre 2025 si terranno nei weekend i viaggi in treno storico dell’Irpinia Express, il treno del paesaggio, con degli itinerari turistici alla scoperta delle bellezze, della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia. I treni partono la mattina dalla stazione di Avellino e raggiungono alcune delle località più belle e suggestive della provincia rientrando poi, in serata, nel capoluogo.

I viaggi sull’Irpinia Express avvengono a bordo delle storiche automotrici ALN 668 in livrea originale (in particolare la n. 1882) e con gli interni in velluto appositamente revampizzati.

L’Irpinia Express è un treno storico che, grazie ad un accordo tra Regione Campania e Fondazione FS, permette di compiere straordinari viaggi su treni d’epoca sulla tratta Avellino-Rocchetta Sant’Antonio ogni volta alla scoperta di nuovi affascinanti borghi attraversati o vicini alla linea ferroviaria. Gli eventi sono gestiti dall’Associazione InLocoMotivi e consentono di conoscere zone bellissime dell’Irpinia viaggiando su treni storici. Info sulla pagina facebook ufficiale

Le passeggiate di dicembre 2025 sull’Irpinia Express a pochi euro

Nei weekend di dicembre 2025 ci saranno 3 itinerari in treno storico tra le bellezze architettoniche, paesaggistiche e gastronomiche irpine, anche in occasione di importanti eventi del territorio. L’Irpinia Express è un treno storico in giro per l’Irpinia alla scoperta di tesori e luoghi stupendi.

I 3 viaggi di dicembre 2025 tra le bellezze dell’Irpinia

7 dicembre 2025 – Avellino – Castelfranci

14 dicembre 2025 – Avellino – Paternopoli destinazione Gesualdo (mercatini di Natale)

21 dicembre 2025 – Avellino – Calitri destinazione Aquilonia (mercatini di Natale)

Salvo treni speciali in linea di massima il biglietto per adulti, andata e ritorno, costa tra i 10/15€ – Il biglietto è al 50% per ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti, andata e ritorno – Biglietto gratuito per i bambini dai 0 ai 4 anni (è comunque necessario prenotare il biglietto gratuito per assicurarsi il posto a sedere)

