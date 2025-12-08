Il Villaggio di Babbo Natale gratuito a Piazza del Plebiscito | Il programma giornaliero

Per la prima volta a Napoli un Villaggio di Babbo Natale gratuito a Piazza del Plebiscito per bambini e genitori che potranno vivere un’esperienza con la magia del Natale

Dall’8 al 21 dicembre 2025 Piazza del Plebiscito a Napoli si trasformerà in un grande “Villaggio di Babbo Natale”; realizzato dalla Camera di Commercio nell’ambito dell’iniziativa “Illuminiamo Napoli”. L’ingresso al Villaggio sarà gratuito previa prenotazione obbligatoria sul link che troverete alla fine del post.

Un villaggio che offre ai visitatori un suggestivo viaggio tra elementi 3D e scenografie luminose dove i bambini e anche i grandi potranno “respirare” e vivere l’area del Santo Natale grazie a 5 grandi tendostrutture dislocate per aree tematiche con tante attrazioni.

Per poter accedere al Villaggio di Babbo Natale la prenotazione è obbligatoria, ed è necessario compilare la scheda di prenotazione che troverete al Link. Da tener presente gli orari dal Lunedì al Venerdì: 09:00 – 13:00 | 16:00 – 20:00 Giorni Festivi e Weekend (Sabato e Domenica): 10:00 – 21:00.

Il “Villaggio di Babbo Natale” è stato realizzato dalla Camera di Commercio di Napoli nell’ambito dell’iniziativa “Illuminiamo Napoli” e sarà aperto fino al 21 dicembre.

Nel Villaggio Percorso incantato in 5 tensostrutture e poi Laboratori ludico didattici e Attrazioni e animazione

Nel villaggio è composto da 5 tensostrutture con altrettante aree tematiche, tutte piene di colori e attrazioni, che faranno vivere ai piccoli visitatori e ai loro genitori la magia del Natale. Le attrazioni presenti sono: La Casa di Babbo Natale, Caverna del Grinch, Villaggio degli Elfi, Ufficio Postale del Polo Nord e Passaporti e Bosco degli Abeti.

Nel Villaggio di Babbo Natale ci saranno per i bambini anche tante cose da fare e dei laboratori interattivi come Fabbrica del Cioccolato; Fabbrica dei Giocattoli; Laboratori di Magia di Harry Potter; Laboratori Didattici (Palline, Favole, Letterine).

Nel villaggio non mancheranno animazioni tridimensionali e poi Parate Musicali con Majorette, Banda e Mascotte De Luxe, Principesse, Supereroi e Cosplay, Trenino del Polo Nord con Carrozze. Durante la giornate di apertura ci saranno anche Artisti di Strada, Bolle di Sapone e Magia, Photo-set Scenografici.

Cosa troveremo nel Villaggio di Babbo Natale in Piazza del Plebiscito

Percorso incantato:

La Casa di Babbo Natale, la Caverna del Grinch, il Villaggio degli Elfi, l’Ufficio Postale del Polo Nord e Passaporti, il Bosco degli Abeti.

Laboratori ludico didattici:

La Fabbrica del Cioccolato, la Fabbrica dei Giocattoli, i Laboratori di Magia di Harry Potter ed i Laboratori Didattici (Palline, Favole, Letterine).

Attrazioni e animazione:

Parate Musicali con Majorette, Banda e Mascotte De Luxe, Principesse, Super Eroi e Cosplay, Trenino del Polo Nord con Carrozze, Artisti di Strada, Bolle di Sapone e Magia, Photo-set Scenografici, Radio Ufficiale del Polo Nord, ed in fine Maxischermo con collegamento al Villaggio di Santa Claus (Finlandia).

Il Villaggio sarà aperto dall’8 al 21 dicembre 2025 con i seguenti orari di accesso:dal Lunedì al Venerdì: 09:00 – 13:00 | 16:00 – 20:00 Giorni Festivi e Weekend (Sabato e Domenica): 10:00 – 21:00.

L’ingresso al villaggio è gratuito previo prenotazione obbligatoria al seguente link:

