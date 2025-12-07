Natale al Castello di Ceppaloni 2025: la magia di Come d’incanto tra luci, musica e food

Come d'incanto, Natale al Castello di Ceppaloni Ph Facebook Immaginaria ets

Un Natale magico nel Castello di Ceppaloni per vivere un’esperienza indimenticabile tra le grandi sale addobbate del Castello per uno tra gli appuntamenti più magici di questo Natale 2025

Dall’8 novembre e fino al 21 dicembre 2025 in tutti i weekend e all’Immacolata si terrà il grande evento di “Come d’incanto” che ci farà vivere la magica atmosfera del Natale nel Castello di Ceppaloni nel beneventano

Nelle date previste, dalle 10.30 e fino alle 21,30 si potranno vivere le grandi sale del castello addobbate con una bella atmosfera natalizia con la possibilità di poter entrare e uscire a piacimento.

Un Natale tutto da vivere all’interno del Magico Castello di Ceppaloni

Il grande e maestoso Castello di Ceppaloni quest’anno ospiterà tutta la magia delle Feste Natalizie con l’evento “Come d’incanto” che ha trasformato il secolare maniero in una corona di luci scintillanti che domina la valle.

L’interno il castello è stato trasformato con bellissime scenografie natalizie ideate e costruite interamente in modo artigianale. Al lavoro da tempo team di artisti, scenografi e tecnici che hanno lavorato sodo per trasformare il Castello e per regalare un’esperienza natalizia che non troverete altrove.

“Come d’incanto” porta tutta la magia del Natale all’interno del Castello di Ceppaloni al riparo da un eventuale maltempo. Nel Castello tanti artisti, attori, cantanti gospel vi faranno compagnia nelle varie sale dove ci sarà un’atmosfera natalizia unica ed irripetibile. Nella corte centrale del castello ogni ora è previsto uno spettacolo o un musical ispirato a quelli famosi e poi non mancherà la Fabbrica di Cioccolato di Willy Wonka, la Camera dei Segreti, e tanti stand con vari espositori.

Non mancherà una fornita area food sia all’interno che all’esterno con anche pasticceria e bar e tante proposte culinarie sia locali che natalizie.

Dal Castello si potrà entrare o uscire quando si vuole e cogliere l’occasione per visitare il caratteristico borgo di Ceppaloni e i suoi caratteristici vicoletti!

“Come d’incanto”: il Natale al Castello di Ceppaloni – Date e prezzi

Aperture previste:

6 – 7 – 8 – Dicembre 2025

13 – 14 – Dicembre 2025

20 – 21 – Dicembre 2025

con orario continuato 10:30 – 21:30

Ingresso al Castello per “Come d’incanto”

Intero – € 12,00

Ridotto 6 – 14 anni – € 7,00

Ticket d’ingresso disponibili su TicketOne

Maggiori informazioni – Come d’incanto, Natale al Castello di Ceppaloni

