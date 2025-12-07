Al Teatro San Carlo la Medea di Martone apre la Stagione d’Opera 2025/26

Ph Facebook Teatro San Carlo - Foto Luciano Romano

Il Teatro di San Carlo inaugura la Stagione 25/26 con la Medea di Luigi Cherubini per la regia di Mario Martone e direzione d’orchestra di Riccardo Frizza. La storia di una donna che conosce la profondità del proprio dolore e la potenza della propria vendetta, con Sondra Radvanovsky nel ruolo di Medea

Dal 6 Dicembre al 16 Dicembre 2025 al Teatro San Carlo di Napoli la Medea per la regia di Mario Martone aprirà la Stagione dell’Opera 2025/26. La Medea di Martone è un’opera in tre atti con la musica di Luigi Cherubini, il libretto di François-Benoît Hoffmann e sarà presentata in prima assoluta nella versione italiana di Carlo Zangarini.

Una nuova produzione del Teatro di San Carlo, con la regia di Mario Martone, che viene presentata per la prima volta sul palco del Massimo partenopeo e che sarà diretta da Riccardo Frizza con l’Orchestra e il Coro del San Carlo preparato da Fabrizio Cassi.

Per la prima volta in Italia Sondra Radvanovsky sarà l’interprete della donna assetata di vendetta mentre Anita Rachvelishvili sarà Néris, la sua confidente.

La Medea con la musica di Luigi Cherubini e il libretto di François-Benoît Hoffmann

L’opera è tratta dalla “Medea” di Luigi Cherubini ispirata all’omonima tragedia di Euripide. Fu rappresentata per la prima volta a Parigi nel 1797, ma ottenne grande successo soprattutto nell’Ottocento, specialmente in Germania, e divenne particolarmente celebre a livello internazionale a partire dalla seconda metà del 1900, in parte grazie alle interpretazioni di Maria Callas.

