Christmas Jazz: le magiche atmosfere del Natale nella Chiesa Anglicana di Napoli tra Jazz e Voce Lirica

Ph Nomea

Un concerto natalizio tra Jazz e Voce Lirica nella suggestiva Chiesa Anglicana di Napoli, un vero scrigno di bellezza

Sabato 13 dicembre 2025 si terrà Christmas Jazz 2025, un Concerto Natalizio tra Jazz e Voce Lirica nella splendida Chiesa Anglicana di Napoli, a pochi passi da Piazza San Pasquale, un gioiello architettonico in stile neogotico che ogni anno si trasforma in un palcoscenico di magia e suggestione.

Christmas Jazz 2025 è un evento che torna dopo il grande successo delle scorse edizioni, ed è uno degli appuntamenti musicali di NOMEA più attesi nelle festività.

A Christmas Jazz 2025 un Soprano di fama internazionale e un trio talentuosi musicisti

Christmas Jazz è un’esperienza unica che fonde la potenza evocativa della voce lirica con l’energia del jazz, creando un’atmosfera natalizia elegante e coinvolgente. I protagonisti della serata saranno la straordinaria voce del Soprano Romina Casucci, artista di fama internazionale, capace di incantare il pubblico con la sua intensità interpretativa.

Ad accompagnarla, il Jazz Trio V.Mood:

Vittorio De Sangro – tastiera, virtuoso del jazz e della musica contemporanea;

Vincenzo Provvido – batteria, con esperienza in festival nazionali e internazionali;

Emiliano De Luca – basso, dal tocco elegante e avvolgente.

Insieme, porteranno calore e ritmo, creando sonorità raffinate che dialogano perfettamente con la voce di Romina e l’atmosfera unica della serata

Un evento proposto da NOMEA, un brand internazionale

L’evento è ideato e prodotto da NOMEA, brand presente in Italia e all’estero che condivide emozioni con esperienze non convenzionali, insignita del Premio Nativity in The World all’interno del 30° Concerto dell’Epifania 2025.

Christmas Jazz 2025 è molto più di un concerto: è una celebrazione della musica e della bellezza del Natale, in un luogo senza tempo dove arte e spiritualità si fondono per regalare emozioni autentiche

Come partecipare a Christmas Jazz 2025

Quando : Sabato 13 dicembre 2025

Orari: 17.45 apertura – h. 18.30 inizio concerto

Ticket: 20€ adulti – gratuito per bambini fino a 5 anni

Prenotazione obbligatoria: tramite messaggio WhatsApp 3756139180

Dove: Chiesa Anglicana di Napoli, Via S. Pasquale 15B, Napoli

: Chiesa Anglicana di Napoli, Via S. Pasquale 15B, Napoli Parcheggi privati a pochi passi dalla chiesa che è facilmente raggiungibile dalla fermata Piazza Amedeo della Linea Metro 2 e dalla funicolare di Chiaia

Maggiori informazioni – Nomea Eventi nomeaeventi.it

Maggiori informazioni – Evento ufficiale Nomea

