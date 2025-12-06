Sagra del Tartufo Cervinara 2025: programma della festa a Borgo Pirozza dal 5 al 7 dicembre

Ph Facebook Vicolo dei Tartufai - Borgo Pirozza

Tre giorni di gusto, cultura e tradizione per la Sagra del Tartufo di Borgo Pirozza per un evento che vuole valorizzare il tartufo della Valle Caudina e il Borgo Pirozza di Cervinara

Dal 5 al 7 dicembre 2025 a Cervinara, nel cuore della Valle Caudina, si terrà la VIII edizione della Sagra del Tartufo, che sarà ospitata nello storico Borgo Pirozza. Per l’evento, ci saranno tre giorni ricchi di sapori, spettacoli e incontri culturali.

Nel Borgo Pirozza, al Vicolo dei Tartufai e degli Antichi Sapori, i visitatori troveranno piatti tipici a base di tartufo e tante bontà ed eccellenze gastronomiche dell’Irpinia. Si inizia venerdì 5 dicembre 2025 alle ore 18:00 e non mancheranno spettacoli musicali e performance artistiche.

Una bella manifestazione che vuole valorizzare il buon tartufo della Valle Caudina e il Borgo Pirozza di Cervinara che si trasformerà completamente con i cortili e le strette stradine che si animeranno con musica, luci e tanto buon cibo.

Programma della Sagra del Tartufo

Venerdì 5 dicembre 2025

Ore 18:00: Apertura del Vicolo con Michele Roscica – Uomo Orchestra Spettacolo “L’Altra Danza Natural” di danza naturale a cura di Maria Marro

Concerto della Melodyless Street Band di Generoso Catilino

Ore 21:30: Arrivo del “Pino Irpino” e Dj Set di Nicolò Marchese

Sabato 6 dicembre 2025

Ore 15:00: Caccia al Tesoro alla scoperta del Borgo, a cura dell’Associazione Condvidiamo

Ore 18:00: Live music con Rita & Pat

Ore 19:00: Presentazione del libro di Francesco Viola, Il Settimo Sigillo della Rosa, moderata da Peppino Vaccariello e curata dalla Pro Loco A. Renna

Ore 20:00: Spettacolo dei Bottari della Cantica Popolare

Domenica 7 dicembre 2025

Ore 11:00: Convegno “Il tartufo e il bosco: alleanze per la sostenibilità” con interventi di esperti come il Dott. Luca Branca (CTS Osservatorio Appennino Meridionale): “Il Mesenterico Tartufo Tipico della Campania”; la Dott.ssa Noemi Iuorio, Presidente Ass. tartufai Campania: “I Tartufai e le Buone Pratiche di Cerca e Raccolta”; il Vicepresidente Mario Prece, Vicepresidente Ass. Tartuficoltori Campani: “Tecniche di Tartuficoltura in Campania”. Modera Maria Catilino.

Ore 12:00: Apertura del Vicolo dei Tartufai

Ore 14:00: Concerto della Frank Iron Band

Ore 19:30: Musica itinerante con Fusione

La magia del Natale a Cervinara

Parallelamente alla sagra, Borgo Pirozza ospiterà la Casa di Babbo Natale e i bambini partecipanti potranno scattare una foto gratuita con Santa Claus e imbucare la propria letterina.

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.