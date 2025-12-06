Notte Bianca di Caserta 2025: programma completo, concerti e street food fino all’alba

Ritorna la Bianca di Caserta, un evento molto atteso con tanti spettacoli, intrattenimento e buona enogastronomia in varie strade e piazze del centro di Caserta. La grande festa inizia alle 21 e si prosegue fino all’alba

Grande festa a Caserta dove domenica 7 dicembre 2025 a partire dalle ore 21, inizia la Notte Bianca di Caserta, un appuntamento molto atteso che porterà in città tanti spettacoli, intrattenimento e buona enogastronomia.

Un evento che proporrà un ricco programma di eventi per tutti che animerà il centro di Caserta fino all’alba.

Un ricco programma di eventi per tutti nel centro città

Tanti eventi in città ma principalmente in Piazza Margherita, che sarà il cuore dell’evento, e poi in Piazza Matteotti, in Corso Trieste e in Via Mazzini.

In piazza Margherita , centro della festa, ci sarà il grande format “90 Special Dance ” con special guest Neja e i Dj set curati da Edo D’Ambrosio con la vocalist Rosa D’Auria. Seguirà il live show musicale di Maurizio Filisdeo e la band MondoVisione . Si prosegue poi fino all’alba con il Dj set di Jamon alle percussioni e Guerriero con la voce di lolanda Angrisano.

due concerti da non perdere gruppi molto apprezzati in Campania. In Corso Trieste ci sarà tanto ottimo street food con un grande Villaggio del Gusto con una grande area Street Food e uno show cooking a cura di Cucina Atipica tra porchetta e mozzarella”. Da non perdere, di mattina anche uno la dodicesima edizione della “Passarella a 4 Zampe”, una bella rassegna dedicata ai cani.

ci sarà un grande con e uno show cooking a cura di Cucina Atipica tra porchetta e mozzarella”. Da non perdere, di mattina anche uno la dodicesima edizione una bella rassegna dedicata ai cani. In via Mazzini ci sarà tanto spazio per artisti di strada, performer, acrobati e spettacoli itineranti che sorprenderanno spettatori di tutte le età.

Una notte piena e viva in cui tutta la città sarà coinvolta per un evento organizzato da privati per la città. Una notte tutta da vivere a Caserta.

