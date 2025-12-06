Natale 2025 a Bacoli con le Luci d’Artista nella Villa Comunale affacciata sul lago di Miseno

Ph Facebook Josi Gerardo Della Ragione

La villa comunale di Bacoli, affacciata sul lago di Miseno, si trasforma in un villaggio da fiaba con tanti personaggi Disney e con mercatini e tanti eventi per tutta la famiglia. E nel Porto di Baia si accende un suggestivo albero di Natale galleggiante

Anche quest’anno sono state accese delle spettacolari Luci d’Artista nella Villa Comunale di Bacoli affacciata sul lago di Miseno. Un Natale a tema Disney con bellissime strutture illuminate che propongono a colori vivaci gli eroi dei fumetti come Topolino, Pluto, e poi i temi natalizi classici come Babbo Natale, le slitte, i folletti, le renne, un albero gigante e i trenini luminosi, tutto nella villa comunale sul lago Miseno.

Anche quest’anno, come da 10 anni a questa parte, i giardini pubblici di Bacoli, nel centro della cittadina flegrea potranno essere vissuti anche in inverno per le belle luci d’artista e tante sorprese con tantissimi eventi gratuiti, aperti a tutti.

Ma anche nel porto di Baia ci sarà un’atmosfera magica natalizia con un suggestivo albero di Natale galleggiante che è stato acceso sull’acqua e già attirando molte persone la sera per guardarlo e prendere qualcosa tra i localini del porto.

Luci, concerti, spettacoli e tanti eventi gratuiti in Villa Comunale

E la Villa Comunale con le luci d’artista sarà sede di tanti eventi sempre gratuiti e aperti a tutti. I primi già noti sono i seguenti:

il 13 e 14 dicembre 2025 – Mercatini di Natale – dalle 10 alle 23 con tanti stand di artigianato locale ma anche animazione e musica

dalle 10 alle 23 con tanti stand di artigianato locale ma anche animazione e musica il 2 Gennaio grande concerto gratuito di Gianluca Capozzi con tutto il suo bel repertorio

con tutto il suo bel repertorio il 3 Gennaio, show gratuito di “Nostalgia 90” il grande show che incanta tutti

E questi sono solo i primi dei tanti eventi che si terranno nella villa Comunale di Bacoli, affacciata sull’incanto del lago Miseno e immersa nelle Luci d’Artista

