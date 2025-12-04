Villaggio del Gusto e Mercatini di Natale a Seiano: cibo, mercatini natalizi e spettacoli in costiera sorrentina

Ph Facebook Il Villaggio del Gusto 2025

Una festa per famiglie che propone una rivisitazione degli antichi piatti della tradizione natalizia partenopea. Previsti profumi irresistibili, mercatini natalizi, piatti tipici della tradizione, laboratori per bambini, spettacoli, musica e artisti che animeranno le strade in un’atmosfera da vera fiaba natalizia!

A Seiano di Vico Equense, sulla splendida costiera sorrentina per due weekend nei giorni 6-7 e poi il 13-14 Dicembre 2025 dalle 12:00 alle 22:00 si terrà la grande festa del Villaggio del Gusto. L’evento del Natale più magico ritorna anche quest’anno nell’antico borgo di Seiano sulla splendida costiera sorrentina assieme ai Mercatini di Natale.

Il Villaggio del Gusto a Seiano è una grande festa per famiglie che propone una gustosissima rivisitazione degli antichi piatti della tradizione natalizia partenopea e poi laboratori per bambini, spettacoli, musica e artisti che animeranno le strade in un’atmosfera da vera fiaba natalizia. Non mancheranno i Mercatini Natalizi con la loro atmosfera unica e particolare.

A Seiano al Villaggio del Gusto ognuno può scegliere cosa mangiare: alla cassa ci saranno ticket singoli per ogni piatto, e si potrà decidere se prenderne solo uno oppure assaggiarli tutti. Da non perdere il menù con la Minestra Maritata, o gli arancini alla napoletana o quello con Pasta e patate e provola e Paccheri al sugo Non mancheranno anche la frittura della vigilia e la frittura di Baccalà con patate e tante alte prelibatezze.

Quattro giorni di buon cibo ma anche di musica, cabaret ed eventi per grandi e bambini

Al Villaggio del Gusto a Seiano ci saranno 4 giorni con tanto buon cibo ma con tanta buona musica, ed eventi per grandi e bambini. Ci saranno spettacoli, animazione, musica, laboratori creativi per grandi e piccini.

Anche quest’anno ci sarà un programma artistico ricchissimo, tutto da scoprire con musica per ogni gusto: dal calore travolgente del gospel, all’energia della musica popolare, fino alle performance live che faranno vibrare l’intero Villaggio. Ogni serata è pensata per regalare emozioni uniche, grazie ad artisti che sapranno accendere la magia delle feste. Gli spettacoli principali in programma:

Sabato 6 dicembre – Apertura in grande stile con i potenti e suggestivi The Blue Gospel Singers.

Domenica 7 dicembre – Si parte con la Tombolata Show di Luisa Esposito e Francesco Viglietti, si continua con la musica live di Lorena Bartoli, e si chiude insieme tifando per la partita Napoli – Juventus su maxi schermo.

Sabato 13 dicembre – Tradizione e ritmo con la musica popolare de ’A Paranza Ro Tramuntan.

Domenica 14 dicembre – Nuova Tombolata Show con Marco Palmieri e, a seguire, musica live con Nick Cavaliere.

Il Villaggio del Gusto non è solo spettacoli: è esperienza, stupore e magia per tutta la famiglia.

Tutti i giorni, dalle 13:00 alle 19:00, i più piccoli potranno immergersi nella fiaba più amata:

La Casa di Babbo Natale,

Laboratori creativi con gli Elfi,

attività a cura della fattoria didattica Nanometrozero.

Un appuntamento che unisce musica, tradizione, divertimento, sapori e spirito natalizio in un’unica grande festa: un intrattenimento a 360°, pensato per far brillare gli occhi a tutti.

Maggiori informazioni – Facebook il villaggio del gusto 2025 – Villaggio del Gusto.

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.