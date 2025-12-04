Riti di Fuoco 2025 a Lioni tra Arte, cultura, musica, tradizioni e folklore

Ph Facebook Pro Loco Lioni

Quattro giorni di festa a Lioni in Irpinia per i Riti di Fuoco 2025 un evento che celebra il folklore, la musica e le tradizioni locali che ogni anno “accende” la cittadina irpina tra falò, maschere e leggende

Un grande percorso artistico tra luoghi evocativi del territorio e i percorsi della montagna. Nelle giornate di festa oltre all’arte anche tanta musica con artisti come I Musici di Guccini e Tonuccio, i Malammeste e Rota Rossa, i Voci Del Sud, il Duo Barabba Blues e poi ancora Fandango Live ed EMME G fino ad arrivare alle chiusure di serata insieme ai dj set con Mario Carbone, Gians, Pierd DJ, Tonino O.C. Non mancheranno le allieve delle scuole di ballo con le proprie esibizioni, il Clan H che aprirà la manifestazione con uno spettacolo teatrale e poi i falò finali della festa che verranno accessi da tradizione l’8 dicembre, i bracieri, i mercatini e gli stand enogastronomici per tutta la durata dell’evento.

Programma di dettaglio dei “Riti di Fuoco 2025”

VENERDI 5 DICEMBRE

9:30 – convegno – “Alla scoperta del Monte Oppido” – presso l’Istituto Comprensivo “Nino lannaccone”

“Alla scoperta del Monte Oppido” – presso l’Istituto Comprensivo “Nino lannaccone” 17:30 – conferenza stampa Riti di Fuoco presso il museo etnografico di Lioni (M.E.T.)

presso il museo etnografico di Lioni (M.E.T.) 18:30 -Il Clan H presenta Arcana: il Regno Capovolto – Azioni, tradizioni, realtà e finzioni, spettacolo teatrale per bambini e adulti presso il Museo Etnografico Territoriale (M.E.T.)

Azioni, tradizioni, realtà e finzioni, spettacolo teatrale per bambini e adulti presso il Museo Etnografico Territoriale (M.E.T.) 20:00 – Benedizione e accensione dell’albero Presso Via Armando Diaz

Presso Via Armando Diaz 21:00 – apertura stand – degustazioni prodotti tipici presso Corso Umberto

SABATO 6 DICEMBRE

16:00 – inaugurazione “ORIGINI” personale di Angelo Garofalo all’interno dei carri storici spazi pubblici e ricreativi, stazione di Lioni

di Angelo Garofalo all’interno dei carri storici spazi pubblici e ricreativi, stazione di Lioni 18:00 – visita guidata museo etnografico territoriale (M.E.T.)

museo etnografico territoriale (M.E.T.) 19:00 – apertura stand / accensione dei bracieri

/ accensione dei bracieri 19:00 – Numen – Fuoco – Esposizione di opere artistiche in legno, vetro e ceramica – Locali accanto al Comune, via Torricella

Esposizione di opere artistiche in legno, vetro e ceramica – Locali accanto al Comune, via Torricella 19:30 – esibizione della scuola di ballo DANCING QUEEN presso Piazzetta Teodoro Capocci

della scuola di ballo DANCING QUEEN presso Piazzetta Teodoro Capocci 20:30 – Fandango live presso Via Ricca

presso Via Ricca 21:00 – Spettacolo itinerante Il Rito del Fuoco

Il Rito del Fuoco 21:30 – concerto VOCI DEL SUD corso Umberto /

corso Umberto / 22:30 – concerto TONUCCIO FOLK BAND – presso Piazzetta Teodoro Capocci

presso Piazzetta Teodoro Capocci a seguire DJ – SET MARIO CARBONE / voice ALFONSO ROMA

DOMENICA 7 DICEMBRE

9:00 – Riti nella Natura – e-bike tra i Monti Picentini con l’Associazione SCI CLUB DI LIONI

– e-bike tra i Monti Picentini con l’Associazione SCI CLUB DI LIONI 17:00 – Tour nel Casale Leonum

nel Casale Leonum 19:30 – esibizione della scuola di ballo – ASD Latin Art Academy Val Sele presso Piazzetta Teodoro Capocci

ASD Latin Art Academy Val Sele presso Piazzetta Teodoro Capocci 20:30 – esibizione musicale EMME G

EMME G 21:00 – Itinerante BOOMERANG STREET BAND

BOOMERANG STREET BAND 21:30 – concerto MALAMMESTE – presso Corso Umberto l

presso Corso Umberto l 22:30 – concerto ROTAROSSA – presso Piazzetta Teodoro Capocci

presso Piazzetta Teodoro Capocci a seguire – DJ – SET GIANS / PIER DJ / voice VOICE EL

LUNEDÌ 8 DICEMBRE

12:00 – Omaggio della Corona di fiori alla statua dell’Immacolata a cura della Parrocchia e della Pubblica Assistenza

Omaggio della Corona di fiori alla statua dell’Immacolata a cura della Parrocchia e della Pubblica Assistenza 18:00 – benedizione e accensione dei falò

20:00 – esibizione del DUO BARABBA BLUES presso Corso Umberto /

presso Corso Umberto / 21,00 – concerto dei MUSICI DI GUCCINI – presso Piazzetta Teodoro Capocci

– presso Piazzetta Teodoro Capocci a seguire DJ – SET TONINO O.C.

Riti di Fuoco 2025 a Lioni: Vivi il Folklore e la Tradizione Irpina!

Quando: Dal 5 all’8 dicembre 2025 – Orari da programma

Dal 5 all’8 dicembre 2025 – Orari da programma Dove: Lioni, provincia di Avellino, Campania

Lioni, provincia di Avellino, Campania Biglietti: Ingresso gratuito. Alcune attività, come il trekking, potrebbero richiedere prenotazioni al numero indicato.

Per il programma completo e aggiornamenti Pro Loco Lionii

