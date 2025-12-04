Riti di Fuoco 2025 a Lioni tra Arte, cultura, musica, tradizioni e folklore

- Total0
Quattro giorni di festa a Lioni in Irpinia per i Riti di Fuoco 2025 un evento che celebra il folklore, la musica e le tradizioni locali che ogni anno “accende” la cittadina irpina tra falò, maschere e leggende
Quattro giorni speciali a Lioni in Irpinia il 5,6, 7 e 8 Dicembre 2025 per i “Riti di fuoco 2025” che riaccenderanno il paese tra folklore, tradizioni, leggende, musica, natura e maschere che alimenteranno la grande fiamma che sarà viva in questi giorni
Per “Riti di Fuoco 2025″ il centro di Lioni si trasformerà in un palcoscenico di suoni e colori per quattro giorni e quattro notti coinvolgendo il pubblico in un’esperienza unica tra spettacoli, falò, maschere e leggende.
Un grande percorso artistico tra luoghi evocativi del territorio e i percorsi della montagna. Nelle giornate di festa oltre all’arte anche tanta musica con artisti come I Musici di Guccini e Tonuccio, i Malammeste e Rota Rossa, i Voci Del Sud, il Duo Barabba Blues e poi ancora Fandango Live ed EMME G fino ad arrivare alle chiusure di serata insieme ai dj set con Mario Carbone, Gians, Pierd DJ, Tonino O.C. Non mancheranno le allieve delle scuole di ballo con le proprie esibizioni, il Clan H che aprirà la manifestazione con uno spettacolo teatrale e poi i falò finali della festa che verranno accessi da tradizione l’8 dicembre, i bracieri, i mercatini e gli stand enogastronomici per tutta la durata dell’evento.
Programma di dettaglio dei “Riti di Fuoco 2025”
VENERDI 5 DICEMBRE
- 9:30 – convegno – “Alla scoperta del Monte Oppido” – presso l’Istituto Comprensivo “Nino lannaccone”
- 17:30 – conferenza stampa Riti di Fuoco presso il museo etnografico di Lioni (M.E.T.)
- 18:30 -Il Clan H presenta Arcana: il Regno Capovolto – Azioni, tradizioni, realtà e finzioni, spettacolo teatrale per bambini e adulti presso il Museo Etnografico Territoriale (M.E.T.)
- 20:00 – Benedizione e accensione dell’albero Presso Via Armando Diaz
- 21:00 – apertura stand – degustazioni prodotti tipici presso Corso Umberto
SABATO 6 DICEMBRE
- 16:00 – inaugurazione “ORIGINI” personale di Angelo Garofalo all’interno dei carri storici spazi pubblici e ricreativi, stazione di Lioni
- 18:00 – visita guidata museo etnografico territoriale (M.E.T.)
- 19:00 – apertura stand / accensione dei bracieri
- 19:00 – Numen – Fuoco – Esposizione di opere artistiche in legno, vetro e ceramica – Locali accanto al Comune, via Torricella
- 19:30 – esibizione della scuola di ballo DANCING QUEEN presso Piazzetta Teodoro Capocci
- 20:30 – Fandango live presso Via Ricca
- 21:00 – Spettacolo itinerante Il Rito del Fuoco
- 21:30 – concerto VOCI DEL SUD corso Umberto /
- 22:30 – concerto TONUCCIO FOLK BAND – presso Piazzetta Teodoro Capocci
- a seguire DJ – SET MARIO CARBONE / voice ALFONSO ROMA
DOMENICA 7 DICEMBRE
- 9:00 – Riti nella Natura – e-bike tra i Monti Picentini con l’Associazione SCI CLUB DI LIONI
- 17:00 – Tour nel Casale Leonum
- 19:30 – esibizione della scuola di ballo – ASD Latin Art Academy Val Sele presso Piazzetta Teodoro Capocci
- 20:30 – esibizione musicale EMME G
- 21:00 – Itinerante BOOMERANG STREET BAND
- 21:30 – concerto MALAMMESTE – presso Corso Umberto l
- 22:30 – concerto ROTAROSSA – presso Piazzetta Teodoro Capocci
- a seguire – DJ – SET GIANS / PIER DJ / voice VOICE EL
LUNEDÌ 8 DICEMBRE
- 12:00 – Omaggio della Corona di fiori alla statua dell’Immacolata a cura della Parrocchia e della Pubblica Assistenza
- 18:00 – benedizione e accensione dei falò
- 20:00 – esibizione del DUO BARABBA BLUES presso Corso Umberto /
- 21,00 – concerto dei MUSICI DI GUCCINI – presso Piazzetta Teodoro Capocci
- a seguire DJ – SET TONINO O.C.
Riti di Fuoco 2025 a Lioni: Vivi il Folklore e la Tradizione Irpina!
- Quando: Dal 5 all’8 dicembre 2025 – Orari da programma
- Dove: Lioni, provincia di Avellino, Campania
- Biglietti: Ingresso gratuito. Alcune attività, come il trekking, potrebbero richiedere prenotazioni al numero indicato.
Maggiori Informazioni: Per il programma completo e aggiornamenti Pro Loco Lionii
