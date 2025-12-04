Natale a Cosmolandia Napoli 2025: spettacoli e laboratori gratuiti per bambini

Per Natale 2025 a Napoli spettacoli e momenti laboratoriali gratuiti per bambini per far si che questa festa possa essere un tempo di apertura, dialogo e condivisione autentica. Un evento in cui i bambini della nostra città saranno travolti, con le loro famiglie, dalla bellezza dell’arte, dal teatro alla musica, dalla danza alla magia passando per le arti figurative.

A Napoli dal 5 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026 si terrà l’evento per bambini e famiglie “Natale a Cosmolandia” a cura di Fondazione Cultura e Innovazione ETS Spettacoli e della Municipalità 1 e 2.

Un bel progetto a partecipazione gratuita, con prenotazione, pensato nell’ottica di un Natale che possa essere un tempo di apertura, dialogo e condivisione autentica, che abbracci un arco temporale molto più ampio, in grado di travalicare il singolo periodo della festività per divenire una consapevole scelta di vita culturale e civica.

Un viaggio per le strade del Mondo, con tanto di passaporto da vidimare ad ogni fermata, ma non solo, un viaggio deIl’Anima, dove i bambini della nostra città saranno travolti, con le loro famiglie, dalla bellezza dell’Arte: dal teatro alla musica, dalla danza alla magia passando per le arti figurative.

Ad impreziosire la proposta, i momenti laboratoriali che li vedranno protagonisti, oltre che spettatori, dei percorsi artistico-emozionali proposti. Ad alternarsi sul palcoscenico artisti professionisti che proporranno spettacoli legati alle tradizioni, agli usi, ai costumi e alle leggende di Paesi diversi per poi confluire in uno spettacolo finale che rappresenterà “il ritorno” alla nostra Terra, alla nostra città, Partenope.

Gli spettacoli e i laboratori si terranno presso il Teatro Orione in Via Donnalbina, 14 e presso il Teatro lav in Via Nazario Sauro, 23 a Napoli

Natale a Cosmolandia gli spettacoli gratuiti

Teatro Orione | Via Donnalbina, 14 – Napoli

5 dicembre 2025, ore 19:00 – 20:00 -Giappone… Favole di carta!

19 dicembre 2025, ore 19:00 – 20:00 – Africa… un Safari di emozioni!

21 dicembre 2025, ore 12:00 – 13:00 – America. I divi di Hollywood

4 gennaio 2026, ore 12:00 – 13:00 – Australia… Storie di Canguri e libertà!

11 gennaio 2026, ore 19:00 – 20:00 – Le leggende di Partnenope

Teatro lav | Via Nazario Sauro, 23 – Napoli

7 dicembre 2025, ore 12:00 – 13:00 – Brasile… Un Carnevale di Sogni!

12 dicembre 2025, ore 19:00 – 20:00 – Spagna… La Storia del Toro Ferdinando

28 dicembre 2025, ore 12:00 – 13:00 – India… La festa dei colori!

2 gennaio 2026, ore 19:00 – 20:00 – Francia… Come in un quadro di Monet

10 gennaio 2026, ore 19:00 – 20:00 – Made in Italy

Natale a Cosmolandia i laboratori gratuiti

Laboratori – Teatro Orione | Via Donnalbina, 14 – Napoli

5 dicembre 2025, ore 18:00 – 19:00 -Un Passaporto per CosmoLandia

21 dicembre 2025, ore 11:00 – 12:00 – Diario di Bordo

11 gennaio 2026, ore 12:00 – 13:00 – Emozioni dal mondo

Laboratori – Teatro lav | Via Nazario Sauro, 23 – Napoli

10 gennaio 2026, ore 18:00 – 19:00 Raccontami una Storia

Ingresso libero con prenotazione consigliata: 3381565875 – eventi@culturaeinnovazione.org Info: 081/5571611 – 3381565875

