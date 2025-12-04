Festa del Torrone e del Croccantino 2025: programma completo a San Marco dei Cavoti

Ph Facebook Festa del torrone e del croccantino

Ritorna la grande festa in provincia di Benevento con i buoni croccantini di San Marco dei Cavoti: un grande appuntamento con il gusto e la tradizione, che è alla sua ventitreesima edizione

Dal giorno 5 al giorno 8 dicembre 2025 a San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento si terrà la 23^ edizione della bella “Festa del Torrone e del Croccantino”. Un grande evento che da anni celebra i buoni e famosi croccantini di San Marco, un involucro di finissimo cioccolato fondente con all’interno tante mandorle, nocciole e zucchero, che potranno essere degustati nei giorni della festa.

Anche quest’anno ci saranno delle “gustose” visite guidate presso le note aziende produttrici della zona che faranno anche assistere alla preparazione e lavorazione di questo buon dolce della zona. Non mancherà una fornita Area gastronomica in Piazza Meomartini nei presso del Palacrock e poi vari punti ristoro con cioccolato caldo, vin brulé e caldarroste.

Previsti anche tanti eventi collaterali come visite al museo degli Orologi da Torre, e le visite al centro storico Da non perdere la grande festa per il Megacroccantino di domenica 7 Dicembre 2025 alle ore 15 in Piazza Risorgimento: metri di bontà per il palato

Durante tutti i giorni della festa non mancheranno anche

Visite alla Collezione storica degli Orologi da Torre – accompagnati degli alunni dell'Istituto Tecnico Economico di San Marco dei Cavoti alle ore 9.30-12.00 / 15.00-19.00 – Si consiglia di prenotare indicando: data, ora e numero di visitatori Tel. 339 3101915

Museo della pubblicità del packaging e del commercio. – Emeroteca, biblioteca e Museo Civico in 13 sale. Palazzo Jelardi 9.30-12.00 / 16.00- 19.00 – Si consiglia di prenotare indicando: data, ora e numero di visitatori Tel. 320 9458050

Alla scoperta del centro storico – accompagnati dagli alunni del Liceo Classico Livatino di San Marco dei Cavoti 10.00-13.00 / 14.30-17.30 – Rivolgersi presso Info Point in piazza Risorgimento

Per le vie del paese – Stand del Croccantino – Mensa Crok – presso Via calisi – Area gastronomica – Piazza Meomartini nei pressi del Palacrok – Casette Infopoint – Piazza Risorgimento – Punti ristoro con cioccolata calda, vin brulé e caldarroste

E tanto altro

Festa del Torrone e del Croccantino 2025 – programma

Venerdì 5 dicembre 2025

18:00 Piazza Risorgimento

Benedizione e inaugurazione festa

Saluti Istituzionali

Spettacolo di apertura con i Pietrelcina’s Gospel Voices

Artisti di strada

Allestimento stand e avvio lavori

Ore 21:00 Palacrock

Il ragazzo della via Gluck & Friends – Spettacolo musicale a cura di Mavida Eventi

Sabato 6 dicembre 2025

Ore 10:00 Palazzo Colarusso

XX Congresso – Giornate Neonatologiche – Cura e tutela della diade mamma-bambino tra ospedale e territorio 6-8 dicembre 2025

Ore 10:00 Piazza Risorgimento

Artisti di strada

Ore 11:00 Piazza Risorgimento

Radio Punto Zero

Ore 11:30 Piazza Risorgimento

Sassifunky Street Band – Un mix travolgente di funk, jazz, balkan, reggae, ska e ritmi da street parade che accende la festa ovunque

Ore 15:00 Piazza Risorgimento

Artisti di strada

Ore 16:30 Palacrock

Spettacolo di danza: Emotions dance a cura dell’Academy Aim

ore 17:00 Piazza Meomartini

Aperitivo Crocco Vibes – A cura del Forum di San Marco dei Cavoti

Ore 18:00 Piazza Risorgimento

Sassifunky Street Band – Un mix travolgente di funk, jazz, balkan, reggae, ska e ritmi da street parade che accende la festa ovunque

ore 20:30 Palacrock

Nuovo Canzoniere della Ritta e della Manca – Spettacolo musicale

Domenica 7 dicembre 2025

Ore 8:30 Piazza Risorgimento

Prima edizione del Crocco TreK – Trekking urbano ed extra-urbano alla scoperta delle bellezze di San Marco dei Cavoti. A cura della’associazione Passiata di San Diodoro

Ore 10:30 Piazza Risorgimento

Sassifunky Street Band – Un mix travolgente di funk, jazz, balkan, reggae, ska e ritmi da street parade che accende la festa ovunque

Ore 11:30 Palacrock

Baby Pasticcioni – Laboratorio dedicato ai piccoli pasticcieri a cura della Pro-loco di San Marco dei Cavoti

ore 12:00 Piazza Risorgimento

Artisti di strada

ore 15:00 Piazza Risorgimento

Megacroccantino – Metri di bontà per il palato.

ore15:00 Piazza Risorgimento

Gruppo Folk “A funtanella”- Spettacolo con musiche e balli della tradizione sammarchese

ore 17:00 Piazza Meomartini

Aperitivo Crocco Vibes – A cura del Forum di San Marco dei Cavoti

ore 17:00 Palacrock

‘Danza in festa’ -Spettacolo a cura dell’A.S.D. progetto danza di Ornella Mirra.

ore 18:00 Museo Modern – Palazzo Jelardi

Premiazione concorso Poesia e Arte – Premiazione IV concorso Nazionale con tema “Luce” a cura del Rotary Morcone San Marco dei Cavoti Museo Modern e Comune di San Marco dei Cavoti

ore 18:30 Piazza Risorgimento

Sassifunky Street Band – Un mix travolgente di funk, jazz, balkan, reggae, ska e ritmi da street parade che accende la festa ovunque

ore 21:00 Palacrock

Spettacolo di Selma – Vincitrice della quarta edizione dalla Strada al Palco

Lunedì 8 dicembre 2025

ore 10:30 Piazza Risorgimento

Salamone – Uno spettacolo fatto di musica country blues, swing e d’autore

ore 11:00 Piazza Risorgimento

Spettacolo dei Pistonieri Santa Maria del Rovo – Uno spettacolo di tradizione e ritmo, con coreografie in costume e potenti colpi di pistoni che rievocano l’antica storia Cavese

ore 15:30 Piazza Risorgimento

Salamone -Uno spettacolo fatto di musica country blues, swing e d’autore

ore 16:30 Piazza Risorgimento

Spettacolo dei Pistonieri Santa Maria del Rovo

ore 17:00 Palazzo Colarusso

Presentazione libro Asia, la ligure che approdò nel Sannio -L’associazione culturale “Provenza Mino” collabora nella presentazione del libro: Asia, la ligure che approdò nel Sannio di Emilia Tartaglia Polcini

ore 17:00 Piazza Meomartini

Aperitivo Crocco Vibes – A cura del Forum di San Marco dei Cavoti

ore 20:30 Palacrock

Esibizione gruppo Bar Mario R&R Ligabue – Un viaggio travolgente che celebra le canzoni di Ligabue con l’energia, la grinta e il cuore che fanno vibrare ogni palco.

Maggiori informazioni -“Festa del Torrone e del Croccantino”

