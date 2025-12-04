4 visite guidate a Napoli nel weekend dal 4 al 7 dicembre 2025

Ph Lapis Museum

Anche nel prossimo fine settimana tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Include contenuto sponsorizzato #adv

Anche per questo weekend dal 4 al 7 dicembre 2025 ci saranno delle interessanti visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto.

Visite ogni giorno allo straordinario Decumano Sotterraneo a 35 metri sotto il Centro Antico di Napoli

contenuto sponsorizzato #adv

Nel centro storico di Napoli, dove ogni pietra custodisce una storia e ogni vicolo è un passaggio tra epoche, la Basilica della Pietrasanta – oggi nota anche come LAPIS Museum – si impone come uno dei poli culturali più dinamici della città. Un luogo in cui sacro e innovazione, archeologia e arte contemporanea convivono, trasformando un complesso millenario in un’esperienza immersiva. A 35 metri di profondità si apre l’accesso a uno dei percorsi sotterranei più suggestivi della città: un miglio di cavità, cisterne e ambienti che narrano la Neapolis invisibile. L’itinerario di visita parte dal Museo dell’Acqua che restituisce vita alle antiche cisterne greco-romane attraverso giochi di luci, ruscellamenti e installazioni che evocano l’aspetto originario di questi straordinari ambienti. Si prosegue verso il Decumano Sommerso che svela le tracce della seconda guerra mondiale: cunicoli, accessi e ambienti di servizio che divennero rifugio per migliaia di napoletani durante i bombardamenti. Qui la tecnologia esalta la memoria, trasformando il percorso in un racconto multisensoriale dove archeologia, storia e testimonianza emotiva si incontrano. A conferma della vocazione della Pietrasanta come “Fabbrica della Cultura”, il complesso accoglie una nuova esposizione dedicata a una delle più preziose tradizioni artistiche partenopee: il Presepe Cortese – L’eredità di Carlo III, che guida il visitatore in un viaggio nel Settecento napoletano, quando Napoli era capitale culturale d’Europa e il presepe divenne un vero rito aristocratico. Lungo il percorso, sale immersive dialogano con figure originali del XVIII secolo: opere di maestri come Giuseppe Sanmartino, autore del celebre Cristo velato, cui si affiancano pastori di Nicola Somma, Salvatore Di Franco e Matteo Bottiglieri. Dall’oste arcigno, che incarna il male, al nobile vestito di velluti di San Leucio, fino all’orientale del corteo dei Magi ispirato alle ambascerie ottomane, ogni figura restituisce l’anima vibrante di un presepe che fu arte totale e specchio della società borbonica. Dal 5 dicembre al piano basilica, la Pietrasanta ospita una nuova grande mostra dedicata a Joan Miró, esplorando un aspetto meno noto ma centrale della sua produzione: il rapporto con la grafica, la stampa d’arte e la parola. L’esposizione, curata da Achille Bonito Oliva e Vittoria Mainolti, racconta al pubblico un Miró intimo, potente e sorprendentemente moderno. La Basilica della Pietrasanta è aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00; il percorso sotterraneo è accessibile attraverso sei turni di discesa dal lunedì–venerdì: 10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 18:30; cinque nel fine settimana: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30. Consigliata la prenotazione, soprattutto a ridosso di weekend, ponti e festivi. È possibile farlo al numero 08119230565 (servizio messaggi WhatsApp sempre attivo), via mail a info@lapismuseum.com o è possibile acquistare direttamente su www.lapismuseum.com senza costi di prevendita. Maggiori Informazioni Sito Ufficiale per visite guidate, prenotazioni e acquisto ticket – Organizzazione – Lapis Museum [contenuto sponsorizzato #adv]

5,6 e 7 dicembre – I Misteri di Napoli: Visite gratuite alla scoperta dei misteri legati alla sacralità di Napoli

Dal 7 novembre al 28 dicembre 2025 a Napoli si terrà l’evento gratuito organizzato dal Comune di Napoli dal titolo I Misteri di Napoli , a cura della fondazione Il Canto di Virgilio. Previsti otto tour, con 32 visite guidate gratuite alla scoperta dei misteri legati alla sacralità di Napoli. Un evento che si terrà in diversi quartieri, dal Centro Antico a Fuorigrotta a San Giovanni a Teduccio dove si potranno esplorare chiese, conventi, confraternite, palazzi e fondaci, arricchiti da incontri di approfondimento e performance inedite, in cui scrittori, artisti e studiosi racconteranno la dimensione sacra e misteriosa della città. Non mancherà con la partecipazione straordinaria di Maurizio De Giovanni. Nel prossimo weekend: 5, 6,7 dicembre – quinto itinerario – un antico luogo di culto che custodisce secoli di fede, leggende e trasformazione, nel cuore dell’area orientale, con il campanile che suona da solo: la Chiesa di San Giovanni Battista a Teduccio; punto di incontro il Sagrato della Chiesa di San Giovanni Battista a San Giovanni a Teduccio). Sabato 6, alle 19, l’incontro “Sacro nemico: la Torre incantata di Palasciano” nella Chiesa di San Vincenzo de Paoli. Ne discutono Wanda Marasco e Antonio Emanuele Piedimonte. A seguire la performance “Lirismo e spiritualità nella musica sacra” con: Orchestra Collegium Philarmonicum; Maria Grazia Schiavo, soprano; Gennaro Cappabianca, direttore.. Come partecipare ale visite gratuite I Misteri di Napoli

Sabato 6 dicembre – Donne di fede, carità e speranza: Visite gratuite nei conventi e monasteri di Napoli

A Napoli la celebrazione del Giubileo 2025 inizia con un evento gratuito da non perdere che prevede, dal 13 febbraio al 21 dicembre 2025, ben 8 itinerari, 77 visite guidate, 18 incontri musicali e tanto altro. Promosso e finanziato dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, il progetto si chiama “Donne di fede, carità e speranza. Percorsi giubilari nei conventi e nei monasteri di Napoli” e prevede tantissimi eventi gratuiti fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria.Gli appuntamenti del sabato saranno accompagnati da momenti musicali con formazioni acustiche che allieteranno i partecipanti, proiettandoli in un’atmosfera suggestiva Prossime visite 6 dicembre – Itinerario 7 ore 10.00 punto d’incontro: S. Nicola a Nilo. informazioni sul link del post Visite guidate gratuite

Sabato 6 dicembre – Giro giro Napoli: Visite Guidate Gratuite per Bambini nei Monumenti di Napoli

Continua Giro giro Napoli 2025 fino al 27 dicembre 2025 e, ogni sabato, propone quattro siti d’arte e cultura che accoglieranno visite guidate e laboratori interattivi gratuite, offrendo ai piccoli ospiti un’esperienza coinvolgente alla scoperta di tesori nascosti, storie affascinanti e leggende partenopee. Per il prossimo weekend visite 6 dicembre – Palazzo Reale, Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche – Zoologia, Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche – Fisica, Museo della Ceramica Duca di Martina – Villa Floridiana Per le visite guidate tutte le informazioni sul sito ufficiale e sul link che troverete sul post . Giro Giro Napoli 2025: visite guidate gratuite

Vi ricordiamo che in questo periodo ci sono tante altre visite guidate da non perdere in città:

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.