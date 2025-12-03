SàFF Off – Take Me To Church: dieci giorni di cinema d’autore gratuito al Lanificio 25 a Napoli

Al Lanificio 25, a Napoli a Porta Capuana, una bella rassegna cinematografica gratuita con dieci giornate di proiezioni e talk presso chiese e spazi rigenerati del centro storico, con la partecipazione di registi, attori e studiosi.

Dal 5 al 14 dicembre 2025 a Napoli al Lanificio 25 di Porta Capuana una bella rassegna cinematografica gratuita a cura di Andrea De Rosa. Ben dieci giornate di proiezioni e talk presso chiese e spazi rigenerati del centro storico, con la partecipazione di registi, attori e studiosi.

La rassegna, dal titolo SàFF Off – Take Me To Church è l’estensione invernale del Sanità Social Action Film Festival, nato nel Rione Sanità di Napoli e oggi riconosciuto come il primo festival europeo che connette Terzo Settore e industria audiovisiva

SàFF OFF – Take Me To Church si svolge nell’ambito di “Altri Natali” uno dei progetti cardine della programmazione delle festività del Comune di Napoli ed è a cura di Upside srl in collaborazione con Lanficio 25, Fondazione C’Entro, Disciplina della Santa Croce, Lanficio 25 Apogeo ETS Spettacoli e Municipalità 4.

SàFF Off – Take Me To Church a Napoli al Lanificio 25 di Porta Capuana

Dieci giornate di proiezioni gratuite e talk presso chiese e spazi rigenerati del centro storico, con la partecipazione di registi, attori e studiosi per un il progetto che mira a valorizzare il cinema sociale e d’autore come strumento di riflessione e partecipazione.

Le proiezioni al Lanificio 25 in Piazza Enrico de Nicola, 46

5 dicembre 2025 ore 18:30 – Porta Capuana di Marcello Sannino talk Visioni ed esperienze della città porosa con: Marcello Sannino, Franco Rendano, Lucariello.

di Marcello Sannino talk Visioni ed esperienze della città porosa con: Marcello Sannino, Franco Rendano, Lucariello. 6 dicembre 2025 ore 18:30 – Qui Rido io di Mario Martone talk Cinema e teatro: un ponte tra tradizione e innovazione con: Maria Basile, Ludovica Nasti, Francesca Marone.

di Mario Martone talk Cinema e teatro: un ponte tra tradizione e innovazione con: Maria Basile, Ludovica Nasti, Francesca Marone. 7 dicembre 2025, ore 18:30 – L’isola di Andrea di Antonio Capuano talk La scuola napoletana del cinema d’autore con: Antonio Capuano, Giuliano Caprara e Romano Montesarchio

– di Antonio Capuano talk La scuola napoletana del cinema d’autore con: Antonio Capuano, Giuliano Caprara e Romano Montesarchio 8 dicembre 2025, ore 18:30 POP – Andy Warhol a Napoli di Guido Pappadà talk Pop Culture. Estetiche e racconti dell’immaginario collettivo con: Guido Pappadà, Mario Pistolese e Giovanna Tinaro.

di Guido Pappadà talk Pop Culture. Estetiche e racconti dell’immaginario collettivo con: Guido Pappadà, Mario Pistolese e Giovanna Tinaro. 9 dicembre 2025, ore 18:30 – Festa della Musica di Andrea De Rosa e Mirella Paolillo talk Cultura è identità: sulle tracce di Renato Nicolini con: con Andrea De Rosa, Mirella Paolillo, Marco Staccioli.

di Andrea De Rosa e Mirella Paolillo talk Cultura è identità: sulle tracce di Renato Nicolini con: con Andrea De Rosa, Mirella Paolillo, Marco Staccioli. 10 dicembre 2025 ore 18:30 – Il treno dei bambini di Cristina Comencini talk Il coraggio dei piccoli. Storie di accoglienza e di speranza con: Viola Ardone, Riccardo Brun, Cristina Comencini.

– di Cristina Comencini talk Il coraggio dei piccoli. Storie di accoglienza e di speranza con: Viola Ardone, Riccardo Brun, Cristina Comencini. 11 dicembre 2025, ore 18:30 – Dadapolis di Carlo Luglio talk Cinema e immaginario napoletano con: Carlo Luglio, Dario Sansone, Francesco Filippini.

di Carlo Luglio talk Cinema e immaginario napoletano con: Carlo Luglio, Dario Sansone, Francesco Filippini. 12 dicembre 2025, ore 18:30 – Nero a Metà di Marco Spagnoli talk Napule’s Power: tributo a James Senese con: Marco Spagnoli, Renato Marengo,Claudio Poggi, Lello Savonardo.

di Marco Spagnoli talk Napule’s Power: tributo a James Senese con: Marco Spagnoli, Renato Marengo,Claudio Poggi, Lello Savonardo. 13 dicembre 2025, ore 18:30 – Ciao Bambino di Edgardo Pistone talk Nuovo cinema a Napoli con: Marco Adamo, Luigi Barletta, Edgardo Pistone.

di Edgardo Pistone talk Nuovo cinema a Napoli con: Marco Adamo, Luigi Barletta, Edgardo Pistone. 14 dicembre 2025, ore 18:30 – Satira e Sogni di David Riondino talk Il cinema del reale: una finestra sul mondo con: David Riondino, Paolo

Tutte le proiezioni sono ad ingresso libero con prenotazione consigliata

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.