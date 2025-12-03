Babbo Natale al Parco Casalnuovo 2025: accesso gratuito, trenino e attrazioni per bambini

- Total0
Accesso gratuito al Parco delle Chiocciole di Casalnuovo, vicino Napoli, per la terza edizione di Babbo Natale al Parco con un programma ricco di attività, attrazioni e momenti dedicati alla condivisione dello spirito natalizio
Dal 6 al 21 dicembre 2025 nel Parco delle Chiocciole di Casalnuovo di Napoli si terrà la terza edizione di “Babbo Natale al Parco”, un’iniziativa ideata e presentata da Giovanni Nappi, dedicata alle famiglie, scuole e bambini del territorio.
Babbo Natale al Parco prevede anche per il 2025 l’ingresso gratuito ed un programma ricco di attività, attrazioni e momenti dedicati alla condivisione dello spirito natalizio. Prima di accogliere i visitatori all’interno del Parco, Babbo Natale sfilerà con la sua slitta attraversando le principali strade della città, in due appuntamenti speciali:
- Sabato 6 dicembre 2025 – ore 17:00 – Parco delle Chiocciole → Corso Umberto → Piazza Municipio → Via Napoli
- Domenica 7 dicembre 2025 – ore 11:00 – Parco delle Chiocciole → Via Nazionale delle Puglie → Piazza Siani → Piazza Chiesa della Visitazione
Le parate permetteranno a grandi e piccoli di vivere un primo assaggio dell’atmosfera magica che caratterizzerà l’intera manifestazione.
“ Babbo Natale al Parco ”al Parco delle Chiocciole: orari e giorni
Giorni e orari di apertura
- Sabato 6 – 13 – 20 dicembre: ore 16:00 – 21:00
- Domenica 7 – 14 – 21 dicembre: ore 10:00 – 13:00 e 16:00 – 21:00
- Lunedì 8 dicembre: ore 10:00 – 13:00 e 16:00 – 21:00
“ Babbo Natale al Parco ”al Parco delle Chiocciole: le attrazioni
Al “Babbo Natale al Parco” tantissime attrazioni in campo con un set di attrazioni amate dal pubblico:
- Trenino gratuito, ovvero, un viaggio suggestivo tra le strade di Casalnuovo, con partenza dal Parco delle Chiocciole.
- La Casa di Babbo Natale: uno spazio magico dove incontrare Babbo Natale “in persona” e scattare foto ricordo.
- Animazione con gli Elfi e nevicate programma: performance immersive che renderanno ancora più coinvolgente l’atmosfera natalizia.
- Area giochi: spazi dedicati al divertimento sicuro e creativo dei più piccoli.
- Zona snack: punti ristoro pensati per tutta la famiglia.
Gli appuntamenti dedicati alle scuole
Anche per il 2025 è prevista una speciale parentesi infrasettimanale riservata alle scuole del territorio: a partire da martedì 9 dicembre, ogni mattina oltre mille bambini delle sezioni dell’infanzia saranno ospitati al Parco per incontrare Babbo Natale.I piccoli arriveranno a bordo del trenino turistico, trasformando la visita in un’esperienza ancora più emozionante e memorabile.
Maggiori informazioni – Babbo Natale al Parco a Casalnuovo
Email: giovanninappi.casalnuovo@gmail.com
