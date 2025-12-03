Babbo Natale al Parco Casalnuovo 2025: accesso gratuito, trenino e attrazioni per bambini

PH Facebook Giovanni Nappi

Accesso gratuito al Parco delle Chiocciole di Casalnuovo, vicino Napoli, per la terza edizione di Babbo Natale al Parco con un programma ricco di attività, attrazioni e momenti dedicati alla condivisione dello spirito natalizio

Dal 6 al 21 dicembre 2025 nel Parco delle Chiocciole di Casalnuovo di Napoli si terrà la terza edizione di “Babbo Natale al Parco”, un’iniziativa ideata e presentata da Giovanni Nappi, dedicata alle famiglie, scuole e bambini del territorio.

Babbo Natale al Parco prevede anche per il 2025 l’ingresso gratuito ed un programma ricco di attività, attrazioni e momenti dedicati alla condivisione dello spirito natalizio. Prima di accogliere i visitatori all’interno del Parco, Babbo Natale sfilerà con la sua slitta attraversando le principali strade della città, in due appuntamenti speciali:

Sabato 6 dicembre 2025 – ore 17:00 – Parco delle Chiocciole → Corso Umberto → Piazza Municipio → Via Napoli

Domenica 7 dicembre 2025 – ore 11:00 – Parco delle Chiocciole → Via Nazionale delle Puglie → Piazza Siani → Piazza Chiesa della Visitazione

Le parate permetteranno a grandi e piccoli di vivere un primo assaggio dell’atmosfera magica che caratterizzerà l’intera manifestazione.

“ Babbo Natale al Parco ”al Parco delle Chiocciole: orari e giorni

Giorni e orari di apertura

Sabato 6 – 13 – 20 dicembre: ore 16:00 – 21:00

Domenica 7 – 14 – 21 dicembre: ore 10:00 – 13:00 e 16:00 – 21:00

Lunedì 8 dicembre: ore 10:00 – 13:00 e 16:00 – 21:00

“ Babbo Natale al Parco ”al Parco delle Chiocciole: le attrazioni

Al “Babbo Natale al Parco” tantissime attrazioni in campo con un set di attrazioni amate dal pubblico:

Trenino gratuito, ovvero, un viaggio suggestivo tra le strade di Casalnuovo, con partenza dal Parco delle Chiocciole.

ovvero, un viaggio suggestivo tra le strade di Casalnuovo, con partenza dal Parco delle Chiocciole. La Casa di Babbo Natale : uno spazio magico dove incontrare Babbo Natale “in persona” e scattare foto ricordo.

: uno spazio magico dove incontrare Babbo Natale “in persona” e scattare foto ricordo. Animazione con gli Elfi e nevicate programma: performance immersive che renderanno ancora più coinvolgente l’atmosfera natalizia.

programma: performance immersive che renderanno ancora più coinvolgente l’atmosfera natalizia. Area giochi : spazi dedicati al divertimento sicuro e creativo dei più piccoli.

: spazi dedicati al divertimento sicuro e creativo dei più piccoli. Zona snack: punti ristoro pensati per tutta la famiglia.

Gli appuntamenti dedicati alle scuole

Anche per il 2025 è prevista una speciale parentesi infrasettimanale riservata alle scuole del territorio: a partire da martedì 9 dicembre, ogni mattina oltre mille bambini delle sezioni dell’infanzia saranno ospitati al Parco per incontrare Babbo Natale.I piccoli arriveranno a bordo del trenino turistico, trasformando la visita in un’esperienza ancora più emozionante e memorabile.

Maggiori informazioni – Babbo Natale al Parco a Casalnuovo

Email: giovanninappi.casalnuovo@gmail.com

