Stelle di Natale, le Star della musica per un Natale di pace: a Napoli concerti ad ingresso libero

© Napoli da Vivere

Una rassegna musicale ad ingresso libero a Napoli con gli Avion Travel, la Nuova Orchestra Scarlatti, Daniele Sepe, M’Barka Ben Taleb e altri grandi artisti per una serie di concerti da non perdere

Un bell’evento gratuito a Napoli dal 6 al 21 dicembre 2025 a cura dell’Associazione Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti. Stelle di Natale: musica per tutti, artisti celebri e fusioni creative tra classico, etno e pop è una bella rassegna musicale ad ingresso gratuito che si terrà per il Natale a Napoli nella programmazione degli eventi del Comune di Napoli di “Altri Natali”.

Stelle di Natale: le Star della musica per un Natale di pace inizia sabato 6 dicembre alla Chiesa di Donnaregina Nuova con Canzoni in Concerto: la Nuova Orchestra Scarlatti. in veste napoletana classica (matrice anche del pop) si alternerà con l’invenzione raffinata degli Avion Travel.

Domenica 7 dicembre alla Sala Scarlatti del Conservatorio, Cimarosa/Mozart, incontro al vertice tra Napoli e Vienna, con il Maestro di cappella di Cimarosa cantato e diretto da Alessandro Tirotta e il Concerto per clarinetto di Mozart, solista Gaetano Russo; il 10 dicembre a Donnaregina con Nuova Note mediterranee le musiche contemporanee si confrontano con le fusion suggestive di M’Barka Ben Taleb, Daniele Sepe e Bruno Persico.

Segue il 17 dicembre Concerto per un Natale di Pace nella Basilica di San Giovanni Maggiore, con la Nuova Orchestra Scarlatti. e l’Orchestra Scarlatti Junior. Chiude la rassegna il 21 dicembre Passioni classiche alla Sala Scarlatti: con la Nuova Orchestra Scarlatti., diretta da Stefano Pagliani, il violinista di fama mondiale Il’ja Grubert. Un evento da non perdere.

Stelle di Natale: le Star della musica per un Natale di pace – programma

6 dicembre 2025, ore 19:00 – Chiesa di Santa Maria Donnaregina Nuova – Largo Donnaregina Canzoni in Concerto – con: Avion Travel e Nuova Orchestra Scarlatti . Direttore Alessandro Tirotta.

. Direttore Alessandro Tirotta. 7 dicembre 2025, ore 19:00 – Sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli Via San Pietro a Majella, 35 – Cimarosa / Mozart con: basso e direttore Alessandro Tirotta, clarinetto Gaetano Russo, Nuova Orchestra Scarlatti.

con: basso e direttore Alessandro Tirotta, clarinetto Gaetano Russo, Nuova Orchestra Scarlatti. 10 dicembre 2025, ore 19:00 – Chiesa di Santa Maria Donnaregina Nuova – Largo Donnaregina Note mediterranee con: sax Daniele Sepe, voce M’Barka Ben Taleb, pianista e direttore Bruno Persico, Nuova Orchestra Scarlatti.

con: sax Daniele Sepe, voce M’Barka Ben Taleb, pianista e direttore Bruno Persico, Nuova Orchestra Scarlatti. 17 dicembre 2025, ore 19:00 – Basilica di San Giovanni Maggiore – Rampe San Giovanni Maggiore – Concerto per un Natale di Pace – con: Nuova Orchestra Scarlatti e Orchestra Scarlatti Junior. Direttore Gaetano Russo.

con: Nuova Orchestra Scarlatti e Orchestra Scarlatti Junior. Direttore Gaetano Russo. 21 dicembre 2025, ore 19:00 – Sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli Via San Pietro a Majella, 35 – Passioni classiche – con: violino Il’ja Grubert, Nuova Orchestra Scarlatti. Direttore Stefano Pagliani.

Tutti i concerti sono ad Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Info: 081.2535984 – Nuova Orchestra Scarlatti – info@nuovaorchestrascarlatti.it

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.