Sorrento Chocoland 2025: arriva in costiera la festa del cioccolato artigianale

Arriva a Sorrento la festa del cioccolato artigianale con la sua 9° edizione

Nel centro di Sorrento, su corso Italia, da giovedì 4 a lunedì 8 dicembre 2025, si terrà la festa di Chocoland – La Terra Dei Golosi con le sue tante bontà e golosità dei grandi maestri artigiani del cioccolato e della pasticceria.

E dopo il successo ottenuto il mese scorso a Napoli con ben due edizioni, una al Vomero e un’altra a Piazza Municipio per Hallowen la festa di Chocoland – La Terra Dei Golosi si sposta nel centro di Sorrento per la sua 9° edizione su corso Italia ed anche quest’anno proporrà per questa edizione tanto cioccolato artigianale ma anche show cooking di maestri pasticceri, musica, vari eventi per grandi e bambini e anche un sfilata di moda ispirata al “cibo degli dei”.

A Sorrento un folto programma per la grande festa del buon cioccolato artigianale

Da giovedì 4 a lunedì 8 dicembre 2025 la più bella fiera del Sud Italia del buon cioccolato artigianale sarà nel centro di Sorrento,su Corso Italia con tanti stand con ottimo cioccolato artigianale ma non solo perché ci saranno tanti altri appuntamenti fra laboratori, show-cooking, Fabbrica del Cioccolato, animazione per bambini e tantissimo Cioccolato.

Sorrento Chocoland – La Terra dei Golosi va ad aggiungersi al vasto programma degli eventi organizzati a Sorrento per il Natale 2025,che quest’anno si chiama Surriento Gentile e che propone fino a Gennaio 2026 mercatini, luminarie, street food, concerti, esposizioni e tanto altro.

