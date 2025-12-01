Mercatini di Natale al Borgo Castellabate 2025: date, orari e cosa vedere nel borgo medioevale

© Comune di Castellabate Pagina Facebook

Nel Borgo Medioevale di Castellabate, uno tra i Borghi più belli d’Italia, si terrà la nuova edizione dei Mercatini di Natale

Anche quest’anno dal 6 al 8 dicembre, dal 12 al 14 dicembre e dal 19 al 21 dicembre 2025, il borgo di Castellabate nel Cilento si trasformerà a in un villaggio natalizio tra mercatini, luci e sapori autentici della zona per la nuova edizione dei Mercatini di Natale.

Un evento che si ripete da anni con successo e che si svolgerà tra le strette stradine del Borgo Medioevale di Castellabate, uno tra i Borghi più belli d’Italia. Anche quest’anno l’evento è organizzato e curato per la terza volta direttamente dal Comune della bella cittadina cilentana che ha fatto rientrare la manifestazione nel programma degli eventi natalizi. E, dopo il successo della scorsa edizione, inoltre, si rinnova anche il countdown in Piazza Lucia per una notte di Capodanno da vivere tutti insieme

I mercatini natalizi si svolgono da più di 10 anni nel borgo medioevale ed anche quest’anno, nei giorni indicati dal 6 al 22 dicembre 2025 sarà possibile respirare l’inconfondibile atmosfera natalizia dell’antico borgo lasciandosi incantare dall’unicità e tipicità dell’artigianato e dell’enogastronomia locale tra le stradine e i vicoletti del Borgo Medioevale di Castellabate.

I mercatini nella zona medioevale del caratteristico borgo cilentano

Previsti almeno 30 stand natalizi lungo le strette strade del borgo medioevale dove troveremo prodotti natalizi e artigianali e poi anche musica e animazione con alcuni stand di prodotti enogastronomici locali dove non mancheranno i tipici dolci cilentani.

I “Mercatini di Natale al Borgo” di Castellabate saranno disposti lungo un percorso all’interno del centro storico del borgo, rimarranno aperti dalle 10 alle 22. Non mancheranno Cibo, artigianato, intrattenimento, musiche e luci per un viaggio incantato tra le vie più caratteristiche di Castellabate

