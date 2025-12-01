Il Museo di Capodimonte a Napoli apre una sala dedicata a Mimmo Jodice

PH Facebook Museo e Real Bosco di Capodimonte

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte ricorda il maestro Mimmo Jodice, uno dei più grandi protagonisti della fotografia contemporanea internazionale, dedicandogli una sala commemorativa, dove sono esposte alcune sue opere e un Centro di cultura e promozione fotografica

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte celebra Mimmo Jodice (Napoli 29 marzo 1934 – 27 ottobre 2025), uno dei più grandi protagonisti della fotografia contemporanea internazionale, dedicandogli una sala commemorativa dove sono esposte alcune sue opere (sala n.16 al primo piano).

Le foto della sala sono selezionate dalla serie Transiti (2008), opera composta da 21 polittici fotografici per un totale di 55 stampe, che fanno parte delle collezioni di Capodimonte con altri lavori di Jodice (Omaggio a Rodin, Avanguardia a Napoli, Eden, La città invisibile). Queste opere, insieme all’archivio documentale del Maestro, costituiranno il nucleo fondante di un centro di cultura e promozione fotografica intitolato a Jodice, di prossima apertura nella palazzina Cataneo (area est del Real Bosco).

Le opere di Jodice esposte in uno spazio permanente nella sezione Arte contemporanea

La serie Transiti testimonia il forte legame di Jodice con le istituzioni culturali della sua città perché fu commissionata per il cinquantesimo anniversario dell’apertura al pubblico del Museo. L’opera sintetizza due momenti fondamentali della sua ricerca artistica: la predilezione per le vedute urbane, paesaggi e luoghi metafisici della memoria e il rinnovato interesse, dopo l’impegno sociale degli anni settanta, per la figura umana, il ritratto, il volto e il rapporto con la tradizione pittorica e dell’arte classica.

Il titolo Transiti infatti evoca movimento, passaggio, trasformazione: un attraversamento che, tra le pieghe del volto contemporaneo, restituisce la traccia del passato e proietta lo sguardo oltre il presente. L’opera Transiti è costituita da stampe True Black Fine-Art Giclée su Photo-Rag 100% cotone in serie limitata di 5 edizioni.

Un centro Polifunzionale a Capodimonte dedicato a Mimmo Jodice

Oltre al Centro polifunzionale a lui intitolato, le opere di Jodice saranno esposte in uno spazio permanente al terzo piano della Reggia, nella sezione Arte contemporanea dove saranno proposte a rotazione tutte le opere fotografiche acquisite da Capodimonte ed ospitate delle mostre. Tra le importanti donazioni di Jodice anche la sua camera oscura dove sono nate tutte le opere, che sarà esposta nel Centro polifunzionale assieme all’archivio e alle pubblicazioni.

Il centro, per precisa volontà del Maestro, sarà destinato alla valorizzazione della fotografia contemporanea, con uno spazio per le attività di giovani autori, un archivio e una biblioteca dedicata alla fotografia contemporanea, aule didattiche, camere oscure per la produzione artistica e spazi per la digitalizzazione ma sarà anche un luogo di incontro e studio con punto bar ristorazione. La Sala Jodice è visitabile ad ingresso gratuito compreso nel biglietto del museo

Ricordiamo che dal 13 Aprile al 1 Settembre 2025 le bellissime fotografie del Maestro Mimmo Jodice sono state in mostra al Maschio Angioino per l’evento Napoli Metafisica con un grandissimo successo di pubblico.

