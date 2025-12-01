Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano 2025 a Napoli: concerti, chiese storiche e visite guidate

- Total0
“Un viaggio unico tra musica, storia e teatro nelle chiese monumentali della città, con concerti, narrazioni e visite guidate per vivere la magia di un’epoca straordinaria”
Dal 3 al 30 dicembre 2025 si svolgerà a Napoli la XXV edizione del Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano a cura dell’Associazione Domenico Scarlatti. Un appuntamento di rilievo internazionale dedicato alla valorizzazione della ricca tradizione musicale napoletana del XVIII secolo.
I concerti si svolgeranno in prestigiosi sedi storico-monumentali di Napoli, tra cui la Chiesa Monumentale di Santa Maria la Nova, la Chiesa Rinascimentale di Donnalbina, la Cappella del Tesoro di San Gennaro nel Duomo di Napoli e l’Auditorium Alessandro Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella.
Le date dei concerti sono le seguenti:
- Mercoledì 3 dicembre ore 20.00 – Chiesa di Santa Maria La Nova
- Venerdì 5 dicembre ore 20.00 – Chiesa Rinascimentale di Donnalbina
- Domenica 7 dicembre ore 20.00 – Cappella del Tesoro di San Gennaro
- Lunedì 8 dicembre ore 20.00 – Auditorium del Conservatorio San Pietro a Majella.
- Venerdì 12 dicembre ore 20.30 – Chiesa Rinascimentale di Donnalbina
- Giovedì 13 dicembre ore 20.00 – Chiesa Rinascimentale di Donnalbina
- Domenica 14 dicembre ore 20.00 – Chiesa Rinascimentale di Donnalbina
- Lunedì15 dicembre ore 20.00 – Chiesa Rinascimentale di Donnalbina
- Venerdì 19 dicembre ore 20.00 – Chiesa Rinascimentale di Donnalbina
- Martedì 23 dicembre ore 20.00 – Chiesa Rinascimentale di Donnalbina
Biglietti a prezzi eccezionali: 10€ intero, 5€ per under 18 e over 60 – Abbonamento a Tutti Gli Eventi €. 50,00
Visite guidate prima di ogni concerto dal luogo in cui si svolgerà lo stesso
Un’ora e mezza prima di ogni concerto ci saranno delle visite guidate che accompagneranno i partecipanti alla scoperta dei luoghi del festival, con un focus sulla storia, l’arte, la musica del ‘700 napoletano e il patrimonio culturale legato alla Scuola Musicale Napoletana del Settecento. Le visite guidate, mirano a valorizzare in modo integrato il patrimonio musicale e monumentale di Napoli, creando un’esperienza immersiva per i visitatori durante il Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano.
Le Visite guidate previste a cura di Pamela Palomba
- Mercoledì 3 dicembre Dal Gesù Nuovo a Santa Maria la Nova
- Domenica 7 dicembre. Da Piazza Bellini alla Cappella del Tesoro di San Gennaro
- Domenica 14 dicembre. Dai Banchi nuovi a Santa Maria di Donnalbina
- Domenica 21 dicembre Da Toledo a Montesanto
Itinerari delle visite guidate
PERCORSO SANTA MARIA LA NOVA
- Mercoledì 3 dicembre Dal Gesù Nuovo a Santa Maria la Nova
- Partenza ore 18.15 Piazza del Gesù, presso l’edicola
- Tappe: Strada Santa Chiara, Banchi Nuovi, Ecce Homo, Chiesa di Donnalbina (solo
- esterno), Santa Maria La Nova.
PERCORSO CAPPELLA DEL TESORO DI SAN GENNARO
- Domenica 7 dicembre. Da Piazza Bellini alla Cappella del Tesoro di San Gennaro
- Partenza ore 18.15 Piazza Bellini, presso la statua
- Tappe: Statua di Bellini e Conservatorio di San Pietro a Maiella – Girolamini – Santa
- Maria della Colonna – Cappella del Tesoro.
PERCORSO DONNALBINA
- Domenica 14 dicembre. Dai Banchi nuovi a Santa Maria di Donnalbina
- Partenza ore 18.15 Largo Banchi Nuovi
- Tappe: Banchi Nuovi, Ecce Homo, Chiesa di Donnalbina
PERCORSO SANTISSIMA TRINITA’ DEI PELLEGRINI
- Domenica 21 dicembre Da Toledo a Montesanto
- Partenza ore 18.15 Piazza Carità, davanti alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie
- Tappe: Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Toledo – Vico San Liborio- Pignasecca Chiesa di Montesanto Chiesa delle Santissima Trinità dei Pellegrini.
Il costo di ogni visita guidata comprensiva di noleggio radioline è di €. 7,00 e consente di avere biglietti ridotti per i concerti a €. 5,00
Maggiori informazioni – Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano – Evento facebook
