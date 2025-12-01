Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano 2025 a Napoli: concerti, chiese storiche e visite guidate

Ph Facebook Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano

“Un viaggio unico tra musica, storia e teatro nelle chiese monumentali della città, con concerti, narrazioni e visite guidate per vivere la magia di un’epoca straordinaria”

Dal 3 al 30 dicembre 2025 si svolgerà a Napoli la XXV edizione del Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano a cura dell’Associazione Domenico Scarlatti. Un appuntamento di rilievo internazionale dedicato alla valorizzazione della ricca tradizione musicale napoletana del XVIII secolo.

I concerti si svolgeranno in prestigiosi sedi storico-monumentali di Napoli, tra cui la Chiesa Monumentale di Santa Maria la Nova, la Chiesa Rinascimentale di Donnalbina, la Cappella del Tesoro di San Gennaro nel Duomo di Napoli e l’Auditorium Alessandro Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella.

Le date dei concerti sono le seguenti:

Mercoledì 3 dicembre ore 20.00 – Chiesa di Santa Maria La Nova

Venerdì 5 dicembre ore 20.00 – Chiesa Rinascimentale di Donnalbina

Domenica 7 dicembre ore 20.00 – Cappella del Tesoro di San Gennaro

Lunedì 8 dicembre ore 20.00 – Auditorium del Conservatorio San Pietro a Majella .

. Venerdì 12 dicembre ore 20.30 – Chiesa Rinascimentale di Donnalbina

Giovedì 13 dicembre ore 20.00 – Chiesa Rinascimentale di Donnalbina

Domenica 14 dicembre ore 20.00 – Chiesa Rinascimentale di Donnalbina

Lunedì15 dicembre ore 20.00 – Chiesa Rinascimentale di Donnalbina

Venerdì 19 dicembre ore 20.00 – Chiesa Rinascimentale di Donnalbina

Martedì 23 dicembre ore 20.00 – Chiesa Rinascimentale di Donnalbina

Biglietti a prezzi eccezionali: 10€ intero, 5€ per under 18 e over 60 – Abbonamento a Tutti Gli Eventi €. 50,00

Visite guidate prima di ogni concerto dal luogo in cui si svolgerà lo stesso

Un’ora e mezza prima di ogni concerto ci saranno delle visite guidate che accompagneranno i partecipanti alla scoperta dei luoghi del festival, con un focus sulla storia, l’arte, la musica del ‘700 napoletano e il patrimonio culturale legato alla Scuola Musicale Napoletana del Settecento. Le visite guidate, mirano a valorizzare in modo integrato il patrimonio musicale e monumentale di Napoli, creando un’esperienza immersiva per i visitatori durante il Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano.

Le Visite guidate previste a cura di Pamela Palomba

Mercoledì 3 dicembre Dal Gesù Nuovo a Santa Maria la Nova

Domenica 7 dicembre . Da Piazza Bellini alla Cappella del Tesoro di San Gennaro

Domenica 14 dicembre . Dai Banchi nuovi a Santa Maria di Donnalbina

Domenica 21 dicembre Da Toledo a Montesanto

Itinerari delle visite guidate

PERCORSO SANTA MARIA LA NOVA

Mercoledì 3 dicembre Dal Gesù Nuovo a Santa Maria la Nova

Partenza ore 18.15 Piazza del Gesù, presso l’edicola

Tappe: Strada Santa Chiara, Banchi Nuovi, Ecce Homo, Chiesa di Donnalbina (solo

esterno), Santa Maria La Nova.

PERCORSO CAPPELLA DEL TESORO DI SAN GENNARO

Domenica 7 dicembre. Da Piazza Bellini alla Cappella del Tesoro di San Gennaro

Partenza ore 18.15 Piazza Bellini, presso la statua

Tappe: Statua di Bellini e Conservatorio di San Pietro a Maiella – Girolamini – Santa

Maria della Colonna – Cappella del Tesoro.

PERCORSO DONNALBINA

Domenica 14 dicembre. Dai Banchi nuovi a Santa Maria di Donnalbina

Partenza ore 18.15 Largo Banchi Nuovi

Tappe: Banchi Nuovi, Ecce Homo, Chiesa di Donnalbina

PERCORSO SANTISSIMA TRINITA’ DEI PELLEGRINI

Domenica 21 dicembre Da Toledo a Montesanto

Partenza ore 18.15 Piazza Carità, davanti alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie

Tappe: Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Toledo – Vico San Liborio- Pignasecca Chiesa di Montesanto Chiesa delle Santissima Trinità dei Pellegrini.

Il costo di ogni visita guidata comprensiva di noleggio radioline è di €. 7,00 e consente di avere biglietti ridotti per i concerti a €. 5,00

