Natale 2025 al Parco del Grassano: Luminarie, Mercatini, Casa di Babbo Natale e spettacoli

Ph Facebook Parco del Grassano

Ritornano i Mercatini di Natale nel Parco del Grassano, un’ oasi naturalistica incastonata nella suggestiva Valle Telesina, a pochi Km da Telese Terme ed immersa nella Natura. Previsti anche tanti eventi

Anche quest’anno nello splendido Parco del Grassano a San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento dal 29 novembre al 28 dicembre 2025 ci saranno i Mercatini di Natale. Il Grande parco è un bellissimo polmone verde dove grandi e piccoli possono rilassarsi e divertirsi in tutta tranquillità tra grandi prati, zone alberate e un bel percorso fluviale anche navigabile in estate.

Nel parco si può fare un giro in bicicletta o una partita a pallone e tante attività all’aria aperta e in questo periodo ci saranno i Mercatini di Natale ma anche spettacoli magici, la Casa di Babbo Natale e la postazione per scrivere le letterine. In particolare i giorni di apertura 2025 saranno i seguenti:

Il Parco del Grassano sarà aperto per Natale dal 29 novembre al 28 dicembre 2025 il sabato e la domenica.

Dall’8 al 14 dicembre, sarà possibile accedere al Parco tutti i giorni.

Il 26 dicembre ci sarà una giornata di festa per tutta la famiglia con un’apertura straordinaria.

All’interno del parco ci saranno: Casa di Babbo Natale, incontro con il Grinch, laboratorio dei biscotti interattivo, artisti di strada, pista di pattinaggio, mercatini con autentico artigianato locale e sapori della tradizione campana. Spettacoli coinvolgenti per ogni età, luminarie mozzafiato e un’atmosfera che scalda il cuore. Oltre 3 ore di puro divertimento per tutta la famiglia

Cosa troveremo per Natale al Parco del Grassano

Mercatini natalizi – Scopri i mercatini artigianali del Parco, tra regali unici, prodotti tipici e decorazioni fatte a mano. Un viaggio tra luci, profumi e sapori che accende la magia del Natale.

Luminarie natalizie – Passeggia sotto cieli illuminati da migliaia di luci scintillanti. Ogni angolo del parco diventa un paesaggio fiabesco, perfetto per vivere e fotografare l'incanto delle feste.

Pista di pattinaggio – Tariffa: 7€ – Scivola sul ghiaccio e divertiti in compagnia sulla nostra pista natalizia. Un'esperienza emozionante per grandi e piccoli che rende indimenticabili le tue giornate al parco.

Laboratorio di biscotti – Dalle 11:00 alle 14:30 – Dalle 16:30 alle 21:30 – Tariffa: 3€ per biscotto

Impasta, decora e assapora biscotti appena sfornati nel laboratorio natalizio. Un’attività profumata e divertente che conquista bambini e famiglie.

Incontra il Grinch – Vivi l'incontro con il Grinch e lasciati sorprendere dai suoi scherzi natalizi. Tra sorrisi, battute e foto ricordo, l'esperienza più irriverente delle feste.

Street band natalizie – Lasciati travolgere dall'energia delle street band che portano musica e allegria in ogni angolo del parco. Una colonna sonora festosa che accompagna tutta la visita.

Casa di babbo natale – Dalle 11:00 alle 14:30 – Dalle 16:30 alle 21:30 | Ingresso Gratuito | Stampa Foto 5€ – Entra nella casa più attesa dell'anno e incontra Babbo Natale in persona. Porta i bambini a consegnargli la letterina e scatta con lui un ricordo speciale.

Sentiero del Natale – Scopri il villaggio di ghiaccio, tra casette illuminate, scenografie fiabesche e decorazioni scintillanti, ogni passo regala emozioni uniche per grandi e piccini.

Artisti di strada – Acrobati, giocolieri e performer ti sorprenderanno con spettacoli dal vivo. Ogni esibizione cattura l'attenzione e rende l'atmosfera ancora più magica.

Coro Gospel – Lasciati emozionare dalle voci potenti del coro gospel che riempiono l'aria di canti natalizi. Una performance che unisce calore, spiritualità e festa.

Giostre & mascotte – Regala ai bambini il divertimento delle giostre natalizie e l'incontro con mascotte festose. Momenti di gioco e sorrisi che resteranno nella memoria.

Street food – Assaggia piatti caldi e specialità tipiche nello street food natalizio. Un mix di tradizione e gusto che accompagna la tua visita tra sapori autentici.

Assaggia piatti caldi e specialità tipiche nello street food natalizio. Un mix di tradizione e gusto che accompagna la tua visita tra sapori autentici. E tanto altro ancora. Consulta l’elenco completo degli eventi e spettacoli alla fine del post

Come visitare il Parco del Grassano con i Mercatini Natalizi: prezzi

Orari di apertura Mercatini di Natale al Parco del Grassano

dalle 10:30 alle 22:00. Orari turno – Mattina 10:30 – 15:30 — ultimo ingresso ore 14:30 Orari turno – Sera 16:00 – 22:00 — ultimo ingresso ore 21:00

Prezzi per turno Adulti (13+): € 8,00 — Domeniche & 8 dicembre: € 9,00 Bambini (4–12): € 5,00 Bambini 0–3 anni: gratis Titolari disability card: ingresso gratuito (l’accompagnatore paga) No re-entry. Il biglietto è valido per un singolo ingresso nel turno acquistato. Nota: per motivi di gestione flussi la rientrata non è consentita. Acquista il biglietto per il turno desiderato.

Parcheggio auto a pagamento: € 3.

Maggiori informazioni – 0824 976475 – Il Magico Parco di Natale

