Domenica al Museo: Musei gratis a Napoli e in Campania il 7 dicembre 2025

Domenica 7 dicembre 2025 è la prima domenica del mese e ritorna l’apertura gratuita dei Musei statali a Napoli e in Campania per l’evento “Domenica al Museo”

 

 

 

Domenica 7 dicembre 2025 Musei Statali aperti gratuitamente a Napoli ed in Campania per l’appuntamento della prima domenica del mese.

Gli ingressi gratuiti saranno per tutti i monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali statali di tutta Italia. Di seguito troverete l’elenco dei tanti musei statali visitabili a Napoli e in Campania il giorno 7 dicembre 2025Alla fine del post il link ufficiale con tutti i musei aperti liberamente e con quelli da prenotare. È sempre consigliabile controllare i siti web ufficiali dei singoli musei per eventuali aggiornamenti o restrizioni. Alcune mostre temporanee potrebbero non essere incluse nell’iniziativa e l’ingresso gratuito potrebbe essere soggetto a limitazioni di capienza, quindi è consigliabile arrivare in anticipo.

Anche i Musei non statali aperti a Napoli il 7 dicembre 2025

  • Domenica 7 dicembre 2025 aperte gratuitamente anche le Gallerie d’Italia nella nuova sede di Palazzo Piacentini, ex sede del Banco di Napoli su via Toledo e non più a Palazzo Stigliano Zevallos a Napoli con l’ingresso gratuito e le sue straordinarie collezioni tra cui l’ultima opera del Caravaggio.  In questo periodo anche la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”
  • Anche il Museo Madre, il Museo d’arte contemporanea Donnaregina di Napoli, partecipa sempre alla iniziativa Domenica al Museo con apertura domenica 7 dicembre 2025 dalle 10:00 alle ore 20:00 con ultimo accesso un’ora prima della chiusura.

Musei Statali Gratis a Napoli e Campania il 7 dicembre 2025

Di seguito l’elenco dei musei che parteciperanno all’iniziativa è gestito dal Ministero della Cultura e alla fine del post troverete il link ufficiale per eventuali integrazioni e variazioni. Vi consigliamo, prima di recarvi, di chiedere informazioni ai numeri indicati. Di seguito la maggior parte dei Musei aperti a Napoli e in Campania domenica 7 dicembre 2025. Il Link ufficiale del Ministero della cultura con tutte le strutture aperture alla fine del post.

Musei statali in provincia di Napoli

Vi consigliamo, prima di recarvi, di chiedere informazioni ai musei indicati. Alcuni musei potrebbero non aderire o essere aperti solo su prenotazione. Alla fine del post il link ufficiale con i musei che hanno aderito alla apertura speciale e con le condizioni per l’accesso.

Musei statali in provincia di Caserta

Musei statali in provincia di Salerno

  • Parco archeologico di Paestum e Velia – Museo archeologico nazionale – Capaccio Paestum (SA)
  • Parco archeologico di Paestum e Velia – Area archeologica di Paestum – Capaccio Paestum (SA)
  • Parco archeologico di Paestum e Velia – Area archeologica di Velia – Ascea (SA) –
  • Certosa di San Lorenzo – Viale Certosa, 1 – 84034 Padula (SA)
  • Complesso monumentale San Pietro a Corte – ipogeo e Chiesa S.Anna – Largo Antica Corte – 84100 Salerno (SA)
  • Museo archeologico nazionale di Volcei “Marcello Gigante” di Buccino – piazza Municipio – 84021 Buccino (SA)
  • Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno – Via Cavour, 7 – 84087 Sarno (SA)
  • Museo archeologico nazionale di Pontecagnano e Parco archeologico – Via Lucania – Pontecagnano Faiano (SA)
  • Parco archeologico urbano dell’antica Volcei – Centro Storico – 84021 Buccino (SA)
  • Museo archeologico di Eboli e della Media Valle del Sele e Aree archeologiche delle fornaci SS. Cosma e Damiano e della Villa Romana di Paterno – Piazza San Francesco, 1 – 84025 Eboli (SA)
  • Parco archeologico urbano dell’antica Picentia – via Stadio – 84098 Pontecagnano Faiano (SA)
  • Teatro ellenistico-romano di Sarno – Via Foce – 84087 Sarno (SA)

Musei statali in provincia di Avellino

  • Area archeologica del Tempio Italico di Casalbore – Casalbore ( AV)
  • Area archeologica di Conza – Conza della Campania (AV)
  • Museo civico e della ceramica di Ariano Irpino – Ariano Irpino (AV)
  • Parco archeologico di Aeclanum – Mirabella Eclano (AV)

Musei statali in provincia di Benevento

  • Area archeologica del Teatro romano di Benevento – Piazza Ponzio Telesino – 82100 Benevento (BN)
  • Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino – Via Castello – 82016 Montesarchio (BN)

Consultare sempre l’elenco ufficiale del Ministero della Cultura per eventuali aggiornamenti.

