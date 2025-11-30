Autunno Musicale Reggia di Caserta 2025: sei concerti in Cappella Palatina tra classico e romantico

Ph Facebook Reggia di Caserta

Nella splendida Cappella Palatina della Reggia di Caserta sei straordinari concerti con solisti internazionali d’eccezione e la bella musica dell’Orchestra da Camera di Caserta

Fino al 28 dicembre 2025 nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta ritorna la rassegna Autunno Musicale, curata dall’Orchestra da Camera di Caserta diretta dal Maestro Antonino Cascio.

Per quest’anno il tema del ciclo di concerti è Classico > Romantico, e propone un ampio repertorio musicale che va da Mozart ad Haydn, da Mendelssohn a Ciaikowski, da Schubert a Webern fino ai nostri Cimarosa e Paisiello, tra i musicisti più amati dal re Ferdinando IV di Borbone.

Sei straordinari concerti tra il romanticismo di Ciaikowski all’equilibrio dei concerti e sinfonie mozartiane sino ad Haydn, la cui brillante Sinfonia Militare chiuderà la rassegna la mattina di Santo Stefano. Nella Cappella Palatina ci saranno solisti d’eccezione del concertismo internazionale ed anche esponenti di spicco della scuola pianistica napoletana. La rassegna Autunno Musicale si chiuderà con un doppio appuntamento domenica 28 dicembre, 2025 con uno special event: Pianofestival Christmas, un doppio concerto dei pianisti Kazimierz Brzozowsky e Tomoko Mako.

L’accesso in Cappella Palatina è previsto 30 minuti prima dell’inizio del concerto.

è previsto 30 minuti prima dell’inizio del concerto. La partecipazione all’iniziativa rientra nel costo ordinario del biglietto/abbonamento della Reggia di Caserta.

rientra nel costo ordinario del biglietto/abbonamento della Reggia di Caserta. Il biglietto “Serale Appartamenti”, che include la visita agli Appartamenti reali dalle 17, ha il costo di 5 euro.

Autunno Musicale nella Reggia di Caserta – I concerti in Cappella Palatina:

Sabato 15 novembre ore 17.30 – Orchestra da Camera di Caserta – Antonino Cascio direttore – Vaclav Petr violoncello, Anton Webern, Langsamer Satz – Pyotr Ilyich Tchaikovsky – Variazioni su un tema Rococò op.33 per violoncello e orchestra – Wolfgang Amadeus Mozart – Sinfonia n.31 in re maggiore KV 297 / Pariser

Vaclav Petr violoncello, Anton Webern, Langsamer Satz – Pyotr Ilyich Tchaikovsky – Variazioni su un tema Rococò op.33 per violoncello e orchestra – Wolfgang Amadeus Mozart – Sinfonia n.31 in re maggiore KV 297 / Pariser Sabato 29 Novembre ore 17.30 – Orchestra da Camera di Caserta – Antonino Cascio direttore – Mario Bruno flauto (Premio Kobe International Flute Competition 2022, Premio Internationaler Musikwettbewerb der ARD 2022, Premio Concours de Geneve 2023) – Federico Martino flauto (Premio Domenico Cimarosa 2025) – Wolfgang Amadeus Mozart – Andante in do maggiore per flauto e orchestra KV 315 * – Concerto in re maggiore per flauto e orchestra KV 314 ** – Domenico Cimarosa – Sinfonia Concertante in sol maggiore per due flauti e orchestra – * Federico Martino ** Mario Bruno

Mario Bruno flauto (Premio Kobe International Flute Competition 2022, Premio Internationaler Musikwettbewerb der ARD 2022, Premio Concours de Geneve 2023) – Federico Martino flauto (Premio Domenico Cimarosa 2025) – Wolfgang Amadeus Mozart – Andante in do maggiore per flauto e orchestra KV 315 * – Concerto in re maggiore per flauto e orchestra KV 314 ** – Domenico Cimarosa – Sinfonia Concertante in sol maggiore per due flauti e orchestra – * Federico Martino ** Mario Bruno Sabato 06 Dicembre ore 17.30 – Orchestra da Camera di Caserta – Antonino Cascio direttore – Simon Zhu violino (Premio Paganini 2023) – Felix Mendelssohn Bartholdy – Concerto in mi minore per violino e orchestra op.64 – Franz Schubert – Sinfonia n.6 in do maggiore D 589

Simon Zhu violino (Premio Paganini 2023) – Felix Mendelssohn Bartholdy – Concerto in mi minore per violino e orchestra op.64 – Franz Schubert – Sinfonia n.6 in do maggiore D 589 Venerdì 26 Dicembre ore 11.15 – CONCERTO PER UN GIORNO DI FESTA – Orchestra da Camera di Caserta – Antonino Cascio direttore – Francesco Nicolosi pianoforte – Franz Schubert – Overture nello stile italiano D 590 – Giovanni Paisiello – Concerto n.4 in sol minore per pianoforte e orchestra – Franz Joseph Haydn – Sinfonia n.100 in sol maggiore / Militare

Francesco Nicolosi pianoforte – Franz Schubert – Overture nello stile italiano D 590 – Giovanni Paisiello – Concerto n.4 in sol minore per pianoforte e orchestra – Franz Joseph Haydn – Sinfonia n.100 in sol maggiore / Militare Domenica 28 Dicembre – PIANOFESTIVAL CHRISTMAS – ore 17.00 – Kazimierz Brzozowski pianoforte – Domenico Scarlatti – Sonate K.380 / K. 1 / K. 33 – Fryderyk Chopin – Notturni op.55 – Ballata in sol minore op.23 – Notturno in mi bemolle maggiore op.55 n.2 – Scherzo in si minore op.20 n.1

Domenico Scarlatti – Sonate K.380 / K. 1 / K. 33 – Fryderyk Chopin – Notturni op.55 – Ballata in sol minore op.23 – Notturno in mi bemolle maggiore op.55 n.2 – Scherzo in si minore op.20 n.1 Domenica 28 Dicembre – PIANOFESTIVAL CHRISTMAS – ore 18.00 – Kazimierz Brzozowski & Tomoko Mako pianoduo – Johann Sebastian Bach – Jesu bleibet meine Freude BWV 147 – Schafer können Sicher weiden BWV 208 – Toccata e Fuga BWV 565 – Moritz Moszkowski – Quattro Danze Polacche op.55 – Ignacy Jan Paderewski – Tatra Album op.12 – (sei danze delle montagne polacche)

Maggiori Informazioni – Reggia di Caserta

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.