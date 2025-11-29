La Valle del Natale 2025: villaggio natalizio, mercatini, laboratori e spettacoli a Valle dell’Orso a Torre del Greco

Ph Facebook Valle dell'Orso

Ritorna anche quest’anno La Valle del Natale il grande villaggio natalizio con mercatini e eventi secondo la tradizione nord-europea. La Valle del Natale sarà sempre nelle grandi aree del Villaggio del Divertimento della Valle dell’Orso a Torre del Greco ed è il progetto che più fedelmente ripropone il Natale secondo la tradizione nord-europea

Dal 29 novembre al 26 dicembre 2025 torna, nel grande complesso turistico della Valle dell’Orso a Torre del Greco, la Valle del Natale, un grande villaggio natalizio giunto alla sua 8a edizione. La Valle del Natale è un parco a Tema premiato ai Parksmania Awards come “miglior progetto famiglia realizzato nei parchi europei”, e ci presenta anche quest’anno grandi novità.

Un parco di Natale che si rinnova ogni anno e aggiunge un tassello di racconti e di emozioni alla fantastica storia del Natale. Valle del Natale: il progetto che più fedelmente ripropone il Natale secondo la tradizione nord-europea. La Valle del Natale è un viaggio tra luci, profumi, sorprese e meraviglie, nel cuore del parco Valle dell’Orso a Torre del Greco, Via Giovanni XXIII n.54.

A Valle del Natale quest’anno il Natale guarda verso nord: tra silenzi innevati, leggende della Finlandia e la magia di Korvatunturi, per vivere ogni momento con stupore e meraviglia. Tra attività tematiche, ambientazioni da fiaba e spettacoli per grandi e piccini, sarà una bella occasione per riscoprire la gioia del Natale, insieme.

E per chi desidera un’esperienza ancora più speciale, torna il Percorso Gold, totalmente rinnovato: un viaggio intimo e immersivo, con un incontro privato con Babbo Natale, da vivere come un sogno che profuma di casa.

Cosa troveremo nella Valle del Natale

A Valle del Natale i visitatori troveranno:

Gran Sipario – P erepepe-pee! Suonano le trombe per la gran apertura di Valle del Natale! Varca la soglia del nostro Gran Sipario e catapultati in un magico mondo ricco di avventure.

erepepe-pee! Suonano le trombe per la gran apertura di Valle del Natale! Varca la soglia del nostro Gran Sipario e catapultati in un magico mondo ricco di avventure. Il Labirinto del Nord – Un’emozionante avventura tra sentieri di abeti innevati e luci scintillanti! Il Labirinto del Nord è un percorso magico dove grandi e piccini potranno mettersi alla prova, seguendo indizi e scoprendo sorprese nascoste lungo il cammino. Tra giochi di luce, profumi di pino e dolci melodie natalizie, solo i più attenti riusciranno a trovare l’uscita… e a incontrare il Custode del Labirinto!

Un’emozionante avventura tra sentieri di abeti innevati e luci scintillanti! Il Labirinto del Nord è un percorso magico dove grandi e piccini potranno mettersi alla prova, seguendo indizi e scoprendo sorprese nascoste lungo il cammino. Tra giochi di luce, profumi di pino e dolci melodie natalizie, solo i più attenti riusciranno a trovare l’uscita… e a incontrare il Custode del Labirinto! Ufficio Rilascio Passaporti – Se non sei nella lista dei cattivi potrai ritirare il tuo passaporto ed iniziare il tuo viaggio verso Babbo Natale.

Se non sei nella lista dei cattivi potrai ritirare il tuo passaporto ed iniziare il tuo viaggio verso Babbo Natale. Percorso di Luci – L’incanto delle luci di Natale nel villaggio di Babbo Natale: un percorso scintillante per tutta la famiglia. Viaggia tra le luminarie e scopri la magia del Natale, un’avventura indimenticabile per bambini e famiglie.

Il Portale di Santa Lucia – Un momento di pura magia, in cui la luce vince l’oscurità e il cuore dell’inverno si illumina di speranza. Il 13 dicembre, in tutta la Finlandia e in Scandinavia, si celebra Santa Lucia (Pyhä Lucia), simbolo di pace e di rinascita.

Un momento di pura magia, in cui la luce vince l’oscurità e il cuore dell’inverno si illumina di speranza. Il 13 dicembre, in tutta la Finlandia e in Scandinavia, si celebra Santa Lucia (Pyhä Lucia), simbolo di pace e di rinascita. L’orto delle spezie e delle erbe del nord – In questo luogo magico si racconta anche la leggenda della Babbomilla, la bevanda segreta che Joulumuori prepara per Joulupukki: una miscela dolcissima e misteriosa, simbolo di cura e calore. Si dice che, passeggiando tra le erbe del Nord, potresti sentire nell’aria il profumo della Babbomilla… un richiamo al Natale e alla sua magia più autentica.

In questo luogo magico si racconta anche la leggenda della Babbomilla, la bevanda segreta che Joulumuori prepara per Joulupukki: una miscela dolcissima e misteriosa, simbolo di cura e calore. Si dice che, passeggiando tra le erbe del Nord, potresti sentire nell’aria il profumo della Babbomilla… un richiamo al Natale e alla sua magia più autentica. Santa Claus Cottage – È qui che vive in compagnia dei suoi amici e familiari: scopri di più sulle sue abitudini e conoscila meglio

È qui che vive in compagnia dei suoi amici e familiari: scopri di più sulle sue abitudini e conoscila meglio L’Ufficio Postale del Polo Nord – L’unico vero Ufficio Postale di Babbo Natale a cui puoi inoltrare la tua lettera. Scrivi ed invia a Babbo Natale c/o Valle dell’Orso Via Giovanni XXIII, 54 80059 Torre del Greco (NA)

Giostra degli Elfi – Celebra lo spirito delle feste: questa giostra è un sogno per ogni bambino che ama la magia e l’allegria del Natale.

Celebra lo spirito delle feste: questa giostra è un sogno per ogni bambino che ama la magia e l’allegria del Natale. La Fabbrica dei Giocattoli – Prova a comporre il grande puzzle. Se hai bisogno di aiuto chiedi agli elfi.

Prova a comporre il grande puzzle. Se hai bisogno di aiuto chiedi agli elfi. Piazzetta Mercatini – Un’area raccolta e suggestiva nella pineta, con casette di legno dove trovare prodotti artigianali e delizie natalizie.

Un’area raccolta e suggestiva nella pineta, con casette di legno dove trovare prodotti artigianali e delizie natalizie. Street Food e Ristorazione – Un po’ di fame? Mangia, bevi e rilassati nel nostro parco grazie alle aree Ristoro. Street Food, ristorazione, prodotti tipici e molto altro! Goditi gli spettacoli in zona Mercatini sorseggiando una bevanda calda.

Un po’ di fame? Mangia, bevi e rilassati nel nostro parco grazie alle aree Ristoro. Street Food, ristorazione, prodotti tipici e molto altro! Goditi gli spettacoli in zona Mercatini sorseggiando una bevanda calda. La Baita di Santa Claus – La fine del tour si concluderà con la visita alla magica baita di Babbo Natale in cui i bambini entreranno in contatto con tutto ciò che caratterizza il suo vissuto e la sua essenza. Una promessa di fede prima di entrare, una foto ricordo seduti sulle sue ginocchia e l’emozione più grande che diventa reale. Se siete arrivati fin qui, evidentemente avrete superato con profitto le altre prove. Bene, l’incontro con Santa Claus è forse la prova più difficile. Colloquiare con lui non sarà cosa semplice a meno che voi non siate preparati bene a parlare Finlandese.

La fine del tour si concluderà con la visita alla magica baita di Babbo Natale in cui i bambini entreranno in contatto con tutto ciò che caratterizza il suo vissuto e la sua essenza. Una promessa di fede prima di entrare, una foto ricordo seduti sulle sue ginocchia e l’emozione più grande che diventa reale. Se siete arrivati fin qui, evidentemente avrete superato con profitto le altre prove. Bene, l’incontro con Santa Claus è forse la prova più difficile. Colloquiare con lui non sarà cosa semplice a meno che voi non siate preparati bene a parlare Finlandese. Percorso Gold – VIP PASS ALLA STANZA SEGRETA DI SANTA CLAUS PER UN’ESPERIENZA UNICA.- ACCEDI LIBERAMENTE AL VILLAGGIO A QUALSIASI ORA DELLA GIORNATA.- SALTA LA CODA CON GOLD TICKET™ PER QUATTRO AMBIENTAZIONI.- ACCEDI A TUTTI I LABORATORI CREATIVI, AGLI SPETTACOLI LIVE E ALLA PARATA DI SANTA CLAUS.- POSTI RISERVATI PER IL “PINE FOREST SHOW”- VISITA PIAZZA GRANDE CON L’ARENA SPETTACOLI E I MERCATINI- ISCRIZIONE NEL LIBRO DEI BUONI VISIBILE IN TUTTE LE FUTURE EDIZIONI.

Valle di Natale: informazioni per accedere

Biglietti disponibili Biglietto Standard – Vivi tutta la magia del Villaggio, tra attività, spettacoli e l’incontro con Babbo Natale. Biglietto Standard Open – Scegli tu quando venire! Il biglietto a data aperta per visitare Valle del Natale nel giorno che preferisci. Biglietto Gold – Oltre al Villaggio, accedi alla Stanza Segreta di Santa Claus per un’esperienza immersiva e tanti vantaggi esclusivi. Biglietto Gold Exclusive – La versione più speciale: un incontro privato con Babbo Natale, riservato solo al tuo gruppo o famiglia (fino a 12 persone).

Tariffa unica Adulti o Bambini dai 100cm di altezza: INGRESSO STANDARD – CON DATA FISSA – €24 p.p INGRESSO STANDARD – A DATA LIBERA – €26 p.p INGRESSO GOLD – €50 p.p INGRESSO GOLD EXCLUSIVE – €490 (fino a 12 persone)

Orari Sabato, Domenica e Festivi e i giorni feriali da Calendario sul sito dalle 11:00 alle 20:30 ultimo ingresso ore 18:00

Bambini GRATIS fino a 99cm di altezza, se accompagnati da persona pagante biglietto intero.

La Valle di Natale di trova presso il Complesso turistico di Valle dell’Orso in Via Giovanni XXIII, 54 – Torre del Greco

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.