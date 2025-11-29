La Valle del Natale 2025: villaggio natalizio, mercatini, laboratori e spettacoli a Valle dell’Orso a Torre del Greco

- Total0
- Facebook0
- Twitter0
- Pinterest0
- Email0
Ritorna anche quest’anno La Valle del Natale il grande villaggio natalizio con mercatini e eventi secondo la tradizione nord-europea. La Valle del Natale sarà sempre nelle grandi aree del Villaggio del Divertimento della Valle dell’Orso a Torre del Greco ed è il progetto che più fedelmente ripropone il Natale secondo la tradizione nord-europea
Dal 29 novembre al 26 dicembre 2025 torna, nel grande complesso turistico della Valle dell’Orso a Torre del Greco, la Valle del Natale, un grande villaggio natalizio giunto alla sua 8a edizione. La Valle del Natale è un parco a Tema premiato ai Parksmania Awards come “miglior progetto famiglia realizzato nei parchi europei”, e ci presenta anche quest’anno grandi novità.
Un parco di Natale che si rinnova ogni anno e aggiunge un tassello di racconti e di emozioni alla fantastica storia del Natale. Valle del Natale: il progetto che più fedelmente ripropone il Natale secondo la tradizione nord-europea. La Valle del Natale è un viaggio tra luci, profumi, sorprese e meraviglie, nel cuore del parco Valle dell’Orso a Torre del Greco, Via Giovanni XXIII n.54.
A Valle del Natale quest’anno il Natale guarda verso nord: tra silenzi innevati, leggende della Finlandia e la magia di Korvatunturi, per vivere ogni momento con stupore e meraviglia. Tra attività tematiche, ambientazioni da fiaba e spettacoli per grandi e piccini, sarà una bella occasione per riscoprire la gioia del Natale, insieme.
E per chi desidera un’esperienza ancora più speciale, torna il Percorso Gold, totalmente rinnovato: un viaggio intimo e immersivo, con un incontro privato con Babbo Natale, da vivere come un sogno che profuma di casa.
Cosa troveremo nella Valle del Natale
A Valle del Natale i visitatori troveranno:
- Gran Sipario – Perepepe-pee! Suonano le trombe per la gran apertura di Valle del Natale! Varca la soglia del nostro Gran Sipario e catapultati in un magico mondo ricco di avventure.
- Il Labirinto del Nord – Un’emozionante avventura tra sentieri di abeti innevati e luci scintillanti! Il Labirinto del Nord è un percorso magico dove grandi e piccini potranno mettersi alla prova, seguendo indizi e scoprendo sorprese nascoste lungo il cammino. Tra giochi di luce, profumi di pino e dolci melodie natalizie, solo i più attenti riusciranno a trovare l’uscita… e a incontrare il Custode del Labirinto!
- Ufficio Rilascio Passaporti – Se non sei nella lista dei cattivi potrai ritirare il tuo passaporto ed iniziare il tuo viaggio verso Babbo Natale.
- Percorso di Luci – L’incanto delle luci di Natale nel villaggio di Babbo Natale: un percorso scintillante per tutta la famiglia. Viaggia tra le luminarie e scopri la magia del Natale, un’avventura indimenticabile per bambini e famiglie.
- Il Portale di Santa Lucia – Un momento di pura magia, in cui la luce vince l’oscurità e il cuore dell’inverno si illumina di speranza. Il 13 dicembre, in tutta la Finlandia e in Scandinavia, si celebra Santa Lucia (Pyhä Lucia), simbolo di pace e di rinascita.
- L’orto delle spezie e delle erbe del nord – In questo luogo magico si racconta anche la leggenda della Babbomilla, la bevanda segreta che Joulumuori prepara per Joulupukki: una miscela dolcissima e misteriosa, simbolo di cura e calore. Si dice che, passeggiando tra le erbe del Nord, potresti sentire nell’aria il profumo della Babbomilla… un richiamo al Natale e alla sua magia più autentica.
- Santa Claus Cottage – È qui che vive in compagnia dei suoi amici e familiari: scopri di più sulle sue abitudini e conoscila meglio
- L’Ufficio Postale del Polo Nord – L’unico vero Ufficio Postale di Babbo Natale a cui puoi inoltrare la tua lettera. Scrivi ed invia a Babbo Natale c/o Valle dell’Orso Via Giovanni XXIII, 54 80059 Torre del Greco (NA)
- Giostra degli Elfi – Celebra lo spirito delle feste: questa giostra è un sogno per ogni bambino che ama la magia e l’allegria del Natale.
- La Fabbrica dei Giocattoli – Prova a comporre il grande puzzle. Se hai bisogno di aiuto chiedi agli elfi.
- Piazzetta Mercatini – Un’area raccolta e suggestiva nella pineta, con casette di legno dove trovare prodotti artigianali e delizie natalizie.
- Street Food e Ristorazione – Un po’ di fame? Mangia, bevi e rilassati nel nostro parco grazie alle aree Ristoro. Street Food, ristorazione, prodotti tipici e molto altro! Goditi gli spettacoli in zona Mercatini sorseggiando una bevanda calda.
- La Baita di Santa Claus – La fine del tour si concluderà con la visita alla magica baita di Babbo Natale in cui i bambini entreranno in contatto con tutto ciò che caratterizza il suo vissuto e la sua essenza. Una promessa di fede prima di entrare, una foto ricordo seduti sulle sue ginocchia e l’emozione più grande che diventa reale. Se siete arrivati fin qui, evidentemente avrete superato con profitto le altre prove. Bene, l’incontro con Santa Claus è forse la prova più difficile. Colloquiare con lui non sarà cosa semplice a meno che voi non siate preparati bene a parlare Finlandese.
- Percorso Gold – VIP PASS ALLA STANZA SEGRETA DI SANTA CLAUS PER UN’ESPERIENZA UNICA.- ACCEDI LIBERAMENTE AL VILLAGGIO A QUALSIASI ORA DELLA GIORNATA.- SALTA LA CODA CON GOLD TICKET™ PER QUATTRO AMBIENTAZIONI.- ACCEDI A TUTTI I LABORATORI CREATIVI, AGLI SPETTACOLI LIVE E ALLA PARATA DI SANTA CLAUS.- POSTI RISERVATI PER IL “PINE FOREST SHOW”- VISITA PIAZZA GRANDE CON L’ARENA SPETTACOLI E I MERCATINI- ISCRIZIONE NEL LIBRO DEI BUONI VISIBILE IN TUTTE LE FUTURE EDIZIONI.
Valle di Natale: informazioni per accedere
-
Biglietti disponibili
- Biglietto Standard – Vivi tutta la magia del Villaggio, tra attività, spettacoli e l’incontro con Babbo Natale.
- Biglietto Standard Open – Scegli tu quando venire! Il biglietto a data aperta per visitare Valle del Natale nel giorno che preferisci.
- Biglietto Gold – Oltre al Villaggio, accedi alla Stanza Segreta di Santa Claus per un’esperienza immersiva e tanti vantaggi esclusivi.
- Biglietto Gold Exclusive – La versione più speciale: un incontro privato con Babbo Natale, riservato solo al tuo gruppo o famiglia (fino a 12 persone).
-
Tariffa unica Adulti o Bambini dai 100cm di altezza:
- INGRESSO STANDARD – CON DATA FISSA – €24 p.p
- INGRESSO STANDARD – A DATA LIBERA – €26 p.p
- INGRESSO GOLD – €50 p.p
- INGRESSO GOLD EXCLUSIVE – €490 (fino a 12 persone)
-
Orari Sabato, Domenica e Festivi e i giorni feriali da Calendario sul sito
- dalle 11:00 alle 20:30
- ultimo ingresso ore 18:00
- Bambini GRATIS fino a 99cm di altezza, se accompagnati da persona pagante biglietto intero.
La Valle di Natale di trova presso il Complesso turistico di Valle dell’Orso in Via Giovanni XXIII, 54 – Torre del Greco
- Maggiori informazioni – La Valle di Natale – sito ufficiale
- Maggiori informazioni – La Valle di Natale – Pagina Facebook
© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.
- Total0
- Facebook0
- Twitter0
- Pinterest0
- Email0