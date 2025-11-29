It’s Christmas 2025: a Lapio in Irpinia, il borgo si trasforma in fiaba

A Lapio in Irpinia per il Natale un antico palazzo si trasforma in un castello incantato, e tutto il borgo si accende con luci e profumi d’altri tempi. A Lapio, il Natale si vive in prima persona con It’s Christmas 2025

Anche quest’anno c’è un paese, nel cuore dell’Irpinia, che si trasformerà completamente per il Natale: è Lapio un piccolo borgo sulle colline del Calore che dal 30 novembre al 24 dicembre 2025 accoglierà l’ottava edizione di “It’s Christmas 2025 – Sogno a Palazzo Filangieri”.

Durante il periodo natalizio a il Palazzo Filangieri di Lapio, antica residenza settecentesca, cambierà volto per un mese intero. Nei grandi saloni e tra i corridoi segreti e i sotterranei ci sarà uno spettacolo a cura della compagnia PuckTeatrè, mentre una banda di Schiaccianoci accompagnerà grandi e piccini lungo un percorso fiabesco dove ci saranno artigiani con le loro opere e degustazioni di ottimo vino Fiano di Avellino DOCG.

E nel castello non mancheranno anche Il Pozzo dei Desideri, custode di sogni e speranze, Laboratorio Babalù, dove i bambini creano decorazioni e doni con le proprie mani e La Letterina di Natale più grande d’Irpinia dove i piccoli scriveranno i desideri di Natale!

Anche spettacoli a Palazzo Filangieri a Lapio

Non mancheranno anche gli spettacoli a Palazzo Filangieri, che prevedono la prenotazione obbligatoria e l’acquisto dei biglietti in prevendita (per informazioni e prenotazioni: https://biglietteria.culturatela.it e 351 9561462).

Le date degli spettacoli sono

30 novembre uno spettacolo alle 16:30.

7 e 8, 13 e 14, 20 e 21 dicembre spettacoli al mattino, alle 10:30 e nel pomeriggio, alle 16:30.

22 e il 23 dicembre spettacoli solo pomeridiani, alle 16:30,

24 dicembre uno spettacolo mattutino alle 10:30.

Fuori dal castello tutto il borgo che si illuminerà di magia

Una volta che si esce da Palazzo Filangieri si potrà scoprire l’incanto del borgo con luci, melodie natalizie e decorazioni artigianali e stand gastronomici con i sapori autentici dell’Irpinia.

Piazza Filangieri si vestirà di luci calde e profumi d’inverno, le vie lastricate diventano percorsi di luce, e le piazze si popolano di suoni, risate e sapori.

per accogliere visitatori e curiosi per ammirare anche un prezioso presepe ottocentesco conservato da generazioni. Per i bambini (ma non solo) ci sarà il Pozzo dei Desideri , dove lasciare i propri sogni scritti su un biglietto che scende nel cuore del Natale, e il Laboratorio Babalù , un luogo magico dove piccoli artigiani in erba potranno creare decorazioni, addobbi e regali con le proprie mani, seguendo le antiche tecniche dell’artigianato locale.

installata nel centro del paese e pronta ad accogliere le speranze di chiunque voglia fermarsi a scrivere un pensiero di festa. E poi dall’alto della collina, la Big Bench #180, la panchina gigante che domina la Valle del Calore, con vista mozzafiato sulla Valle del Calore, per i tuoi scatti memorabili.

L’evento è aperto al pubblico e garantito anche in caso di pioggia e si terrà a Lapio in provincia di Avellino tra il Palazzo Filangieri e il borgo storico.

Maggiori informazioni – Comune di Lapio

