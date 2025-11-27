Natale a Sant’Agata de’ Goti 2025: villaggio natalizio, mercatini e pista di pattinaggio

Ph Facebook Sotto una buona stella

La cittadina di S. Agata dei Goti si trasformerà ogni sabato e domenica, in un vero e proprio villaggio natalizio, tra luci scintillanti, mercatini natalizi, ottimo street food e poi artisti di strada, concerti dal vivo, spettacoli per bambini, la magia della neve, visite guidate e tanto altro

Dal 29 novembre al 21 dicembre 2025 ogni sabato e domenica, l'incantevole borgo di Sant'Agata De' Goti si trasformerà in un vero e proprio villaggio natalizio, con luci scintillanti che illumineranno i vicoli e le casette in legno che accoglieranno i visitatori con tante bontà locali e buon artigianato tradizionale.

L’intero borgo antico di Sant’Agata De’ Goti sarà avvolto, in ogni angolo, in un’atmosfera fiabesca facendoci passeggiare tra i mercatini natalizi, dove troveremo regali unici, decorazioni artigianali e dove si potranno anche assaporare i sapori tipici della terra beneventana. Un’esperienza che farà vivere il Natale come in un sogno.

Nel borgo antico mercatini natalizi, ottimo street food ed effetti speciali

In ogni weekend tutto il borgo antico di Sant’Agata dei Goti sarà avvolto in una bellissima atmosfera natalizia per Vivere la magia del Natale anche con effetti speciali.

Ogni sabato e domenica a Sant’Agata de’ Goti una storia da vivere con:

Mercatini di Natale – Casette di legno e artigianato autentico

Sannio Street Food – Sapori veri e tanta convivialità

Chiostro degli Artigiani – Idee regalo e creazioni uniche

Artisti di strada – Poesia, magia e spettacoli

Nevicata incantata – Fiocchi luminosi che cadono come un sogno

Pista di pattinaggio – La magia dell’inverno per grandi e piccini

Ingresso libero – Emozioni senza prezzo.

Christmas on Ice – Lo show inaugurale sulla nuova pista di pattinaggio.

Per la prima volta, il cuore del borgo si trasforma in un piccolo angolo di inverno incantato. La nuova pista di pattinaggio apre le sue porte a grandi e piccoli, pronta a regalare sorrisi, scivolate felici e momenti che profumano di Natale.

Tra luci scintillanti, musica e atmosfera da fiaba, ogni passo sul ghiaccio diventa un ricordo, ogni giro una scintilla di pura meraviglia. Che tu sia un pattinatore esperto o un principiante emozionato, scoprirai un luogo dove il tempo rallenta e l’incanto prende vita. Preparati a scivolare nella magia. Il Natale quest’anno inizia qui.

Inaugurazione – sabato 29 novembre – ore 17:30 in Piazza Trieste

“Christmas on Ice ” – Lo show inaugurale sulla nuova pista di pattinaggio.

” – Lo show inaugurale sulla nuova pista di pattinaggio. Boomerang Orkestra Street Band – Musica travolgente e pura allegria.

– Musica travolgente e pura allegria. Time Lights – L’attimo magico in cui il grande albero e le luminarie danno vita al Natale.

Ogni weekend un programma di eventi diverso che sarà pubblicato sul sito ufficiale (link alla fine del post).

Per il primo weekend della 2ª edizione di Natale a Sant’Agata de’ Goti le seguenti iniziative

Sabato 29 novembre 2025 – Piazza Trieste | dalle 17:30

Inaugurazione Christmas On Ice

Countdown e Accensione dell’Albero

Street Boomerang Orkestra live per animare tutto il centro storico

Sannio Street Food

Il Chiostro degli Artigiani

I Mercatini di Natale

La Nevicata Magica in Piazza Duomo (ore 20:00)

Domenica 30 novembre 2025

Mercatini, street food, spettacoli itineranti, magia…

alle 18:00 il grande appuntamento: il concertone – Non solo Gospel group (ingresso libero)

Sotto una Buona Stella: il Natale a Sant’Agata de’ Goti (BN), dal 29 novembre al 21 dicembre 2025 ogni weekend di sabato e domenica

Maggiori informazioni – Sotto una buona stella Info: 329 434 31 33

