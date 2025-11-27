39° Mostra di Arte Presepiale a Napoli: i presepi napoletani incantano il Decumano Maggiore

Ph Facebook AIAP Napoli associazione Italiana Amici Del Presepio Sede Di Napoli

Si sposta a via dei Tribunali, nella Chiesa di Sant’Angelo a Segno, sul Decumano Maggiore la bellissima Mostra di Arte Presepiale organizzata dall’Associazione Italiana Amici del Presepe di Napoli

Dal 26 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 si terrà anche quest’anno a Napoli la 39° edizione della Mostra di Arte Presepiale organizzata dall’Associazione Italiana Amici del Presepe, sede di Napoli. La bellissima esposizione si sposta quest’anno in pieno centro storico di Napoli, nel Decumano Maggiore nella storica Chiesa di Sant’Angelo a Segno in via dei Tribunali al civico 45.

La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:00. Per i giorni 24 e 31 Dicembre 2025 la mostra resterà aperta dalle 9:00 alle 14:00 mentre resterà chiusa nei giorni di Natale e Capodanno.

In mostra il meglio dell’Arte presepiale napoletana

Una mostra “storica” realizzata da ben 39 anni dalla sede di Napoli dell’Associazione Italiana Amici del Presepio accompagnata anche da un prestigioso catalogo con articoli culturali sull’arte presepiale e fotografie di tutte le opere esposte.

In esposizione si potranno ammirare presepi straordinari e bellissimi che ogni anno incantano i visitatori, che sono realizzati dai soci dell’Associazione Italiana Amici del Presepio, con tenacia, caparbietà e tanti sacrifici per contribuire a tenere viva la tradizione del presepio Napoletano, patrimonio storico e culturale che il mondo ci invidia.

Una mostra realmente molto bella che ogni anno viene visitata da migliaia di visitatori motivo di vanto e di orgoglio dei numerosi artisti – artigiani che li accolgono e che illustrano le loro opere.

