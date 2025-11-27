4 visite guidate a Napoli nel weekend dal 27 al 30 novembre 2025

Ph Lapis Museum

Anche nel prossimo fine settimana tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend dal 27 al 30 novembre 2025 ci saranno delle interessanti visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto.

Visite ogni giorno allo straordinario Decumano Sotterraneo a 35 metri sotto il Centro Antico di Napoli

Novembre ha avvolto Napoli nelle prime luci dorate delle festività natalizie ormai alle porte. E anche il LAPIS Museum, in vista del Natale, ha inaugurato una mostra sul Presepe Napoletano del ‘700, arricchendo un itinerario che già custodisce duemila anni di storia. Ma le sorprese non finiscono qui: per i primi di dicembre il piano Basilica svelerà novità pensate per animare non solo l’intero periodo natalizio ma anche i primi mesi del nuovo anno, trasformando questo luogo in un epicentro di cultura e tradizione. Il percorso parte dagli ipogei della Basilica della Pietrasanta, dove il Museo dell’Acqua mette in scena l’ingegneria idraulica dell’antica Neapolis. Le cisterne greco-romane, sofisticati giochi di luce e cavità, sono il palcoscenico naturale di pietra che accoglie i visitatori. Oltre la Sala della Luna – memoria delle origini pagane del complesso – si percorre il Decumano Sommerso, scenario della pagina più drammatica di questi sotterranei. Durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, migliaia di napoletani vi trovarono rifugio dalle incursioni aeree che flagellavano la città. La Sala dei Racconti, invece, fa rivivere quell’epoca drammatica attraverso proiezioni olografiche che danno nuovamente voce ai testimoni. Dalle pareti riaffiorano i volti e le storie di chi resistette tra il terrore delle sirene e precari istanti di normalità. La Sala dei Bombardamenti, infine, chiude il cerchio con proiezioni immersive che ricreano l’atmosfera della città in guerra, concludendo con un messaggio di pace. Nell’area cripta della basilica, è possibile visitare una mostra sul Presepe Napoletano del ‘700. Un’esperienza immersiva concepita per trasportare i visitatori nella notte di Natale alla Corte di Carlo III di Borbone, quando la capitale partenopea risplendeva nel suo massimo fulgore. L’esposizione celebra lo straordinario fermento artistico che attraversò Napoli tra Settecento e primo Ottocento, nell’epoca in cui la città brillava come regno autonomo e destinazione imprescindibile del Grand Tour. Il percorso dischiude l’universo del presepe settecentesco napoletano con i suoi stratificati significati simbolici e il suo eccezionale valore storico-artistico: un’arte che proprio qui raggiunse apici irripetibili, intrecciando fede religiosa, virtuosismo artigiano e rappresentazione della vita quotidiana.Il percorso sotterraneo è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00. Durante la settimana sono programmate sei visite guidate: 10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30 e 18:30. Nel fine settimana l’offerta prevede cinque turni: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 e 18:30. La prenotazione è fortemente consigliata, soprattutto durante i weekend e le festività. Per prenotare è possibile chiamare al numero 08119230565 (lun-ven 10:00-14:00, servizio messaggi WhatsApp sempre attivo), email info@lapismuseum.com oppure acquistando direttamente su www.lapismuseum.com senza costi di prevendita.Maggiori Informazioni Sito Ufficiale per visite guidate, prenotazioni e acquisto ticket – Organizzazione – Lapis Museum [contenuto sponsorizzato #adv]

28,29 e 30 novembre – I Misteri di Napoli: Visite gratuite alla scoperta dei misteri legati alla sacralità di Napoli

Dal 7 novembre al 28 dicembre 2025 a Napoli si terrà l’evento gratuito organizzato dal Comune di Napoli dal titolo I Misteri di Napoli , a cura della fondazione Il Canto di Virgilio. Previsti otto tour, con 32 visite guidate gratuite alla scoperta dei misteri legati alla sacralità di Napoli. Un evento che si terrà in diversi quartieri, dal Centro Antico a Fuorigrotta a San Giovanni a Teduccio dove si potranno esplorare chiese, conventi, confraternite, palazzi e fondaci, arricchiti da incontri di approfondimento e performance inedite, in cui scrittori, artisti e studiosi racconteranno la dimensione sacra e misteriosa della città. Non mancherà con la partecipazione straordinaria di Maurizio De Giovanni. Nel prossimo weekend: 28, 29, 30 novembre – quarto itinerario – Paradisiello e Purgatorio: la città sopravvissuta; punto di incontro via Foria, scalette via Michele Tenore, tra le alture di via Foria e le pendici del Moiariello, interesserà la Santa Maria degli Angeli alle Croci, Palazzo Torre e Masseria Rossano. Venerdì 28, alle 19, approfondimento nel Teatro Auditorium Salesiano Salvo D’Acquisto, “Il miracolo a Napoli: il rapporto col prodigio di una città”. Ne discutono Maurizio De Giovanni e Enzo Perone. A seguire la performance “Il Miracolo” di e con Maurizio De Giovanni, e con Marianita Carfora, Alfredo Mundo, Marco Zurzolo e Luis Di Gennaro. Come partecipare ale visite gratuite I Misteri di Napoli

27,28 e 30 novembre – Donne di fede, carità e speranza: Visite gratuite nei conventi e monasteri di Napoli

A Napoli la celebrazione del Giubileo 2025 inizia con un evento gratuito da non perdere che prevede, dal 13 febbraio al 21 dicembre 2025, ben 8 itinerari, 77 visite guidate, 18 incontri musicali e tanto altro. Promosso e finanziato dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, il progetto si chiama “Donne di fede, carità e speranza. Percorsi giubilari nei conventi e nei monasteri di Napoli” e prevede tantissimi eventi gratuiti fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria.Gli appuntamenti del sabato saranno accompagnati da momenti musicali con formazioni acustiche che allieteranno i partecipanti, proiettandoli in un’atmosfera suggestiva Prossime visite 27 novembre – Itinerario 4 ore 16.00 punto d’incontro: S. Maria in Gerusalemme- 28 novembre – Itinerario 5 ore 11.30 punto d’incontro: Monastero clarisse di S. Chiara – 30 novembre – Itinerario 8 ore 10.00 punto d’incontro: S. Giovanni a Carbonara – informazioni sul link del post Visite guidate gratuite

Sabato 29 novembre – Giro giro Napoli: Visite Guidate Gratuite per Bambini nei Monumenti di Napoli

Continua Giro giro Napoli 2025 fino al 27 dicembre 2025 e, ogni sabato, propone quattro siti d’arte e cultura che accoglieranno visite guidate e laboratori interattivi gratuite, offrendo ai piccoli ospiti un’esperienza coinvolgente alla scoperta di tesori nascosti, storie affascinanti e leggende partenopee. Per il prossimo weekend visite il giorno 29 novembre – Centro Museo delle scienze naturali e fisiche – Antropologia – Centro Museo delle scienze naturali e fisiche – Fisica – Chiesa di Santa Croce e Purgatorio a Mercato – Napoli 2500 – Napoli dell’800 Per le visite guidate tutte le informazioni sul sito ufficiale e sul link che troverete sul post . Giro Giro Napoli 2025: visite guidate gratuite

