Semplicemente Andrè Andrea Sannino: il concerto–recital al Teatro Augusteo di Napoli

Fino a domenica 30 novembre 2025 al Teatro Augusteo di Napoli ci sarà lo spettacolo “Semplicemente Andrè”, un bel concerto recital scritto da Andrea Sannino. La regia è dello stesso Sannino e di Donato Eremita e la direzione musicale di Mauro Spenillo.

Semplicemente Andrè è un bel viaggio intimo e coinvolgente nella vita di Andrea Sannino tra i suoi ricordi tra musica e parole. Andrea racconta la sua storia personale, portando il pubblico direttamente nel cuore della sua vita: Napoli, i sogni di un ragazzo qualunque, le emozioni di chi ha creduto nella musica come voce dell’anima.

«A casa mia, in 25 metri quadri, si stava stretti. Ma si parlava e si sognava tanto. Ma non potendo portare ogni spettatore nella casa dove sono nato, ho deciso di fare l’opposto: portare la mia casa a teatro trasformando il palcoscenico in un salotto familiare, caldo, autentico.»

Biglietti per "Semplicemente Andrè" di Andrea Sannino al Teatro Augusteo



Tanta bella musica dal vivo per un concerto recital da non perdere

Tanta bella musica dal vivo e un racconto sincero tra storie e aneddoti, battute e confessioni, che fanno ripercorrere la vita di Andrea Sannino che, da ragazzo ‘dei vicoli’ è diventato una delle voci più amate del panorama musicale napoletano. “Semplicemente Andrè” diventa un abbraccio al pubblico, un invito a riscoprire la bellezza della semplicità, la forza dei sogni e l’umanità che si cela dietro ogni artista. Un concerto recital che, come solo la magia del teatro e della musica insieme riescono a fare, emoziona e diverte. Uno spettacolo molto bello e da non perdere.

Biglietti presso le rivendite autorizzate e online su Ticketone – Poltrona: Euro 37 Poltroncina: Euro 27

