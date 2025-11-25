Scopri il Presepe Favoloso del Rione Sanità: con laboratori per bambini e famiglie

- Total0
Un’ evento per bambini, che appassionerà anche i genitori, nella Basilica di Santa Maria della Sanità: la magia del Natale è pronta ad incantare i più piccoli con il Presepe Favoloso
Anche quest’anno a Napoli, nelle straordinaria Basilica di Santa Maria della Sanità, si terranno otto incontri per bambini da non perdere che prevedono il laboratorio didattico “Un presepe Favoloso” e una visita guidata al Presepe Favoloso dei fratelli Scuotto che si trova nella bella Basilica.Il laboratorio didattico “Un presepe Favoloso” è un viaggio nella storia del presepe napoletano e dei suoi personaggi dal ‘700 ad oggi. Un’opera magnifica, custodita nella sagrestia della Basilica di Santa Maria della Sanità, intessuta di storie, favole e personaggi che affascinano grandi e piccini.
Visita al presepe e laboratorio didattico nella Sala del Tesoro
La scoperta della tradizione presepiale inizierà con la visita per adulti e bambini al Presepe Favoloso, il capolavoro artistico realizzato da La Scarabattola e dallo scenografo Biagio Roscigno e custodito nella suggestiva Basilica di Santa Maria della Sanità.
A seguire, nella Sala del Tesoro i bambini parteciperanno al laboratorio di argilla e realizzeranno una piccola natività.
L’evento si terrà nei seguenti giorni:
- Sabato 15 novembre 2025
- Sabato 22 novembre 2025
- Sabato 29 novembre 2025
- Sabato 06 dicembre 2025
- Sabato 13 dicembre 2025
- Sabato 20 dicembre 2025
- Sabato 27 dicembre 2025
- Sabato 3 gennaio 2026
Il laboratorio è adatto a bambini dai 5 anni in su!.
Per partecipare:
- Appuntamento alle ore 16:15 presso la biglietteria delle catacombe di San Gaudioso in Via Sanità 123.
- Le attività previste sono visita + laboratorio
- Durata: 2 h 30 minuti circa
- Quota di partecipazione: Adulti € 3 – Bambini € 13
- La prenotazione è obbligatoria-
- Maggiori informazioni e prenotazioni sito ufficiale Catacombe di Napoli
- Evento Facebook
