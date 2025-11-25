Carlo Buccirosso al Teatro Diana di Napoli con la sua ultima commedia “Qualcosa è andato storto!”

Le vicende tragicomiche della famiglia che si ritrova per il compleanno di nonna Maria per festeggiare i suoi 80 anni. Una cena in cui ci sono un po tutti, anche i figli che «non si fanno vedere e sentire da settimane»

Dal 19 novembre al 7 dicembre 2025 Carlo Buccirosso sarà al Teatro Diana di Napoli con la sua ultima commedia dal titolo “Qualcosa è andato storto!”. Presentata al teatro Diana, in prima nazionale, la nuova commedia di Buccirosso lo vede anche stavolta interprete e regista e ci racconta un tema a lui caro: la famiglia, rappresenta così al completo con tanti personaggi.

Sul palco del teatro del Vomero assieme a Buccirosso ci saranno con Elvira Zingone, Peppe Miale, Fiorella Zullo, Stefania Aluzzi, Matteo Tugnoli, Fabrizio Miano e con Tilde Spirito (nel ruolo della Nonna).

«Qualcosa è andato storto»: le vicende tragicomiche della famiglia Postiglione

In «Qualcosa è andato storto» Buccirosso ci racconta le vicende tragicomiche dei Postiglione una famiglia che si ritrova per il compleanno di nonna Maria per festeggiare i suoi 80 anni. Una cena in cui ci sono un po tutti, anche i figli che «non si fanno vedere e sentire da settimane», tra cui Corrado, detto «zio Dodò», avvocato traffichino, interpretato da Buccirosso.

Corrado Postiglione è un modesto avvocato di provincia che spesso si dedica anche alle frequenti vicissitudini dei propri familiari, mamma fratelli sorelle zii generi nipoti cugini ed affini, impelagati in controversie e liti di varia natura ed entità. Ma stavolta Corrado si ritroverà solo contro tutti, al centro di tutto, ma disposto a tutto pur di risolvere il caso più difficile della sua carriera, con i clienti più rognosi che potessero capitargli e che mai l’avevano stimato «Gestire l’eredità e l’avidità dei parenti alla morte improvvisa della madre”…

