Trio tra le stelle all’Osservatorio di Capodimonte: concerto e osservazione del cielo il 28 novembre 2025

Il 28 novembre 2025 alle ore 20:30 a Napoli si terrà una serata speciale all’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte dal titolo “Trio tra le stelle”

L’Ensamble Mercadante la prima orchestra da camera meridionale formata da giovani musicisti eseguirà un concerto nell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte e, successivamente, ci saranno delle interessantissime osservazioni astronomiche del cielo di Napoli con gli astronomi di Capodimonte e Unione Astrofili Napoletani

“Trio tra le stelle” all’Osservatorio di Capodimonte

L’Ensamble Mercadante è composto da

Alberto Marano , Violino

, Violino Raffaelle Rigliari , Violoncello

, Violoncello Claudio Senna, Pianoforte

ed eseguiranno musiche di:

Beethoven, Trio in re maggiore per archi e pianoforte n. 5, op. 70 n. 1 “Geistertrio”

Fauré, Trio in re minore per pianoforte e archi, op. 120

Seguiranno osservazioni astronomiche del cielo di Napoli con gli astronomi di Capodimonte e Unione Astrofili Napoletani

La serata prevede la prenotazione obbligatoria e un ticket di accesso di 5 €

Prenotazioni sull’evento ufficiale: Trio sotto le stelle

